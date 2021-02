Očkovací centra na jihu Čech vyhlížejí vakcíny, na nápor teprve čekají

Dvaaosmdesátiletý Václav Klein dostal první dávku 21. ledna, termín druhé má ve čtvrtek 11. února. „Očkovací centrum jako takové nemá chybu, organizace je perfektní a personál moc milý. Doufám, že jim to vydrží i nadále,“ hodnotí.

V pondělí v poledne bylo očkovací centrum v pavilonu T na českobudějovickém výstavišti prázdné. Za posuvnými dveřmi bylo vidět nachystané zázemí, v čekárně ale nikdo neseděl.

Davy lidí nejsou v těchto dnech ani v očkovacím centru v Písku. „Nynější množství vakcíny pokryje očkování pouze 600 osob na týden, i když jsme schopni očkovat i tisíc lidí denně,“ říká ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

Některá očkovací centra čeká spuštění provozu

Plné využití v návaznosti na avizované větší množství dodávek vakcín od státu očekává nemocnice od března. V centru je dostatek personálu i pomocných sil. „Jejich stálý servis je zajištěný i v místnosti, kde lidé čekají po očkování. Zde jim také vydáváme průkaz a informace o certifikátu z očkování,“ doplňuje vedoucí lékař centra David Randák.

Také podle hejtmana Martina Kuby (ODS) by se měla situace s počtem vakcín změnit k lepšímu v dohledné době. „Podle dodávek se zdá, že by měl Pfizer posílat větší počty. Doufám, že se budou čísla zvyšovat. Kritickou situaci zažíváme v těchto týdnech, a pokud ji teď zvládneme, pak už se čísla zdají velmi optimistická. Myslím, že pak to naopak bude o tom, jak kdo je schopen rychle očkovat, a nebude problém s vakcínami,“ věří hejtman.

Kromě Budějovic a Písku má tento týden zahájit provoz také očkovací centrum ve Strakonicích a Jindřichově Hradci. V Táboře, Prachaticích a Českém Krumlově na spuštění čekají. Po dokončení všech center budou zdravotníci připraveni očkovat 150 až 200 tisíc dávek za měsíc.



„Jen pro představu to znamená, že pokud budeme mít dostatek vakcín, jsme schopni naočkovat 70 procent všech Jihočechů starších 18 let asi za čtyři měsíce,“ upřesňuje Kuba.

Podle něj kraj 15. ledna neotevřel žádné termíny, protože byly všechny vakcíny vyočkované. „Ukázalo se, že to bylo dobře. Ze slibovaných sedmi tisíc vakcín nám jich nakonec dorazila jen polovina. Na ně jsme okamžitě vypsali termíny pro seniory nad 80 let ve všech okresech a během tří dnů jsme je naočkovali,“ vysvětluje Kuba s tím, že v minulých týdnech musely být vakcíny použity na podání druhé dávky zdravotníkům z nemocnic, kteří byli očkováni už na začátku ledna.

Největší fronta je ve třech okresech

Situace tak neumožnila otevřít nové termíny pro seniory nad 80 let. „Považuji to vůči seniorům, kteří se zaregistrovali s tím, že čekají na svůj termín očkování, za nefér, ale tohle neumíme na úrovni kraje změnit,“ naznačuje Kuba.

Tento týden dorazí do Jihočeského kraje přes čtyři tisíce dávek vakcíny od společnosti Pfizer a 600 od Moderny. „Nové termíny se budou otevírat na Modernu, Pfizer máme jen na přeočkování. Šest set dávek Moderny budeme tento týden dělit po dvou stovkách do okresů, kde je největší fronta. To je Jindřichův Hradec, Tábor a České Budějovice,“ vypočítává hejtman, který neočekává, že by s přihlášením nastaly problémy jako v lednu.

Dvaaosmdesátiletý Václav Klein byl mezi seniory třetí v pořadí, kdo dostal v budějovickém očkovacím centru vakcínu proti koronaviru. „Jsem ve věku, kdy se musím chránit. Když jsem viděl, jaký průběh může covid mít, byl bych sám proti sobě, kdybych se očkovat nenechal. I po psychické stránce to trochu povzbudí,“ říká.

Co naopak psychice seniorů nepřidalo, byly problémy s přihlášením do registračního systému. „Podařilo se to díky dceři. Když mi oznámila, že jsem registrovaný a dostal jsem termín, měl jsem radost. Mluvil jsem s vrstevníky, kteří zkoušeli registraci sami a zatím nedostali ani první PIN,“ naznačuje Klein.

„Starší lidé jsou zvyklí věci neodkládat, navíc bylo řečeno, že o pořadí rozhoduje čas přihlášení. Proto jsem chtěla registraci vyřídit hned 15. ledna ráno,“ popisuje jeho dcera Alena Binterová. Jenže po hodině a půl se proklikala k informaci, že kapacita je vyčerpána.

„Získala jsem ale PIN2, což byl úspěch. A to jsem technicky zdatná, když se do registru snažili dostat staří lidé bez pomoci, muselo to pro ně být hodně stresující,“ míní Binterová.

Na českobudějovickém výstavišti začalo fungovat očkovací centrum i pro veřejnost (21. ledna 2021)