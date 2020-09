Mzdy na jihu Čech vzrostly o 1 140 korun, Madeta vyplatila „rouškovné“

Na spoustě míst se kvůli pandemii koronaviru několik měsíců vůbec nevyrábělo. Přesto si Jihočeši na výplatních páskách přilepšili. Za první polovinu roku se hrubá mzda v kraji zvedla o 1 140 korun. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle nich byl nárůst dokonce druhý největší v České republice.

Mzdy v Česku Hl. m. Praha 42 689

Středočeský kraj 35 216

Jihomoravský kraj 32 988

Plzeňský kraj 32 762

Královehradecký kraj 31 936

Ústecký kraj 31 731

Kraj Vysočina 31 083

Liberecký kraj 31 073

Jihočeský kraj 31 072

Moravskoslezský kraj 30 809

Olomoucký kraj 30 631

Pardubický kraj 30 467

Zlínský kraj 30 133

Karlovarský kraj 29 585



Pozn.: Údaje za 1. pololetí 2020

Zdroj: Český statistický úřad

„Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v prvním pololetí letošního roku 31 072 korun,“ uvádí Petra Dolejšová z Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Tuzemský průměr je 34 200 korun.

Mzdy se zvedaly ve všech krajích. „Nejvyšší nárůst jsme zaznamenali v Ústeckém kraji, a to o 4,1 procenta,“ přidává Dolejšová. Hned za ním se podle statistik umístil právě Jihočeský kraj s meziročním nárůstem o 3,8 procenta.

Polepšili si například zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín. Společnost ČEZ totiž navýšila tarifní mzdy těm, kteří pracují v jaderných elektrárnách, o pět procent. Vyplývá to z kolektivní smlouvy, která je platná do konce roku 2022. Ta totiž garantuje růst minimálně o úroveň inflace. To platí i pro nadcházející období.

„Co se týká mezd, počítáme s dodržením uzavřené kolektivní smlouvy,“ ubezpečuje Marek Sviták, mluvčí elektrárny, která zaměstnává více než 1 200 pracovníků.

Efaflex: Třináctý plat jsme vyplatili

Podle personálního ředitele Pavla Buryánka neškrtala na výplatních páskách ani Madeta, která sídlí v Českých Budějovicích.

„V prvním pololetí jsme mzdy nesnižovali a u některých odborných pracovních pozic jsme je navýšili. Meziročně se projevilo také navýšení, ke kterému došlo ve druhém pololetí loňského roku,“ uvádí s tím, že snižování ani plošné navyšování se nyní neplánuje.

„Odměny a pohyblivé složky mzdy jsme v uplynulém období vypláceli v plné výši. V souvislosti s povinností nosit roušky navíc zaměstnancům ve výrobě vyplácíme příplatek, abychom jim zhoršené pracovní podmínky alespoň částečně kompenzovali,“ dodává Buryánek.

Firma, jež se zabývá zpracováním mléka a výrobou mléčných výrobků, má pobočky v Plané nad Lužnicí, Jindřichově Hradci, Pelhřimově a Českém Krumlově. Má 1 500 pracovníků.

Pravidelný růst mají zajištěný rovněž pracovníci ve společnosti Efaflex, která na Táborsku vyrábí vrata pro nejrůznější odvětví. Loni zaměstnancům, jichž je v Česku přes 300, vzrostla mzda o šest procent, což je pravidelná hodnota od roku 2017.

„V letošním roce jsme i přes celosvětový pokles prodejů mzdu našim lidem nesnižovali. Třináctý plat i jiné nenárokové mzdové složky jsme všem zaměstnancům vyplatili beze změn. O navyšování základních mezd v roce 2020 doposud rozhodnuto nebylo. Pokud k němu dojde, nepředpokládám, že bude vyšší, než je aktuální meziroční úroveň inflace,“ hodnotí personální ředitel Milan Šmíd.

O šest procent se zvedla mzda také ve vimperském závodě firmy Rohde & Schwarz, jenž vyrábí mimo jiné měřicí systémy.

„Navýšení jsme již předběžně sjednali v platné kolektivní smlouvě na roky 2019 až 2022. V tomto kalendářním roce již k žádné další úpravě nedojde,“ uvádí personalista Milan Černý.

Potravinářským firmám se dařilo

„Chtěli jsme zaměstnance podpořit v nelehkých časech, proto jsme se rozhodli vyplatit seniorní odměnu, která je obdobou 13. a 14. platu, již v červnu letošního roku tak, abychom je podpořili v letních měsících,“ doplňuje. V závodě na okraji Vimperka pracuje v současné době více než 700 lidí.

Podle ředitele Jihočeské hospodářské komory Luďka Keista se ale růst z posledních let pravděpodobně zpomalí či zastaví. „Na základě informací, které mám od firem, se ve velkém přidávat v nadcházejících měsících nebude, protože není z čeho,“ upozorňuje.

Zároveň ale podotýká, že některých oborů podnikání se krize dotkla více a některých méně. „Významně ji pociťuje cestovní ruch, tedy hotely, restaurace, průvodcovské služby a podobně. Dopadla i na strojírenství a těžké časy prožívá automobilový průmysl. Naopak se ale letos dařilo potravinářským firmám. Velmi dobře jsou na tom také e-shopy či dopravci. S ohledem na situaci, která se neustále mění, je těžké odhadovat další vývoj,“ dodává Luděk Keist.