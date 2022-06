V Budějovicích přibývá nehod na elektrokoloběžkách, policie řeší i tři denně

Elektrokoloběžky si lze zapůjčit po celém městě pomocí mobilní aplikace, kterou často využívají i nezletilé děti. Ty by však na koloběžkách neměly vůbec jezdit.

Jen za poslední dva týdny policisté řešili dvě vážné nehody, v nichž právě nezletilí řidiči figurují. První nehoda se stala na cyklostezce mezi ulicemi Průběžná a Čéčova. Dvě dívky jedoucí na jedné koloběžce se tam čelně střetly s protijedoucí ženou na kole. Ta následně potřebovala pomoc lékaře.

Dívky se při nehodě dopustily několika přestupků. „Nebylo jim osmnáct, na koloběžce neměly jezdit ve dvou a nehodu navíc ani nenahlásily,“ vyjmenoval jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že policisté nyní dávají dívkám možnost, aby se jim samy přihlásily. Pokud tak neučiní, kontaktují policisté provozovatele a informace o zapůjčení elektrokoloběžky si vyžádají.

Podobnou srážku odnesl minulý týden chodec, který šel po okraji cyklostezky od Rudolfovské k Lannově třídě. K zemi ho poslala dvojice chlapců mladších patnácti let na jedné koloběžce. Muž se při pádu těžce zranil a museli ho ošetřit záchranáři.

Nehod, ve kterých figurují elektrokoloběžky, je však zejména v historickém centru města daleko více. Mluvčí Bajcura uvedl, že každý den musí policisté řešit dva až tři takové střety.

Děje se tak i přesto, že aplikace uživatele informuje o základních bezpečnostních předpisech, které musejí lidé dodržovat. V určitých částech města, kde je zvýšený počet chodců, mají pak koloběžky omezenou maximální rychlost z 25 kilometrů za hodinu jen na 15.

Lidé si kupují vlastní stroje

Nehody se však netýkají jen sdílených koloběžek. „Lidé jezdí na koloběžkách čím dál častěji. Mnozí si pořídili i vlastní. Nedá se tedy říct, že by za nehody mohla výhradně sdílená služba, která ve městě funguje,“ popsal Bajcura.

Podle něj platí, že největším problémem je nezodpovědnost řidičů. „Nesmí se jezdit na přechodu pro chodce nebo chodníku. Ten mohou využívat k jízdě jen děti do deseti let. Mezi další časté přestupky patří jízda se sluchátky nebo pod vlivem návykových látek“ doplnil Bajcura.

Policie chystá preventivní akce

Rozdíl je rovněž v tom, že soukromé koloběžky mohou s přilbou řídit i děti. Ty sdílené jsou určené pouze pro ty, jimž už bylo osmnáct let. Přestože mívají nehody na koloběžkách převážně lehké následky, policie upozorňuje, že stroje jezdí takovou rychlostí, že může snadno dojít i k daleko vážnějším poraněním, než jsou jen boule, odřeniny a modřiny.

Jako smutný příklad může sloužit nehoda téměř sedmdesátiletého muže, který při jízdě na koloběžce po Budějovicích nezvládl řízení, vjel do nerovnosti na silnici, přepadl přes řídítka a vážně si poranil hlavu. Svým zraněním pak po několika dnech v nemocnici podlehl.

Policie se situaci snaží řešit zvýšenou pozorností hlídek v terénu i pomocí preventivních akcí, které pořádá v ulicích města. Úvodní podobná akce se uskutečnila už začátkem dubna a zapojila se do ní státní i městská policie.

Řidiče policisté poučili o bezpečnosti, pravidlech či možných rizicích, jimž je nutné předcházet. „Situace se ale dál zhoršuje, proto plánujeme podobné akce zopakovat,“ podotkl Bajcura.

Častými nehodami koloběžek se zabývají i účastníci dopravní konference, která se dnes koná v českobudějovickém hotelu Clarion.

„V posledním roce začaly v našem městě půjčovat elektrokoloběžky dvě společnosti, hustota provozu v centru se tak zvýšila. Městská policie dohlíží na dodržování pravidel, ale není možné obsáhnout jejich veškerá porušení. Na elektrokoloběžkách jezdí často nezletilí, bez helmy, po chodníku, jezdci nedodržují pravidla silničního provozu a situaci dost často podceňují,“ shrnul na konferenci primátor Jiří Svoboda.

Větší bezpečnost řeší i provozovatel

Problému s nezodpovědnými řidiči jsou si vědomi i zástupci sdílených služeb, které jsou v městě provozovány. „Bezpečnost provozu našich koloběžek je naší hlavní prioritou. Naše uživatele opakovaně poučujeme o bezpečnostních pravidlech, včetně doporučení nosit helmu nebo povinnosti jezdit po cyklopruzích či krajnici,“ uvedla za společnost Bolt Lucie Krahulcová s tím, že své služby chtějí v tomto ohledu ještě vylepšit.

„Mezi plánované vylepšení patří i rozpoznávání jízdy ve dvou, která výrazně zvyšuje riziko nehody a je proto zcela nepřípustná. Unikátní systém, o jehož patentovou ochranu jsme požádali, je založen na akcelerometru koloběžky, který vedle zrychlení stroje rozpozná také náhlé změny hmotnosti, které naznačují jízdu ve více lidech. V průběhu léta budou systémem vybaveny také stroje v Českých Budějovicích tak, aby na nich již nebylo možné jezdit ve dvou,“ doplnila Krahulcová.

Další novinkou má být i test reakčních schopností, který služba plánuje zavést ve vybraných lokalitách. Ten by měl prověřit, zda-li uživatel koloběžky není pod vlivem omamných látek.

Pokud test prokáže snížené reflexy, bude uživatel zablokován a jízda mu nebude umožněna. To samé by pak mělo platit i pro uživatele, u kterých se ukáže, že svůj účet propůjčují dětem mladším osmnácti let.