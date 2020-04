Turismus by podpořily vouchery pro dovolenou v Česku. V Rakousku už jsou

Turismus zažívá kruté časy. Hranice jsou a zůstanou nějaký čas zavřené, lidé jsou doma. A tak strádají jihočeští podnikatelé, kteří se v oboru živí. V pomoc od státu věří i Jihočeská centrála cestovního ruchu, která už jim chystá balíček na podporu.

„Pokud by letošní turistická sezona nebyla vůbec, tak si nedovedu představit, jak menší podnikatelé do příštího roku vydrží,“ tvrdí 41letý ředitel centrály Jaromír Polášek, který je zapojený do pracovní skupiny ministerstva pro místní rozvoj.

Co dělá Jihočeská centrála cestovního ruchu v těchto dnech?

Zapojili jsme se do distribuce ochranných pomůcek. Zásilky pro kraj je nutné přerozdělit pro jednotlivé zdravotníky, do nemocnic a dalších sociálních a zdravotnických zařízení. Bylo potřeba sehnat někoho, kdo má zkušenosti s logistikou. Nám je jedno, jestli distribuujeme tištěné materiály či zdravotnické pomůcky.

Na tom jste se domluvili s hejtmankou Ivanou Stráskou?

Částečně ano. Také jsme viděli vývoj situace a chtěli jsme urychlit distribuci. Navíc nám vypadly velké akce, takže jsme měli volné kapacity. Minulý týden jsme měli být na veletrhu v německém Pasově. Místo toho jsme na heliportu na letišti v Plané.

Koronavirus trápí Českou republiku už přes měsíc. Jak sledujete situaci kolem nákazy?

Stíhám to sledovat a jsem zapojený i do centrálních jednání ohledně cestovního ruchu. Turismus je v troskách a na centrální úrovni se tomu nikdo nevěnuje. Nutně potřebujeme, aby stát pomohl malým hotelům, penzionům i atraktivitám k tomu, aby přežily. Teď už se nebavíme o tom, jestli vydrží do léta. Spíš se modlíme, aby turistická sezona vůbec letos začala. Pokud chce mít stát 240 tisíc lidí zaměstnaných v cestovním ruchu, tak se musí něco stát.

Už jste zmiňoval, že od 19. do 29. března měly jižní Čechy obsadit německý Pasov, podobně jako minulý rok rakouský Linec. Mrzí vás, že jste přišli o největší prezentační akci v celém roce?

Ani jsme nečekali na zákaz akcí a účast v Pasově jsme zrušili. Ušetřili jsme tím finanční prostředky, které chceme použít do kampaně na domácí cestovní ruch.

Turismus v problémech Pokud se vládní opatření kvůli koronaviru uvolní do června, v jižních Čechách bude výpadek příjmů z turistického ruchu do veřejných rozpočtů šest miliard korun a ohroženo bude 17 tisíc pracovních míst. „Kdyby lidé v cestovním ruchu přišli o letní sezonu a opatření se zvolnila až od září, bude výpadek z veřejných rozpočtů 8,5 miliardy a v ohrožení by bylo 25 tisíc pozic,“ řekl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek a dodal, že extrémní dopad by mělo i to, kdyby vláda nepovolila letní hudební festivaly a akce.

Zdroj: ČTK

Konat se nebude ani dubnový TravelFest, který mělo tradičně hostit českobudějovické výstaviště. Nemělo cenu čekat?

Ne. Akorát bychom platili vyšší storno poplatky. Proto jsme veletrh brzy zrušili.

Odborná konference se však uskuteční, bude virtuální.

TravelCon bude online a účast bude bezplatná. Zájemci se mohou zaregistrovat a dostanou lístek zdarma, přestože původně měla být konference placená. Do programu zařazujeme i témata k aktuálnímu dění ve světě.

Bezplatná konference může být pro účastníky osvětou a zároveň odreagováním v nelehké době.

Určitě. Zároveň tím chceme ukázat, že odvětví není mrtvé a že se něco děje. Snažím se na situaci hledat pozitiva a na konferenci bychom mohli s podnikateli zahýbat i kvalitou služeb a dalšími věcmi, jež nás trápí. Dokud jsou plné hotely, tak se kvalita služeb neřeší. Nyní je ideální možnost nastavit správný systém, který by všechny posunul dál.

