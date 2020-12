Klisnu ve výběhu někdo polil žíravinou, zvíře má hlubokou ránu na krku

Policie přijala oznámení minulý týden. „Neznámý pachatel polil nezjištěnou žíravinou krk osmnáctileté klisny českého teplokrevníka. Ta se pohybovala společně s dalšími koňmi ve volném výběhu u rybníka Dehtář,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Majitelé si poranění všimli minulý čtvrtek při krmení. Když ke koni přišli, okamžitě je zarazila ošklivá rána o délce patnáct centimetrů a šířce osm centimetrů. Zranění bylo hluboké a sahalo do živé tkáně.

Přivolaný veterinář pak zjistil, že klisnu někdo polil žíravinou. „Jde o výjimečný případ. Většinou dojde k podobnému poranění omylem, takový útok osobně nepamatuji,“ oznámil Matzner.

Majitelka se bojí koně do ohrady vracet

„Nevíme, jak dlouho bude hojení trvat. Přijel k nám veterinář, který určil léčbu a teď musíme čekat. Je možné, že bude ještě nějaká kůže odpadávat,“ uvedla majitelka zvířete Marie Ostrá, která má nedaleko rybníka kromě koní i apartmány.

„Toto se nám stalo poprvé. Vůbec to nechápeme. Nikomu jsme nic neudělali. Je ale jasné, že to nemůžeme takhle nechat, takže jsme to ihned nahlásili policii,“ sdělila Ostrá, jejíž dcera na koni jezdí.

„Máme dva výběhy. Jeden je přímo u cesty a chodí tam hodně lidí, druhý je pod statkem. Tam nahoru se teď bojíme koně pouštět,“ dodala majitelka zvířete.

Incident nyní řeší policisté z Hluboké nad Vltavou a českobudějovičtí kriminalisté. Ti žádají o pomoc veřejnost.

„Klisnu musel někdo poranit minulý či předminulý týden v ohradě. Kdokoli by měl k případu nějaké informace, nebo si v okolí ohrad všiml podezřelých osob, ať kontaktuje policisty na lince 158. Pachatel se také může ‚pochlubit‘ na sociálních sítích. Případ je vyšetřován jako trestný čin týrání zvířat,“ shrnul Matzner. Dotyčnému hrozí odnětí svobody na jeden rok až pět let.