Lidé kvůli krizi zvažují, jak drahý jogurt koupí, říká vedoucí mlékárny

„Z pohledu odbytu byl nejhorší duben, kdy se čísla propadla asi o polovinu. Od května jsme šli ale zase nahoru. Hodně pomohlo léto, jsme totiž u oblíbené cyklostezky, takže nás v tomhle období navštěvuje spousta turistů. S říjnem a listopadem ale odbyt znovu klesl, odhadem zhruba o čtvrtinu,“ vrací se do loňského roku vedoucí Hana Sýkorová.

Propad tržeb si vysvětluje tím, že i Jihočeši začali více nakupovat ve velkých obchodech. „Dodáváme také do větších řetězců, kde byl odbyt také nižší. Lidé nevědí, co bude, a tak více zvažují výdaje. Řada z nich si raději nakoupí jogurt za deset korun místo toho za dvacetikorunu. Odběry klesají i v restauracích či pekárnách. Máme například jednu pekárnu, kam jsme běžně posílali 40 kilogramů tvarohu týdně, teď je to pět až deset, a někdy dokonce vůbec nic,“ popisuje vedoucí mlékárny.

„Není to něco, nad čím bychom mohli mávnout rukou“

Tam běžně zpracují za 20 dní přibližně 16 tisíc litrů mléka z nedalekého kravína. Loni na jaře a na podzim to ale bylo třeba o pět tisíc litrů méně. Podniku naštěstí pomáhá, že má široké spektrum odběratelů, díky kterým není pokles tak bolestivý. „Dovážíme do regionálních obchodů, větších řetězců a nově jsme i na e-shopu Scuk.cz, který loni díky pandemii rostl. Ten propad nás výrazně neohrožuje. Určitě to ale není něco, nad čím bychom mohli mávnout rukou a musíme se tím zabývat,“ uvažuje Sýkorová.

Mlékárna Mláka sídlí na hlavní silnici mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem.

Tu těší i to, že v posledních letech roste zájem o lokální a regionální potraviny. Poptávka se zvedá ve velké míře u mladších generací. Právě na kvalitě si areál ve vesnici Mláka zakládá.

„Mlékárna vznikla, protože náš majitel chtěl zpracovávat své mléko. Zaměřujeme se hlavně na tvaroh a jogurt a dbáme na to, aby naše výrobky byly čisté. Zpracováváme plnotučné mléko, které se pouze pasteruje na určitou teplotu a přidávají se přírodní kultury, které z něj udělají tvaroh, zákys a podobně,“ shrnuje vedoucí.

Zemědělská firma, pod kterou oblíbená mlékárna spadá, vznikla v 90. letech a hospodaří na 850 hektarech půdy. Chová zhruba 600 kusů hovězího dobytka, věnuje se rostlinné a živočišné výrobě. V současnosti má přibližně 40 odběrných míst po celém kraji.