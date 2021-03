Developer chce od března prodávat byty na místě, kde chátrá areál Jitony

Dvě zanedbané lokality a dva plány, co s nimi dál. První je bývalý průmyslový areál po Jitoně, rozkládá se v údolí pod sídlištěm Mír po pravé straně při příjezdu od Českých Budějovic. Ale za několik let už řidiči ze silnice uvidí moderní bytové domy.

A druhé místo: bývalá kasárna Vyšný – nevyužitý prostor za vlakovým nádražím. Ani s ním se dlouhé roky nic neděje, a tak jen chátrá. Vedení města chce letos zvát k diskusím potenciální investory. Má v rukou návrhy, jak z bývalého vojenského areálu udělat za 20 let novou městskou čtvrť.

Sečteno, oba projekty znamenají pro město, kde nyní žije 13 tisíc lidí, stovky nových bytů.

Nejblíže je teď výstavba v údolí, kde sídlila Jitona. Komplex bytových domů ponese název Krumlovský Vltavín, růst začne ještě letos. „Do 14 dnů bychom měli získat stavební povolení, nevíme o ničem, co by jeho vydání brzdilo. Souběžně již pořádáme výběrové řízení na generálního dodavatele,“ potvrzuje jednatel a společník brněnské developerské firmy SVV real Lubomír Vrána.

Ta rozdělila výstavbu na tři etapy, první by mohla začít na přelomu letošního jara a léta. Každá fáze potrvá dva roky, za šest let může být nové sídliště hotové. Přesnou částku, za kterou dodavatel bytovky postaví, určí až výsledky výběrového řízení. Odhad developera je zhruba 500 milionů korun. Plány poprvé představil koncem roku 2019.

Vyroste tam několik domů, dohromady nabídnou bezmála dvě stovky bytů 1+kk až 5+kk. Jejich prodej začne již v březnu. V návrzích architektů jsou čtyř- až šestipatrové bytové i terasové domy.

Středem čtvrti má protékat potok, který je nyní schovaný pod zemí. Dvě třetiny garáží budou pod povrchem, zbylé nad ním.

Projednávání stavebního povolení řeší i dopravní napojení na rušnou Budějovickou ulici. Současný vjezd do areálu je příliš blízko kruhové křižovatce, proto ho přesunou o něco výše. Na silnici první třídy navíc přibude odbočovací pruh.

„V Krumlově není příliš prostoru pro výstavbu většího souboru bytových domů. Tato lokalita si o to přímo říká, není něčím, na co by město mělo být pyšné. Areál je v polorozpadlém stavu a my využijeme, že nemusíme zastavovat úplně nové území, a z brownfieldu uděláme pěkný obytný komplex,“ vysvětluje Vrána.

Když architekti z českobudějovického Atelieru 8000 projekt v údolí v prosinci 2019 představovali, mluvili i o zelených střechách. Návrhy pak počítají, že svahy zarostlé náletovými dřeviny nahradí pěšiny, budou tak přístupné pro obyvatele nové čtvrti i přilehlých sídlišť.

Bývalá kasárna patří městu

Stejná architektonická kancelář vytvořila pro město plány i pro kasárna Vyšný.

„Pro město jsou teď sice břímě, ale do budoucna můžou být i velkou příležitostí, aby Krumlov nebyl jen turistickým pupkem Česka, ale normálním městem svých obyvatel. Chceme ukázat, že město může být atraktivní i pro další lidi, nejen ty, co pracují v cestovním ruchu,“ komentoval loni Martin Krupauer z Atelieru 8000, když návrhy představoval zastupitelům.

Ve čtvrti by mohly žít dva až tři tisíce lidí. Radnice si od ní slibuje zastavení úbytku obyvatel a zajištění bytové kapacity na další desítky let. Architekti rozvrhli bytové domy, do prostoru umístili i soustavy atriových domů a takzvaných viladomů.

Projekt s názvem Krumlovský vltavín tvoří jedenáct domů s téměř 200 byty různých velikostí od 1+kk až po 5+kk. Středem nové čtvrti poteče potok, garáže budou schované pod zemí.

Tyto plány jsou však vyloženě výhledové, avšak v příštích 20 letech mají investoři v kasárnách prostavět čtyři miliardy korun. Výhodné je, že všech 24 hektarů patří právě městu, které může zvát zájemce o plochy a uzavírat s nimi dohody.

První setkání nejspíše přijdou na řadu již letos. „V areálu letos opravujeme objekt poničeného gastrobloku. Dohromady to bude stát zhruba 600 tisíc korun. Poté tam můžeme pořádat konference s investory, kteří se budou zajímat o možnosti výstavby,“ zmiňuje starosta Českého Krumlova Dalibor Carda s tím, že radnice je již domluvená s firmou, která připraví workshopy pro potenciální stavitele. Potvrdil, že vedení města již nezávazně mluvilo s několika zájemci o stavbě nového domu pro seniory.

Kvůli pandemii posunuli diskuse o kasárnech spíše až na podzim letošního roku. Jisté je, že na vzniku čtvrti se bude podílet řada firem. Město se již v minulosti snažilo najít generálního investora, ale na tak velký prostor si nikdo sám netroufá.

Českému Krumlovu kasárna patří od roku 2007, kdy je dostal darem od ministerstva obrany. Plánovanou bytovou výstavbu se radnici zahájit nikdy nepodařilo. Navíc musela platit desítky milionů za likvidaci ekologicky závadných armádních budov. Další peníze polyká každý rok údržba a ostraha areálu.

Někteří zastupitelé se dříve obávali, zda nové byty nebudou příležitostí spíše pro podnikatele, kteří je budou pronajímat turistům. Obava vyvstala hlavně s výstavbou Krumlovského Vltavínu. Místostarosta Josef Hermann tehdy připustil, že město nemá žádné nástroje a možnosti, jak na využití bytů dohlížet.