V Budějovicích mají nové parkování pro karavany, téma řeší i další města

„Vidíme, že tato oblast cestovního ruchu roste, a chceme na to reagovat. Už teď je karavanů v Budějovicích hodně a často zastavují někde u nákupních center, což chceme zmírnit,“ naznačil náměstek českobudějovického primátora Viktor Vojtko (STAN).

Ve městě tak je místo, kde karavany mohou zaparkovat. „Má to přispět ke zlepšení pořádku. Zároveň tato nová služba nebude zadarmo, a tak z toho plyne i určitý přínos do kasy města,“ popsal Vojtko.

Karavany najdou zázemí Na Dlouhé louce v jižní části záchytného parkoviště P+G. Tam by se mělo vejít přibližně 20 obytných vozů.

Řidiči obytných vozů zaplatí za čtyři hodiny 50 korun, 12 hodin vyjde na 100 korun a celodenní parkování stojí 150 korun.



„S ohledem na režim turistů v karavanech počítáme, že se bude nejvíce využívat ta dvanáctihodinová varianta vhodná k přespání. Platí se přes automaty na jednotlivých místech nebo aplikaci Sejf,“ shrnul Vojtko.

Prachatice plánují stání na bývalé střelnici

Situaci řešili také v Prachaticích. Zastupitelé toto téma otevřeli na svém zasedání. Opoziční hnutí Živé Prachatice upozornilo, že ve městě chybí specializovaná místa pro stání karavanů.

„Na parkovišti u společnosti Klima vznikne do začátku prázdnin asi pět stání, ale budou bez infrastruktury, karavanisté tam mohou zaparkovat třeba na přespání,“ informoval místostarosta Prachatic Miroslav Lorenc (ANO).

Dodal, že výhledově je v plánu města vybudovat stání v místech bývalé střelnice, kde budou mít vozy k dispozici veškerou infrastrukturu včetně vody i elektřiny.

Podle zastupitele Michala Pilouška (Živé Prachatice) je například důležité, aby místa vznikala v atraktivnějších lokalitách, než je prostor u areálu Klimy. „Lidé chtějí být v přírodě, neláká je koukat do průmyslového objektu,“ nadnesl na minulém zastupitelstvu Piloušek.

Zvýšeného pohybu karavanů si všímají také v turisticky oblíbené Hluboké nad Vltavou.



„Vítáme je, ale v současnosti na ně nejsme připraveni. Zatím u nás po dohodě s provozovateli mohou parkovat na běžných parkovištích. V plánu je vybudovat speciální stanoviště, ale na tom se teprve pracuje,“ poznamenal starosta Tomáš Jirsa (ODS). Přibližně za dva roky by tak karavany mohly na Hluboké stát třeba u řeky Vltavy vedle areálu technických služeb.

Špatné zkušenosti z Kvildy

Města si uvědomují, že je důležité se na tento specifický druh turismu připravit a předejít tak potížím, které nastaly například loni na Lipensku. Kvůli koronaviru minulé léto v oblasti zaznamenali dramatický nárůst počtu karavanů. To s sebou však přineslo problémy a ukázalo se, že oblast na takový nápor nebyla připravená. Karavany stály, kde se dalo, a chování některých turistů bylo nevhodné.



„Docházelo k tomu, že lidé dokonce vylévali své septiky do potoků, to je nepřijatelné,“ popsal už dříve Jiří Mánek, ředitel Turistického spolu Lipensko.

I menší obce však řeší, co s karavany na svém území. A ne všude jsou z nového trendu nadšení. Například na šumavské Kvildě pocítili letos v zimě některá úskalí, která s sebou turismus v obytných vozech přináší.

„Lidé nám se svými vozy najeli ve velkém a byl to opravdu chaos. Toalety vylévali do veřejných záchodů, ty pak zamrzly a bylo složité to odstraňovat,“ komentoval tehdy starosta Kvildy Václav Vostradovský.

Letos by se situace měla zlepšit, protože část místních podnikatelů se už na příjezd karavanů začala s předstihem připravovat. Na mnoha místech tak přes zimu vznikla řada takzvaných stellplatzů, kde je pro karavany potřebné zázemí.