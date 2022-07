Jihočeský kraj opět propouští úředníky, dvacet jich odejde ještě letos

O změnách na krajském úřadě informoval tento týden jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) na svém twitterovém účtu.

„Do konce roku 2022 snížíme počet úředníků o další čtyři procenta, celkově se tak jedná o dvanáct procent od stavu v roce 2020. Dohromady hovoříme o šedesáti pracovních pozicích. Kraj tak díky tomu v příštím roce ušetří deset milionů korun,“ přiblížil Kuba.

Podle něj v žádném případě nejde o plošné seškrtání stavů a u každé rušené pozice budou vedoucí pracovníci pečlivě vyhodnocovat, zda ji bude možné na úřadě oželet.

„Minulý rok jsem slyšel, že takhle propouštět nejde a že úřad nebude zvládat práci. Nikdo ale nezkolaboval, vše funguje, a naopak ti, kteří opravdu pracují skvěle, jsou lépe odměněni. Je to podle mě správný krok, abychom na úřad mohli přivádět špičkové profesionály,“ dodal hejtman.

Letos by podle plánu mělo do konce roku odejít 17 až 20 pracovníků převážně z administrativních pozic.

„Týkat se to bude především míst, která bude možné upravit tak, aby se jejich agenda dala přesunout na jiné zaměstnance, kteří nejsou naplno vytížení. Případně může být jejich práce nahrazena pomocí elektronizace a digitalizace úřadu,“ přiblížil ředitel jihočeského krajského úřadu Lukáš Glaser.

Aby propouštění neodnesli zkušení úředníci

Ještě loni na krajském úřadu pracovalo přes 500 úředníků, po prvním propouštění jejich počet poklesl na 464. Nově by tak krajský úřad měl mít maximálně 447 úředníků.

„Propouštění bude vypadat přibližně tak, že si vytipujeme konkrétní pozice a předložíme radě kraje materiál s jasným návrhem snížení zaměstnanců, kteří budou v průběhu podzimu se situací seznámeni. Do konce roku pak opustí svá místa,“ pokračoval ředitel Glaser.

S takovým krokem souhlasí i opoziční Piráti, byť k němu mají několik výhrad. Nejsou si například jistí, zda se skutečně podaří ušetřit tolik peněz a zda vedení kraje neukáže na nesprávné lidi.

„Krok k větší digitalizaci a automatizaci na úřadě rozhodně vítáme. Kolegové na úřadě by měli být naplno vytížení, na druhou stranu nedávno na úřadě odstoupili čtyři vedoucí odborů, tak je otázka, co to udělá s náladou pracovníků. Pro mě je důležité, aby to neodnesli zkušení úředníci, kteří jsou dlouhodobým přínosem,“ upozorňuje krajský zastupitel Josef Soumar (Piráti).

Důležitý je pro něj i způsob, jakým bude vedení kraje posuzovat efektivitu práce úředníků.

„Zajímat nás bude také, kdo je bude hodnotit. Pokud by museli odejít zkušení úředníci, trvalo by i několik let, než by se podařilo plně začlenit jejich nástupce. Tím by se navíc až tolik zdrojů neušetřilo,“ vysvětlil Soumar s tím, že se o propouštění dozvěděl ze sociálních sítí.