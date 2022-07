Na jihu Čech je 132 HIV pozitivních, počet zvýšili migranti

Přestože doba světové paniky vyvolané virem HIV už je dávno pryč, zapomínat by se na ni nemělo. Je to právě dobrá informovanost a s ní spojené zodpovědné chování, které šíření viru brání nejlépe. S bojem proti nákaze pomáhají i centra, kde může každý nechat zdarma otestovat.

„Velkým problémem tohoto onemocnění je, že má několik stadií. To první – akutní HIV infekce – se u pacientů projeví třeba horečkami, zduřením krčních uzlin, bolestí svalů nebo vyrážkou. Ale u části pacientů je zcela bezpříznakové,“ vysvětlila ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Pak nastupuje druhá fáze, kdy imunitní systém zatím funguje normálně, pacient nemá žádné příznaky, ale je již nosičem a může nakazit druhé, aniž by o své pozitivitě věděl.

„V tom je jeho veliké nebezpečí, protože tato fáze může trvat relativně dlouho. Pak ale dojde u neléčených případů k poruchám imunity a pacient se postupně dostává do stadia AIDS, které má již symptomy jako výraznou ztrátu hmotnosti, horečky, průjmy, narušení centrální nervové soustavy a funkcí mozku. V této fázi může umřít i na jiná, pro zdravého člověka banální onemocnění,“ upřesnila Kotrbová.

AIDS a HIV Před 35 lety oficiálně podlehl v tehdejším Československu smrtelnému virovému onemocnění HIV/AIDS první pacient. Od té doby zemřelo v republice už 354 lidí. Lékaři postupně získali o záludném viru způsobujícím ztrátu obranyschopnosti u člověka řadu poznatků. Podařilo se eliminovat některé cesty přenosu léčbou se daří prodlužovat délku dožití pacientů. Přesto stále neumějí AIDS zcela vyléčit.

Podle statistik je u nás výrazně nejčastější cestou přenosu nechráněný homosexuální nebo bisexuální styk. „Už z této definice nemoc úzce souvisí s rizikovým chováním. Případů nákazy sdílením infikovaného injekčního materiálu je mnohem méně než dříve, a to díky výměnným programům,“ porovnala Kotrbová. U HIV je podle ní nejdůležitější osvěta.

Za období, kdy je tato infekce monitorovaná, dospělo celkem 36 pacientů na jihu Čech do stadia AIDS. „Za poslední rok, od loňského dubna, jsme v našem kraji zaznamenali osm nových případů HIV pozitivity, z toho za první tři měsíce tohoto roku to byly dva případy,“ popsala Kotrbová.

Nové případy ale nyní přibývají také v souvislosti s válkou na Ukrajině. „Naprostá většina pacientů je ale dobře léčená. U nich tedy pokračujeme v léčbě,“ objasnil primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle. Chybí jim ale léky, protože uprchli a vzali si často jen základní věci.

Pacienti z Ukrajiny doma procházeli většinou kvalitní léčbou, což lékaři ověřují testy, které jsou zaměřené na množství viru v těle. Tento fakt není překvapivý, protože Česko i Ukrajina jsou členy Evropské společnosti pro léčbu HIV s centrem ve Varšavě.

„Pamatuji si na situaci z konce osmdesátých let, kdy jsme se i ve střední Evropě obávali explozivního šíření, ale díky dobré informovanosti veřejnosti a monitoringu rizikových faktorů k němu naštěstí nedošlo. Přesto je HIV infekcí, která bude v naší otevřené globální společnosti přítomna i nadále,“ připomněla Kotrbová, která byla řadu let členkou odborné komise pro HIV/AIDS na ministerstvu zdravotnictví.

Zájemci se mohou nechat anonymně a bezplatně preventivně otestovat na HIV, hepatitidu B a C a syfilis například v HIV Checkpointu České společnosti AIDS v Českých Budějovicích. A to každý čtvrtek v ulici Česká 20 vždy od 15 do 18 hodin. Výsledky se klient dozví následující týden.