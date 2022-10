Lidé přebytečné ovoce vyhodí na kompost, místo aby ho odvezli do palírny

Letošní úroda ovoce byla jedna z lepších, zahrádkáři i sadaři hlásí nadbytek jablek a švestek. Palírny by se tak za běžných okolností těšily na příval plodů nebo kvasu. Jenže zákazníků k nim zatím jezdí přinejlepším stejně jako v jiných letech. A ti, kteří s přepravkami plnými ovoce dorazí, toho většinou přivezou o něco méně než jindy.

Podobně jsou na tom i v lihovaru v Poněšicích na Českobudějovicku, kam mohou lidé vozit jak ovoce, tak vlastní kvas. „Sice jsme žádný větší propad neměli, ale rozdíl je vidět v objemech, které k nám zájemci vozí. Naštěstí takoví ti kovaní, kteří k nám dorazili každý rok, přijeli i letos,“ hodnotí začátek palírenské sezony majitel poněšického lihovaru Jaroslav Ledajaks.

Podle něj lidé obecně nejčastěji vozí jablka a pochopitelně i švestky, letos se však poměry ovoce výrazně srovnaly. Do zpracování se dostávaly častěji i hrušky. „Měli jsme letos i nějaké třešně a višně, ale u nich bylo znát, že se letos neurodilo. Většinu zlikvidovaly jarní mrazy nebo déšť při sklizni,“ dodává Ledajaks.

O něco méně lidí zatím jezdí do lihovaru ve Chvalešovicích na Budějovicku. Očekávaný nápor se nekonal, ačkoli se zahrádkářům v okolí urodil nadbytek švestek a jablek.

„Zřejmě se rozmýšlejí, jestli si nechají vypálit kořalku, nebo spíše budou šetřit na jídlo či energie. Každý v této době přehodnocuje priority a podepisuje se to i na zájmu o pálení,“ stýská si majitel lihovaru Zdeněk Kalivoda s tím, že lidé raději vyvezou přebytky na kompost.

Sám letos vidí, že se u něj zastavil příliv nových zákazníků, což je v kombinaci s dražšími energiemi velký problém. Většina lihovarů používá pro pálení ovoce plyn nebo elektřinu. „Mám sice v nádrži ještě starý plyn, ale už teď se děsím, kolik mě bude stát nová várka. Kvůli elektřině jsme také lehce zdražili, ale je to pouze symbolická desetikoruna na litr padesátiprocentního destilátu,“ doplňuje Kalivoda.

Velké problémy do budoucna očekávají také v pěstitelské palírně v Žíšově na Táborsku, kde přijímají od zákazníků pouze ovocný kvas. „Sice máme stále zafixované ceny plynu, ale určitě nás to silně zasáhne. Přemýšleli jsme o přechodu na elektřinu, ale už ani teď bychom si tím nijak nepomohli,“ vysvětluje Petr Prokeš, majitel palírny, kde také zvedli cenu lihovin o deset korun na litr.

V Evropě chybí skleněné lahve

O něco hlouběji do kapsy si však sáhnou zákazníci v Poněšicích, kde zvedli cenu o deset procent, tedy o patnáct korun na litr. V případě vlastních produktů dělá zdražení dokonce 60 korun na litru. „Musíme z něčeho pokrýt nárůst cen energií a také skla, které letos výrazně podražilo. Mírně vyšší cena je také u ovoce a zdražují veškeré služby spojené s výrobou lihovin, včetně dopravy,“ jmenuje obchodní ředitelka lihovaru Klára Ledajaksová.

Zároveň také zmiňuje ještě jeden problém, který producenty pálenek postihl. „V Evropě je obrovský nedostatek skleněných lahví. Nakupujeme je v Itálii a už teď nás dodavatel upozornil, abychom si hned nakoupili zboží na další rok. Pokud to neuděláme, dost možná bychom je jinde na příští sezonu nesehnali. Navíc za rok budou ještě o něco dražší,“ říká.

Všichni provozovatelé lihovarů se shodují, že pokud se situace výrazněji nezlepší, může řada z nich své podnikání ukončit. „Nevidím to do budoucna nijak růžově, o dobré situaci bych rozhodně nemluvil. Pokud náklady na výrobu ještě dál porostou, zřejmě budu zvažovat, jestli dál pálit. U surovin žádné větší cenové skoky naštěstí nejsou, problém je hlavně v energiích,“ svěřuje se Kalivoda.

Jinak na tom nejsou ani v Žíšově, kde s napětím očekávají vývoj cen plynu. „Pokud půjde ještě výš, existenčně nás to ohrozí a nebudu moci vyloučit ani úplný konec. Pokud budeme muset zdražovat, spousta lidí si začne pálit kořalku načerno doma a my přijdeme o zákazníky,“ připomíná Prokeš a zároveň dodává, že do cen se ještě může výrazně promítnout navýšení spotřební daně.

O něco lépe na tom zatím jsou v Poněšicích, kde před dvěma roky přešli z plynu na elektřinu a stihli zároveň zafixovat její cenu na přijatelné úrovni. „Navíc hlavní sezona ještě přijde, nejvíce se pije tvrdý alkohol hlavně v zimních měsících. Hodně zákazníků kupuje pálenku i jako dárek k Vánocům. Ale kdo ví, jestli na to lidé ještě budou mít peníze,“ krčí rameny Ledajaksová.