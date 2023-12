Festival Jižní Svéráz nabídne plavbu po Vltavě i hostinu jako z doby Buquoyů

Festival se bude opakovat každý druhý rok. „Zaměří se na zážitkové a imerzivní divadlo (inscenace, které zapojují do svého průběhu diváky - pozn. red.) v netradičních prostorách po celém kraji nebo například na nově vzniknuvšímu Culture Island, díky němuž bude možné zavítat při jediné návštěvě Českých Budějovic do celé řady sousedících kulturních institucí,“ vysvětlil umělecký šéf opery Jihočeského divadla a zároveň člen dramaturgické rady Evropského hlavního města kultury Tomáš Ondřej Pilař.

Při organizaci spojí síly umělci z Jihočeského divadla, divadla Continuo a Rezi.dance Komařice. Diváci se stanou součástí příběhů, které ožijí na nečekaných scénách. Poprvé 17. května při dobrodružné plavbě parníkem, kterou nabídne představení Jihočeská odysea.

„Tam, kde se setkává Malše s Vltavou, se setkávají současné Budějovice se starým Řeckem. Je to ojedinělá příležitost zhlédnout z paluby divadlo na březích od Budějovic přes Hlubokou až do Purkarce, které se promění v ostrovy na cestě do rodné Ithaky,“ nalákal David Košťák, dramaturg inscenace.

O dva měsíce později propuknou na dvoře Rezi.dance v Komařicích na Českobudějovicku velkolepé hody. „Pro Jižní Svéráz jsme si ve spolupráci s uměleckou skupinu My kluci, co spolu chodíme připravili představení Hostina. Divákům sedícím za hodovním stolem bude servírovaná čtyřchodová večeře. Nebudou pasivními pozorovateli, ale stanou se součástí improvizovaného představení,“ popsala ředitelka a kurátorka rezidenčního domu pro živé umění Markéta Hrdlička Málková.

Představení vychází z reálných historických událostí. „Komařice byly v minulosti známé svými opulentními hostinami, na které se sjížděli šlechtici z rodu Buquoyů z Nových Hradů. Divadelníci se inspirují opravdovými jídelníčky, tím, jak se hodovalo nebo kdo tam byl,“ přidala Málková.

Aby diváci nemuseli řešit dopravu do Komařic po vlastní ose, vypraví pro ně pořadatelé speciální svozy. „Z Budějovic vyjede autobus, ve kterém se už začne hrát. Je to proto, aby si diváci mohli dát i alkohol a nemuseli řešit, jak se do Komařic dostanou. Po představení je zase odveze zpět,“ doplnila.

Jednotlivé festivalové akce se budou konat v letních měsících až do konce září. Kompletní program je k dispozici na webu jihoceskedivadlo.cz, kde zájemci rovněž zakoupí vstupenky na představení. Jejich prodej začal 8. prosince.