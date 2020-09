Náměstek jihočeské hejtmanky Novák má covid-19, rada je v karanténě

Onemocnění covid-19 proniklo i do vedení krajského úřadu v Českých Budějovicích. Koronavirus potvrdil o víkendu test u náměstka hejtmanky Jaromíra Nováka (ČSSD). Ten informaci MF DNES potvrdil, ale věc nechtěl víc komentovat.

„Zdrojem nákazy je zřejmě přítomnost úředníka s pozitivním testem na posledním jednání rady kraje minulou středu,“ oznámil mluvčí kraje Radek Šíma.

Hejtmanství informaci dostalo v neděli. I proto se na úřadě ze dne na den upravovala bezpečnostní opatření. Podle ČTK jsou radní v preventivní karanténě.

„Nařídili jsme využívat oddělovací bariéry, je nutné dodržovat minimálně dvoumetrové odstupy a lidé by se neměli shlukovat. Po úřadě jsou rozmístěny stojany pro dezinfekci rukou, musí se dezinfikovat podlahy, kliky, dveře, zábradlí i tlačítka výtahů,“ vyjmenoval pravidla platná od pondělí ředitel krajského úřadu Milan Kučera.

Lidé tam musí nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Ve svých kancelářích mají pracovníci používání ochranných prostředků doporučeno. Pokud ale vstoupí někdo jiný, musí si roušku vzít. Omezil se i osobní kontakt na pracovišti. Pokud zaměstnanci pociťují příznaky, mají informovat svého lékaře.

Jaromír Novák je nyní v izolaci. „Členy rady čeká na základě zjištění pracovníků hygienické stanice postupné testování,“ vzkázal Šíma.

„Omezujeme události, kde se setkáváme s lidmi, a schůzky řešíme přes videokonference,“ uvedla v pondělí odpoledne hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

„Dbám ale na hygienická doporučení a změnila se některá nařízení v budově krajského úřadu. O změnách rozhodne bezpečnostní rada,“ vyjmenoval náměstek hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012) s tím, že další postup by se měl určit v úterý.

Se zaměstnanci úřadu nyní pracuje Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS). „Ihned jsme reagovali. Od potvrzení jsme v kontaktu s nakaženým, abychom přesně zjistili, s kým byl ve styku. Trasujeme a vyhodnocujeme ty, kteří sním byli v nejbližším kontaktu. Všichni absolvují testy,“ vysvětlila ředitelka KHS Květoslava Kotrbová.

Hygienici řeší s hejtmanstvím i dezinfekci všech rizikových prostor. Samotné testování by mělo pokračovat průběžně po celý týden. „Na krajském úřadě nicméně platí určitá opatření a nařízení již nějaký čas. Lidé tam nosí roušky, což by mohlo případnému rozsáhlejšímu šíření nákazy zabránit,“ oznámila Kotrbová.

„Záměrně jsme se sešli venku“

Ta je stejně jako Jaromír Novák na kandidátní listině ČSSD pro podzimní krajské volby. V sobotu se všichni setkali při slavnostním zahájení kampaně v Hluboké nad Vltavou. Akce se konala venku.

„Všechny kontakty vyhodnocují hygienici. Byli jsme úmyslně na vzduchu. To, že se s někým potkal, neznamená, že dotyčného nakazil. KHS kontakty vyhodnocuje, trasuje a testuje,“ reagovala Stráská.

Zatím není jasné, jestli se uskuteční čtvrteční zastupitelstvo kraje, nebo bude zrušeno. Podle hejtmanky bude záležet na testech z tohoto týdne. Postup projedná úterní bezpečnostní rada kraje.

K pondělnímu podvečeru bylo v kraji 368 aktuálně nemocných obyvatel, celkem 496 lidí se uzdravilo a šest lidí zemřelo.

Hygienici doporučují vzhledem k nárůstu čísel preventivní nošení roušek nad rámec nového nařízení, které platí od 1. září. Ústa je nutné zakrýt na úřadech či ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Podrobnosti jsou na webu ministerstva zdravotnictví.

Hejtmanka půjde na test v úterý. Zdrojem nákazy byl podle ní krajský úředník, který se zúčastnil jednání radních a pak měl ještě schůzku se dvěma náměstky.

„Ti šli na testy a jeden z nich je pozitivní. Bude další epidemiologické šetření. Dnes jsme si dali poradu videokonferenčně, abychom se nesetkali, preventivně pracujeme z domova. Já a ještě další dva kolegové jdeme na test v úterý. Běží nám karanténa. Musíme se chovat tak, abychom neohrozili ostatní, budeme úřadovat přes techniku,“ řekla Stráská.

Program a všechny kontakty s veřejností zrušili radní už dnes. V úterý by měl hejtmance právník říci, zda je možné, aby ve čtvrtek zasedlo krajské zastupitelstvo.

„Náš právní řád takovou situaci nezná, kdyby celá rada, která řídí zastupitelstvo a předkládá materiály, byla v karanténě. Rozhodneme v úterý,“ řekla Stráská. Dodala, že zasedání lze odložit.

Preventivně dnes zůstal doma i náměstek pro dopravu Jiří Švec. Na testu byl dnes. Čeká, až se od hygieniků dozví výsledek. Radní podle něj dostali doporučení, aby šli na testy.

„Předpokládám, že pokud budu negativní, nemůže mi hygiena uvalit karanténu. Pokud to tak bude, zajímalo by mě, zda budou v karanténě všichni ti, kteří byli s panem Novákem na sobotním dýchánku (zahájení kampaně) sociální demokracie. Kandiduje (za ČSSD) i paní (krajská hygienička Květoslava) Kotrbová a nemám informace, že by na testech byla,“ řekl Švec.

Kotrbová ovšem opáčila, že na test nepůjde, ani nebude v karanténě, protože se s náměstkem Novákem vůbec nesetkala. „I když se pak pořizovaly fotky, byl na úplně jiném konci. Bylo to v otevřeném prostoru. Jak se nakazila hlavní hygienička, tak se velmi hlídám, jsem opatrná a udělám vše pro to, abych se ani nedostala do karantény,“ řekla Kotrbová.

Členové krajské rady budou v preventivní karanténě. Švec předpokládá, že hygienici otestují všechny, kdo s náměstkem Novákem přišli do styku. „V sobotu tam byla přítomná kompletní kandidátka ČSSD,“ řekl Švec.

Preventivní karanténu si podle svých slov „naordinoval“ i další náměstek hejtmanky Josef Knot. Na testy půjde v úterý.