S jednou jízdenkou lidé skousnou i přestupy, věří nový šéf dopravy v kraji

„Věřím, že s jednou jízdenkou pro všechno ubude v centru autobusů i osobních aut,“ říká 56letý Kafka.

Než jste se stal jednatelem Jikord, pracoval jste u Českých drah. Už jste se s autobusy sžil?

Samozřejmě že vlak je jiný druh dopravy než autobus, ale nyní musím přemýšlet nad dopravou v kraji jako celkem. Na autobusy si člověk zvykne rychle, přeci jen objednávky veřejné dopravy i způsob přípravy jízdních řádů jsou z pohledu systému v obou případech stejné.

Nehrozí tedy, že byste dával větší prostor vlakům?

Je pravda, že k nim a dopravě po kolejích mám i s ohledem na předchozí zkušenosti daleko blíž, ale prostor dávám veřejné dopravě jako celku. Musíme k tomu počítat i s MHD. Veřejná doprava má své jasné místo ve společnosti, jen se to u nás ještě musíme naučit vnímat.

V minulosti některé tratě, například do Týna nad Vltavou či Netolic, nahradily autobusy. Není to cesta, jak ušetřit miliony korun?

Nemyslím si. Pokud méně vytížené spoje nahradíme autobusem, nebudeme mít kvalitně pokrytá některá místa, která kopírují železniční trať. Autobusy jsou pomalejší a i kvůli nim se tvoří na silnicích zácpy. Čím víc jich bude jezdit, tím hůř pro všechny řidiče. Z historického hlediska dostaly vlaky přednost před koňskými povozy a mají ji dodneška i ve srovnání s automobily. Měla by tu být zachována rychlejší a bezpečnější páteřní síť.

Jiří Kafka (56 let) Narodil se 5. května 1966 v Českých Budějovicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu dopravní v Plzni, později studoval na Univerzitě Pardubice. Před nástupem do čela společnosti Jikord v lednu letošního roku působil v Českých drahách, kde prošel řadu profesí od posunovače, výpravčího, dispečera až po ředitele krajského centra v Českých Budějovicích. Je ženatý a má dvě děti. Jeho zálibou je historie se zaměřením na železniční dopravu a cestování.

Jakou roli by tedy měly hrát autobusy ve spojení s vlaky?

Podle mě by je neměly nahrazovat, ale navážet k nim cestující tak, abychom mohli využívat potenciál a kapacitu spojů do měst. Když se podíváme na polohu Budějovic, tak ty obsluhují prakticky celý kraj. Autobusy musejí být doplněk dráhy a je to nezbytný krok k tomu, aby se na jihu Čech zavedl plnohodnotný Integrovaný dopravní systém (IDS).

Jeho přípravu schválili minulý čtvrtek zastupitelé kraje. Jak by měl podle vaší představy vypadat?

Teď je IDS nastavený pouze v okolí Budějovic a zatím funguje jen na sedmi-, třiceti- a devadesátidenní předplatné kupony. Ukazuje se, že skutečně bude zájem o jeden jízdní doklad pro celý kraj. Cestujících opět přibývá a pro ně bude úleva koupit si kupon a nějakou dobu neřešit jízdenky. Postupně bychom chtěli zavést i jednorázové jízdenky, ale to až poté, co bude systém funkční v celém Jihočeském kraji. Zatím jsme posledním regionem v Česku, který jej nemá.

Kdy by si první cestující mohli koupit kupony pro celý kraj?

Pokud nenastanou větší komplikace, mohlo by to být v létě příštího roku. Není to ale čistě v naší režii, musí se také vysoutěžit různí dodavatelé služeb, což může spuštění bohužel významně zdržet.

Při nástupu jste prohlásil, že se chcete zaměřit na rozvoj veřejné dopravy v kraji a její zefektivnění. Myslel jste tím i IDS?

