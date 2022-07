Referendum o opravě bazénu v Písku zrušili, dál chystají stavbu nového

Přes hodinu a půl trvala na čtvrtečním zasedání píseckých zastupitelů debata mezi zastánci a odpůrci výstavby nového bazénu. Atmosféra byla místy tak vypjatá, že starostka Eva Vanžurová občas musela svým kolegům odebrat slovo a vyzvat je k uklidnění.

Když pak přistoupili k hlasování, jen deset z nich bylo pro vyhlášení referenda, v němž by se Písečtí vyjádřili, zda chtějí opravu současného bazénu, nebo stavbu úplně nového.

Na referendum tak nedojde a město bude pokračovat v přípravných pracích pro výstavbu nového bazénu pod lesnickou školou.

Těžko říct, zda to byl záměr, omyl, nebo pouhá neznalost. Nicméně chybně formulované usnesení z minulého zastupitelstva, které zaměnilo petiční zákon se zákonem o referendu, anulovalo platnost všech sesbíraných hlasů a k vyhlášení referenda tak nemohlo dojít.

Město se i přesto rozhodlo odevzdané hlasy zkontrolovat a alespoň ověřit, zda jejich počet opravdu dosahuje požadované hranice 10 procent obyvatel. Ani to se však nepodařilo potvrdit.

To se však nelíbí samotným iniciátorům petice, kteří argumentují tím, že nikdo z petičního výboru nebyl přítomný kontrole podpisů, a není tak zaručená objektivita postupu. Tajemnice města Zlatuše Hofmanová to odmítá a podotýká, že členové petičního výboru přišli a měli možnost do archů s vyřazenými podpisy nahlédnout.

Následně dodala, že představa iniciátorů, že budou moct podpisy upravovat při jejich sčítání, je zcela zcestná. Měly být zkontrolované ještě před odevzdáním. To je výtka, která často zaznívala i od kolegů ze zastupitelstva.

Zastánci referenda však argumentovali tím, že pár formálních chyb by městu nemělo zabránit v jeho vyhlášení, když se pro něj vyjádřilo již několik tisíc občanů. Debatu pak uzavřel místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD), který navrhl referendum vyhlásit znova. To však většina zastupitelů odmítla.

Plány do budoucna jsou tak pro Písek jasné. „Město teď vypíše výběrové řízení na zhotovitele, aby se co nejdříve mohlo začít s výstavbou pod lesnickou školou,“ uvedl místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL).

Město už má předběžné plány i s prostorem, kde stojí současný bazén. „Máme hotovou studii volnočasového parku, kde by mohla být plocha na volejbal, discgolf, nebo jen dětské hřiště a lavičky,“ uvedla starostka Vanžurová.

Snahy o zastavení výstavby nového bazénu a rekonstrukci toho starého nejspíše zcela končí. To připouštějí i samotní členové petičního výboru.

„Nevíme, co dál. Do voleb už potřebný počet ověřených podpisů pro občanské referendum neseženeme a nové zastupitelstvo by je možná ani nevyžadovalo. Navíc budou stále pokračovat práce na novém bazénu,“ sdělil za zastánce referenda Marek Anděl (Písek sobě).