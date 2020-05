Zastupitelé Budějovic jednali mezi tribunami. Sportovcům poslali miliony

Čistí se mikrofony, na stolech leží roušky a lahvičky s průzračnou tekutinou. „To nepožívejte, jde o dezinfekci na ruce,“ upozorňuje na úvod primátor Jiří Svoboda (ANO) s nadsázkou.

V českobudějovické sportovní hale v pondělí volejbalisty nahradili na palubovce zastupitelé. Ti se kvůli koronaviru sešli poprvé od 17. února v neobvyklém prostředí.

Zatímco místo se změnilo, vášně a dohady zůstaly stejné. Tentokrát se týkaly událostí posledních týdnů. Hned v úvodu žádal opoziční zastupitel Michal Šebek (ODS) informace o hospodaření města v době, kterou ovlivnila krize spojená s koronavirem.

„Současná situace je na přepracování celého rozpočtu. Ta diskuse by se měla uskutečnit. Můžete to udělat bez nás, ale ukazuje to na vaše chování. Ani jednou nás k takové debatě nikdo nepřizval,“ zlobil se opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

„O rozpočtu se bavíme dlouho. Máme nějaké předpovědi, ale teď je situace tak složitá, že se těžko něco odhaduje. Z pohledu příjmů nevíme, jak to bude například s parkováním, nájmy či dopravním podnikem. Je tady spousta otázek, počkejme si ještě,“ reagoval náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Jakým způsobem se změní letošní rozpočet krajského města, se tak teprve uvidí. Radnice ale už nyní předběžně počítá s tím, že do něj zapojí peníze z minulých let. Rozpočet by mělo řešit mimořádné zastupitelstvo, o které požádala opozice. Uskutečnit se má v nadcházejících třech týdnech.

Vedení města si pak vyslechlo také kritiku za svou práci při boji s koronavirem. „Zprávu o činnosti města můžete dostat, ale nouzový stav skončil před 10 hodinami, takže je třeba to zpracovat. Postup krizového štábu je ale zaznamenaný, takže vám ho klidně můžeme poskytnout. Scházeli jsme se denně včetně víkendů. Zajistili jsme 120 tisíc nanoroušek a 50 tisíc klasických roušek. Mimo jiné jsme sháněli ochranné prostředky pro zaměstnance sociálních služeb i dalších ohrožených profesí,“ reagoval primátor.

Nic nového se pak nedozvěděli podnikatelé ve městě. Opoziční Piráti pouze v úvodu představili svůj návrh, podle kterého by měly firmy podle svých obratů dostat částku od 40 po 100 tisíc korun.

„Firmy nepotřebují 50 tisíc korun, potřebují zajistit práci,“ argumentoval například Kuba. Návrh neprošel a vedení radnice se svým vlastním nepřišlo.

„V jiných městech programy na podporu drobných podnikatelů běží týdny. Zatímco u nás rada jen přihlíží. Rozumíme tomu, nic nedělat je pohodlné. Ale vysvětlujte to někomu, kdo musí platit nájem a přemýšlí, jestli bude propouštět zaměstnance, nebo ne,“ zlobil se opoziční zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).

Po zbytek jednání řešili zastupitelé především rozdělování peněz do kultury či sportu. Například Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců dostane 600 tisíc korun na promítání v Letním kině Háječek. To pro návštěvníky znamená, že budou i letos platit za vstup 50 korun. Zastupitelé také rozdělili peníze na kulturní akce podporující cestovní ruch. Některé z nich se ale zrušily kvůli nouzovému stavu, a tak část peněz zbyla.

„Na cestovní ruch má současná situace tvrdý dopad. Částečně mění některé body strategického plánu města i to, jak se musíme dívat na cestovní ruch do budoucna. Budeme hledat způsoby, jak ušetřené peníze využít, nebo je vrátíme do rezervy,“ oznámil náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Zastupitelé poslali finance také sportovním akademiím pro příští sezonu. V případě HC České Budějovice to je osm milionů korun a akademie fotbalového Dynama dostala šest milionů.

Po zhruba 1,5 milionu korun pak dostali kromě fotbalistů a hokejistů také hráči volejbalového Jihostroje přes dotační program na podporu sportu v letošním roce.

Kromě jiného zastupitelé také posvětili žádost o dotaci na revitalizaci části bývalých kasáren Jana Žižky v hodnotě 30 milionů korun. Zhruba stejnou částku by pak zaplatilo i město.