Ano, otázka efektivity je pro mě tím nejsložitějším, s čím se potýkám. U železničních dopravců se dříve přecházelo na hodinové nebo dvouhodinové intervaly, aby se lidé mohli dostat do práce nebo měli jistotu návaznosti dalších spojů. U autobusů je třeba to změnit. Když vezmu příklad spojů z Třeboně do Budějovic, tak mohou bez problémů skončit v Borovanech. Tam cestující přestoupí na vlak, který je doveze až na vlakové nádraží. Tím autobus ušetří spoustu kilometrů, a navíc bude možné tuto trať obsluhovat dvakrát častěji. Pomohlo by to i dopravě v centru Budějovic.

Ne všichni cestující se ale budou chtít vzdát komfortu, kdy nebudou muset přestupovat.

Pro ně to ale nebude žádné omezení, pokud jim zajistíme kvalitní přestup. Cestující jeden až dva přestupy bez problému skousne. Pokud mu bude stačit jediný jízdní doklad, nevidím v tom problém. S tím právě souvisí zavedení IDS.

Když se podíváme na dopravu v krajském městě, nezdá se, že by zde lidé hojně využívali hromadnou dopravu. Neplánujete posílit linky do satelitních obcí, odkud lidé dojíždějí spíš auty?

Máme zajištěnou základní obslužnost, která odráží požadavky těchto obcí. Pro nás je zároveň prioritou co nejvíce zefektivnit dojíždění mezi periferií a centrem. Souvisí to s tím, co jsem říkal v případě cestování z Třeboně. Tím by se mohl navýšit i celkový počet spojů do okolních obcí. Pokud bude centrum města dostupnější díky hromadné dopravě, lidé snad omezí dojíždění osobními auty. Sami vidíme, jak to na silnicích v Budějovicích vypadá.

V posledních měsících zdražily pohonné hmoty. Jak výrazné dopady to bude mít na vaše hospodaření?

My tyto věci řešíme až zpětně na základě ročního vyúčtování, takže zatím nemáme žádné dopady vyčíslené. Také ještě nevíme, jak se projeví opatření vlády týkající se nižší spotřební daně za pohonné hmoty. Ale počítám s tím, že se to nejspíš projeví na ročních kompenzacích dopravcům. Akutně žádná opatření nepřijímáme, i když cena nafty a benzinu vystřelila prudce nahoru.

Promítne se to i do konečné ceny jízdného?

Stejně jako v jiných regionech i my analyzujeme aktuální ceny, ale všechno záleží na rozhodnutí vedení kraje. Pokud nás vyzve k úpravě cen, budeme k tomuto kroku připraveni. Zda to skutečně hrozí, nyní nedokážu říci.

Dopravci mají problémy už jen kvůli dopadům koronavirové pandemie. Tušíte, kolik lidí se do veřejné dopravy vrátilo?

Podle posledních průzkumů vidíme, že nárůst oproti loňskému roku je asi 20 procent. Podle kolegů, kteří zde působili ještě před pandemií, jsme nyní na 80 až 90 procentech obsazenosti ve srovnání s obdobím před covidem. Lidé se vracejí hlavně na dlouhodobě nejvytíženější spoje, které jsou nyní už téměř na úrovni před začátkem pandemie. Jezdí také více žáků a studentů. Uvidíme, jak to bude u seniorů, kteří stále mají strach, a navíc se jim zdražilo jízdné. I tak se ale zdá, že se opět blížíme k normálnímu stavu.

Jak přilákat lidi do autobusů a vlaků, nechybí kraji v tomto ohledu větší kampaň?

Veřejná doprava je obecně trochu opomíjená a je na vedení kraje, jak do ní přitáhnout více lidí. Nejlepší reklamou je podle mě vysoká kvalita služeb. Od června to cestující pocítí, všichni autobusoví dopravci nasadí nové či modernizované autobusy. Co se týče železnice, České dráhy dají do kraje deset nových RegioPanterů a sedm nových motorových vozů. Také si ale uvědomujeme, že lidé se o tom musí dozvědět, takže se zaměříme více na sociální sítě. Připravujeme vedle toho webovou aplikaci dopravanajihu.cz, kde budou zobrazené všechny regionální spoje a integrované systémy včetně detailů o jednotlivých spojích.