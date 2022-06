Kolej má nově i jednolůžkové pokoje, Jihočeská univerzita vylepší také aulu

Pro příští roky počítá vedení univerzity i s úpravami ve zbývajících dvou budovách K2 a K3, i když mají rekonstrukce za sebou.

„Kolej K4 je nejmladší, ale od jejího dokončení se do ní neinvestovalo. I kvůli tomu bylo nutné přistoupit k rozsáhlým úpravám týkajícím se i vnitřních prostor,“ vysvětlil rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek a dodal, že budova stojí v areálu kampusu od roku 1994.

Hlavním důvodem pro větší zásahy byl fakt, že výbava začínala rychle zastarávat. Vedení univerzity tak od roku 2019 plánovalo rozsáhlé úpravy.

„Moc nám tehdy pomohlo, když ministerstvo školství vyhlásilo dotační program na obnovu technického zázemí kolejí a menz. Zkusili jsme se tedy přihlásit, byla to jedinečná šance,“ řekla kvestorka Jiřina Valentová, která řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity.

Už tehdy ale vedení školy přemýšlelo o opravě sousedních budov K2 a K3. „Nepustili jsme se do toho z několika důvodů. Jedním z těch zásadních byla velká kapacita K4 a její následná výdělečnost. I to by nám mohlo pomoci v budoucnu s udržováním nebo opravami dalších staveb,“ doplnila kvestorka.

Úpravy vyšly na 115 milionů

Největší úpravy se týkaly rozvodů a sítí, které jsou kompletně vyměněné. Budova má také nová okna, podlahy, dveře nebo podhledy. Dočkala se také kompletního zateplení, a to včetně střechy.

Studenti pak nemusejí používat klíče, vstup do místností je vyřešený pomocí čipových karet. Ve všech patrech také zmizely lodžie, které jsou nyní zasklené. Kapacita koleje byla před rekonstrukcí 400 míst, i kvůli vyššímu komfortu studentů se však počet lůžek snížil na 386.

„Chtěli jsme zlepšit úroveň ubytování, takže jsme ze 16 dvoulůžkových pokojů udělali jednolůžkové. Nepatrně se nám tedy kapacita snížila,“ doplnila Valentová a dodala, že univerzita má nyní na kolejích pro studenty k dispozici necelé dva tisíce míst.

Od září budou moci studenti využívat nejčastěji dvoulůžkové pokoje, které jsou po dvou organizované do buněk s vlastním zázemím včetně toalety, sprchy či ledničky. V devátém a desátém patře jsou pak čtyři buňky po dvou jednolůžkových pokojích a dokonce osm samostatných jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním vybavením.

Každé patro je doplněné o společnou kuchyňku a každé liché patro pak má prádelnu s pračkami. Všechny pokoje také dostaly nový nábytek.

„Tato budova byla už od začátku modernější než ty ostatní. Nebylo tedy třeba dělat žádné větší stavební zásahy do dispozic, což je patrné hned na první pohled,“ přiblížila detaily Valentová.

Dohromady vyšly veškeré úpravy na 114,5 milionu korun s tím, že více než polovinu nákladů pokryly dotace. Nyní Jihočeská univerzita připravuje plány na případnou rekonstrukci koleje K2 a chystá se na přestavbu své auly přezdívané Bobík.

„Momentálně je už v havarijním stavu, budeme také muset část budovy ubourat kvůli nosnosti. Počítáme, že by opravy měly být hotové do dvou a půl roku, ale bude hodně záležet na okolnostech a případných objevených problémech,“ připomněl Jiroušek.