Jihočeské firmy zvedají mzdy až o 15 procent, ale hrozí i propouštění

Zboží na pultech obchodů, veškeré služby a také pohonné hmoty či energie. To vše nyní nebývalým tempem zdražuje, lidem tak rostou náklady. Ale se mzdami je to o poznání horší. Firmy totiž v posledních týdnech a měsících hledí na každou korunu a přemýšlejí, zda ji investují do provozu, nebo do svých zaměstnanců. Ačkoliv se často snaží svým pracovníkům pomoci, ne vždy se to daří.

Možnosti se otevírají v nabídce benefitů, kdy firmy svým lidem přidávají na stravenkách, zvyšují příspěvky na dopravu či hradí vyšší částky na připojištění.

„Spíš mají firmy kvůli obrovskému nárůstu cen vstupů problémy samy se sebou, aby udržely svůj provoz. Týká se to hlavně skláren, keramického průmyslu, cihelen či lakoven. Často řeší dilema, zda zaplatí energie, nebo zaměstnance. Bohužel už je to dnes buď a nebo,“ vysvětluje ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.

Podle něj se dosud snažily své pracovníky za každou cenu udržet a všechny stávající benefity včetně mezd navyšovaly na únosnou míru.

„V poslední době už to ale bohužel nejde a spíše je to otázkou, aby samy firmy přežily a nemusely propouštět. Benefity už pro ně přestávají být až tak velkou otázkou,“ doplňuje Keist.

Jihostroji se dařilo, proto přidával

Potvrzuje to i anketa jihočeské MF DNES mezi některými velkými zaměstnavateli v regionu, kteří většinou žádné nové výhody pro své zaměstnance letos nenabízeli.

Na druhou stranu ale většina z nich navyšovala mzdy, a to místy i o 15 procent, jako například v Jihostroji ve Velešíně na Českokrumlovsku. Dovolit si to mohli i díky dobrým hospodářským výsledkům v uplynulých letech.

„Průměrná měsíční mzda zaměstnanců se u nás letos bude pohybovat okolo 45 tisíc korun. Pomohla nám k tomu i výrazně snížená spotřeba zemního plynu a elektrické energie. Teď na podzim také uvedeme do provozu vlastní fotovoltaickou elektrárnu, která pokryje třetinu vnitřní spotřeby elektřiny,“ popisuje situaci v Jihostroji ředitel pro strategii a marketing Hynek Walner.

Rozšiřování nabídky výhod pro vlastní zaměstnance letos nechystají ani ve vimperském závodu společnosti Rohde & Schwarz. Navíc ani nepočítají s posilováním stávajících benefitů.

„Místo toho jsme se rozhodli k červenci letošního roku navýšit mzdy všem zaměstnancům, a to až o téměř osm procent,“ říká vedoucí personálního oddělení závodu Milan Černý.

Sám se také obává toho, že zaměstnanci firem v soukromém sektoru se budou hněvat na míru růstu vlastních mezd, a to kvůli plošnému navyšování platů státních zaměstnanců.

„Pro mě je to naprosto iracionální, protože se v takovém případě nezohledňuje produktivita práce. I kvůli tomu se dále roztáčí inflační spirála a vytváří to tlak na navyšování mezd u soukromých zaměstnavatelů. Je to důsledek katastrofálního hospodaření České republiky i ostatních států Evropské unie,“ má jasno Černý.

V Engelu zvedly příspěvek na dopravu

O něco méně přidávali v kaplickém Engelu, ale na rozdíl od ostatních zaměstnavatelů si zde mohli dovolit rozdat poměrně štědré jednorázové příspěvky.

„Přidávali jsme v průměru necelých šest procent a vypláceli jsme v březnu kompenzaci tři tisíce korun. K příspěvku na dovolenou jsme letos uvolnili každému pracovníkovi navíc prémie za hospodářské výsledky a bonus ve výši 1,5 týdenního platu. Také jsme navýšili příspěvek na dopravu na 2,60 koruny na kilometr,“ jmenuje personalista Engelu David Dědič.

Navzdory tomu, že největší jihočeské firmy zatím dokážou udržet své zaměstnance, hrozí podle dat Hospodářské komory ČR propouštění až u 27 procent zaměstnavatelů s více než 500 pracovníky. Pětina takových firem by mohla k většímu propouštění sáhnout ještě v letošním roce.

„Není to akutně otázka příštích týdnů, ale skutečně se to za současné situace může stát. Navíc nezaměstnanost obecně stát něco stojí. Pracovití lidé si ale nové místo bezpochyby najdou,“ doplňuje Keist s tím, že trh nezaměstnanosti ovlivňuje také odliv Ukrajinců z Česka.

„Někdo je zkrátka musí nahradit, takže pokud propouštění v technicky orientovaných firmách skutečně nastane, mají nekvalifikované síly možnost se přechodně uplatnit jinde. Vyhlídky díky velmi nízké míře nezaměstnanosti nejsou až tak mizerné,“ vysvětluje Keist.

Zároveň také dodává, že hospodářská komora navíc jedná se státem o navýšení kvót pro zahraniční pracovníky, kteří by mohli prozatím nahradit odcházející Ukrajince.