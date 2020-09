Stále platí, že požadujeme nápravu mýtného systému, říká Švec, lídr STAN

Mýtné je na silnicích prvních tříd nastavené špatně a na některé jihočeské obce a města to má negativní dopad. Radní pro dopravu a nyní i kandidát na hejtmana za hnutí STAN Jiří Švec proto dál hodlá usilovat o narovnání tohoto systému.

„Jsem přesvědčený, že když stát začal zpoplatňovat silnice prvních tříd, měl to udělat plošně,“ říká.

Kraj bude příští rok pracovat s méně penězi, což souvisí s výběrem daní a koronavirem. Podaří se i tak zachovat všechny autobusové a vlakové spoje?

Za posledních 10 let náklady na dopravní obslužnost rostou, ale roste i množství spojů a linek. Zatímco ještě před asi třemi lety to byla miliarda, teď jsme na 1,3 miliardy výdajů kraje na veřejnou dopravu.

A jak to vidíte příští rok?

V důsledku koronaviru, následných rozhodnutí státu a poškození ekonomiky státu se výrazně sníží i příjmy krajů. I tak chci usilovat o to, aby rozsah spojů zůstal. Považuji to za zásadní. Proto chci zastupitelstvu kraje předložit návrh zákonodárné iniciativy. Bude to návrh zákona, jehož autorem je Sdružení místních samospráv ČR, na jehož základě by stát krajům kompenzoval výpadek příjmů v důsledku koronaviru. Náš kraj by tak dostal od státu kompenzaci ve výši 322 milionů.

Jiří Švec (44 let) Starosta Lišova a také radní Jihočeského kraje pro oblast dopravy se narodil 28. listopadu 1975 v Českých Budějovicích. Mimo jiné je absolvent Vysoké školy evropských a regionálních studií. V komunální politice je od roku 2002, kdy se stal předsedou místní samosprávy ve Velechvíně, místní části města Lišov. O čtyři roky později se stal jeho místostarostou a v roce 2010 starostou Lišova, v této pozici je dodnes. Přes čtyři roky je předsedou jihočeské organizace hnutí Starostové a nezávislí, za které kandiduje na hejtmana. Seriál: Rozhovorem s Jiřím Švecem pokračuje seriál předvolebních rozhovorů s vybranými kandidáty na jihočeského hejtmana.

Dlouhodobě jste kritikem systému, jakým stát rozšiřuje mýtné. Šlo hlavně o trasu z Plzně do Budějovic, ta přes Blatnou je zpoplatněná a přes Katovice ne. Bude se kraj ještě angažovat, aby se situace změnila?

Určitě ano. Jsem přesvědčený, že když stát začal zpoplatňovat silnice prvních tříd, měl to udělat plošně. Samozřejmě s výjimkou silnic, které jsou v daném úseku obchvatem města. Ministerstvo tvrdí, že nárůst dopravy v obcích v okolí zpoplatněných silnic není významný, ale kraj s tím nesouhlasí a žádá nápravu.

Myslíte, že bude mít koronavirus vliv i na výsledek voleb?

Myslím, že řada politiků si na tom dělá PR a straší voliče, aby jim následně nabídla záchranu. Mnohem horší dopad to bude mít na ekonomiku, kdy zadlužení státu budou splácet ještě děti našich dětí. Přesto někteří politici dál slibují a kupují hlasy voličů. Ale snad bude tato krize impulzem pro něco nového a pozitivního.

Obří negativní dopad to má i na letištní dopravu a my přitom máme nově zmodernizované Jihočeské letiště u Budějovic.

Záměr vybudovat krajské letiště vznikl už někdy před 15 lety a je to velký problém, který jsme zdědili. O obrovských investicích rozhodli asi v dobré víře naši předchůdci. Naším úkolem je najít způsob, jak tyto investice využít ve prospěch kraje a jeho obyvatel. Mou prioritou je zabránit případné privatizaci krajských pozemků na letišti a v okolí. Výnosy z nich musí sloužit jen obyvatelům kraje, a ne soukromým firmám.

Na kandidátce máte starostu Pištína, pod který spadají Češnovice, nebo starostku Srubce. To jsou obce enormně zatížené dopravou a chybí jim obchvat. Ten srubecký má stavět právě kraj, tak kdy se na něj dostane?

Jde o to, že dopravní stavby se v Česku projektují a připravují v průměru 13 let, tak to bohužel je. U Srubce to bylo ještě složitější, léta trvalo, než se vůbec dohodlo, kterou trasou povede. Nedávno kraj kývl na požadavek Srubce a přistoupil na dražší variantu s tunelem tak, aby se vyhovělo vlastníkům v blízkosti obchvatu. Plánování dopravních staveb je složitý proces, i jednotlivci je dokážou zdržet o celé roky. Musíme to ale respektovat.

