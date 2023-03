Radnice v Hradci zkrouhla hospici dotaci, nabízí mu ale nové prostory

Vedení Jindřichova Hradce hlasovalo o přidělování individuálních dotací koncem února. Komise se zabývala také žádostí Hospice sv. Kleofáše, dobročinné organizace věnující se hlavně onkologickým pacientům.

Náklady zařízení na pomoc, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou 1 429 korun za den na jediného pacienta. Tyto peníze musí hospic sehnat právě prostřednictvím dotací, veřejných sbírek či od dárců. Jen pro pacienty z Jindřichova Hradce je potřeba přibližně 540 tisíc ročně. Požadovaná dotace by tak stačila na úhradu třetiny nákladů. Jenže 100 tisíc už není ani pětina.

„Rozdělování dotací je v Jindřichově Hradci kritizované dlouhodobě. Výběr nemá žádná zveřejněná kritéria ani zdůvodnění. U některých dotací nebylo ani zřejmé, co za ně město vlastně získá, a přesto tyto organizace dostaly celou částku. Hospic sv. Kleofáše zkrátili na penězích o 80 tisíc. Kromě projektů úplně vyloučených to bylo vůbec největší krácení ze všech schválených žádostí,“ popisuje Šárka Lorencová, která je teď iniciátorkou sbírky pro hospic. Usiluje o vybrání požadovaných a neodsouhlasených 80 tisíc korun.

„Desítky rodin, kterým hospic pomohl, vědí, že svou práci dělají dobře. A my chceme, aby měli možnost ji dělat i dál. Když je dotace nižší skoro o polovinu ze žádaných peněz, bude to o dost těžší. Představte si, že stačí, aby pětina obyvatel Jindřichova Hradce věnovala 40 korun,“ počítá Lorencová.

Lidé už darovali přes 20 tisíc korun

Na začátku týdne už přispělo 33 lidí a darovalo téměř 21 tisíc korun. „Pro nás je to zpráva o tom, že občané bedlivě sledují, co se kolem hospice děje, a aktivně se zapojují do jeho podpory,“ sděluje za Hospic sv. Kleofáše Petra Pfeiferová.

Podle starosty by si měli lidé uvědomit, že město pomáhá hospicu i jinými než finančními prostředky. „Hospic má sice dobré zázemí, ale parkování je tam horší. Daleko je pak i výdejna zdravotnických pomůcek. Představil jsem tedy paní ředitelce náhradní prostory, které by mohli využívat. Je to lokalita u sídliště U nádraží, kde má město objekt, v němž sídlí charita. Předělává si tam horní prostory a spodní zůstanou volné. Ty by mohl využít hospic,“ objasňuje starosta Michal Kozár.

Tím by se mohlo i uspořit, protože by město výdejnu poskytlo bezplatně. A prostor by tam byl i pro parkování. „Když se domluvíme, byla by to dlouhodobější podpora a měla by být výhodnější. Když bychom se nedomluvili, podpořili bychom hospic ještě finančně. Zatím je ale vše v jednání,“ doplňuje Michal Kozár.

Ředitelku hospicové péče Irenu Kalnou nabídkou prostor pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a pro kontaktní místo hospice starosta mile překvapil. „Jsem za to velmi vděčná. Věřím, že úspěšná spolupráce mezi hospicem a městem se bude dále rozvíjet,“ reagovala Irena Kalná.