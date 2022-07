Strážníci zachraňovali z řeky muže. Když ho vytáhli, nadýchal 3,5 promile

Ve středu 6. července v půl šesté odpoledne spatřila hlídka městské policie České Budějovice při přejezdu Krumlovského mostu tonoucího muže, kterého unášel proud řeky Malše. Záchranu značně komplikoval vyvýšený břeh nábřeží, který brání přístupu k řece.

„Když si hlídka všimla tonoucího, na břehu už bylo několik lidí, kteří se ho snažili z vody vytáhnout,“ uvedla policejní mluvčí Věra Školková.

Policisté neváhali a přispěchali tonoucímu na pomoc. Muže se policistům podařilo z vody vytáhnout nedaleko Jihočeského divadla, kde výška hráze dosahuje zhruba tří metrů. K záchraně využili lano, které je standardní součástí policejní výbavy a vodítko pro psy, které si vypůjčili od jednoho z přihlížejících.

„Když strážníci muže dostali na břeh a začali zjišťovat jeho zdravotní stav, všimli si, že je značně opilý. Při následné dechové zkoušce muž nadýchal 3,5 promile,“ doplnila Školková.

Policisté na muže dohlíželi až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která si ho následně převzala do své péče. Jelikož se nepodařilo prokázat, že muž do vody skočil záměrně, nebude se policie případem nadále zabývat.