A myslíte, že bude v roce 2023?

Myslím, že kvůli odporu zmíněných jednotlivců bude později. Kraj projektovou dokumentaci dokončil včas a dle požadavků obce, teď záleží především na obyvatelích Srubce. Tipoval bych kolem roku 2025. Podobné problémy ale provází každý dopravní projekt. Proto jsem rád, že ještě letos zahájíme stavbu obchvatu Strážkovic.

Obchvat Lišova je stavba státu, a bohužel i na její přípravě se negativně podepsalo rozhodnutí jednoho z mnoha ministrů dopravy, Víta Bárty. Jiří Švec

Ještě blíž vám je obchvat Lišova. Když jsme o něm mluvili v roce 2017, mělo se za příznivých okolností v roce 2020 začít stavět.

Obchvat Lišova je stavba státu, a bohužel i na její přípravě se negativně podepsalo rozhodnutí jednoho z mnoha ministrů dopravy, Víta Bárty. Ten rozhodl pozastavit přípravu většiny dopravních staveb ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Naštěstí tato patří k těm, které již mají pravomocné územní rozhodnutí a ŘSD vykupuje pozemky od asi čtyř set vlastníků. Proto vím, že je reálné, aby ŘSD na přelomu let 2021/22 vypsalo soutěž na zhotovitele a v roce 2024 jsme již po novém obchvatu Lišova a Štěpánovic jezdili. Bude to úleva pro místní a pro asi 15 tisíc řidičů každý den.

Jak to vypadá s Jižní tangentou? Tam už by se mělo začít stavět?

Mělo, a to ještě letos. Odbor zakázek již vypsal výběrové řízení. Stavba Jižní tangenty je velmi důležitá součást obchvatu Budějovic a musí být v provozu s otevřením dalšího úseku dálnice D3.

Na kraji mi v tomto ohledu přijde zbytečně komplikovaná jedna věc. Odbor zakázek řeší výběrové řízení, které se týká dopravy, což je vaše oblast, ale zakázky zase jiný politik a do toho je ještě náměstek pro investice.

Není to úplně šťastný systém a byl na kraji zavedený již v předešlých obdobích. Na začátku volebního období jsme o tom hodně diskutovali a zaznívaly i argumenty, že samostatný odbor pro zakázky bude mnohem profesionálněji a systémově administrovat stovky až tisíce zakázek, které kraj uskuteční. Tři roky naší praxe ale ukazují i řadu komplikací. Myslím, že když někdo stojí u začátku projektu, tak by ho měl dotáhnout až do konce. Od záměru přes projektování až po realizaci. Je to věc, kterou bych chtěl v příštím volebním období změnit.

Ptám se na to i dalších, zeptám se i vás. Jaký je váš pohled na úložiště jaderného odpadu v kraji? Nyní je ve hře Janoch u Temelína.

Jednoznačně to odmítám. Stačí, že tady máme jadernou elektrárnu, a přitom platíme za energii víc, než je celostátní průměr. Náš kraj je synonymem čistého životního prostředí a místem, kam chcete jet na dovolenou. Chtěl bych, aby to tak zůstalo.

Hnutí STAN jde do krajských voleb samostatně. To je změna. Nyní jste v koalici jako uskupení Pro jižní Čechy, kde jsou i TOP 09 a Občané pro Budějovice.

Je to přirozený vývoj. Do školy také začne chodit dítě v doprovodu rodičů, ale pak se osamostatní. Jsme již léty prověřené hnutí, které funguje v parlamentu a v Senátu máme i nejsilnější klub. Nehledě na stovky starostů a starostek v našich řadách. Projekt Pro jižní Čechy je úspěšný, ale posouváme se dál.

Poměrně čerstvý je pak projekt Vltavské cyklostezky. Bude za pět let hotová od Nové Pece až po soutok Vltavy s Lužnicí?

Pokud budou obce i kraj správně plnit, co si předsevzaly, a předkládat správně připravené projekty, tak ano. Peníze od státu jsou Státním fondem dopravní infrastruktury přislíbené, samozřejmě za dodržení daných podmínek. Pak jsme schopní zbývajících přibližně 111 kilometrů propojit a budeme mít stezku dlouhou 189 kilometrů. A bude to nesmírně atraktivní záležitost, která podpoří turistický ruch v kraji. V budoucnu bychom rádi pokračovali až do středních Čech.