Které další akce se v kraji pořádat nebudou, případně se odkládají?

Kalendář v turistické sezoně je poměrně nabitý, takže akce není moc kam odkládat. Jediné štěstí je, že koronavirus přišel do období, kdy je mezisezona. Zatím se ruší všechny velikonoční akce. Podobné to bude s událostmi okolo květnových svátků, kdy bývala návštěvnost na jihu poměrně velká. Pak se uvidí.

Začátek letní turistické sezony určitě kompletní nebude, ale věříte, že alespoň částečně by se mohl rok 2020 v turismu zachránit?

Jsem optimista a doufám, že ano. Když sleduji vývoj čísel, nebo jak epidemii zvládli v Číně, tak by se část sezony stihnout mohla. Pokud nebude vůbec, tak si nedokážu představit, jak podnikatelé do příštího roku vydrží.

Výrazně dopadnou problémy způsobené koronavirem hlavně na provozovatele ubytovacích zařízení. Už s nimi komunikujete a plánujete, jak škody nahradit?

Ano. Jakmile začala klesat obsazenost, tak jsme přes produktové manažery jednotlivých destinací začali komunikovat s hotely a penziony, protože se začala objevovat storna na léto. Žádáme všechny, ať zatím dovolenou na jihu Čech neruší. Pouze ať si posunou termín. Věříme, že v létě všechno poběží. Pokud měl někdo namířeno k moři, tak ať letos vyrazí k jihočeskému moři na Lipno. Tím udržíme podnikatele v cestovním ruchu.

Zmínil jste, že chystáte pomoc pro domácí cestovní ruch. Co tento balíček bude zahrnovat?

Chci podporovat konkrétní hotely a penziony, které s námi spolupracují. Na webu www.jiznicechy.cz si návštěvníci budou moci zarezervovat dovolenou. Pro lidi to bude výhodné ze dvou pohledů – budou volné kapacity i v místech jako Český Krumlov nebo Holašovice, jež jindy bývaly plné zahraničních turistů. Teď se z nich stanou české destinace, což může být pro kdekoho atraktivnější. A zároveň bude klesat i cena ubytování.

Jak dopadají opatření na turistické cíle a atraktivity?

Ani pro památky ještě nezačala hlavní sezona. Všichni čekají, co bude. Hrady a zámky, které má pod sebou Národní památkový ústav, na tom nejsou tak špatně. Mají pokryté mzdy zaměstnanců ze státního rozpočtu. Daleko horší je to pro menší památky, jejichž provozovatelé mají například úvěry na rekonstrukce a jsou na příjmech ze vstupného závislí. Katastrofický scénář je, že by pak provozovatelé o nemovitosti přišli, což doufám, že stát nedopustí. Týká se to samozřejmě i vodáckých půjčoven a dalších.

Můžete vy nějak pomoci těm menším?

Potřebujeme sem dostat lidi. To je náš hlavní úkol. Pak je nutná i podpora od státu. Navrhovali jsme, aby stát rozhodil mezi lidi vouchery na ubytování v Česku. Na Slovensku a v Rakousku to mají za 300 euro, tedy za zhruba sedm a půl tisíce korun na osobu. Pokud by to stát udělal, tak by se mu do konce roku peníze vrátily a opatření by bylo rozpočtově neutrální. Ale lidem by to pomohlo, protože jim dojdou peníze. A když nebudou mít peníze, tak jako první škrtnou dovolenou. Všichni mluví o koronaviru, ale já se daleko víc bojím ekonomické krize, která nás zasáhne.

Snažíte se brát na tom špatném alespoň něco dobrého. Mohla by se turisty přeplněná místa, jako jsou Český Krumlov či Hluboká nad Vltavou, nyní uvolnit a stát se dostupnějšími pro Čechy?

Už když se začalo mluvit o overturismu, tak jsem říkal, že si nemyslím, že to Krumlov zažívá. Pouze v některých časových úsecích jednotlivých dní tam bylo plno. Do stavu, jaký zažívají chorvatský Dubrovník nebo španělská Barcelona, to má daleko. Nechtěl jsem, aby města vydávala restrikce, protože jakmile přijde krize, budou mimo. Proto jsem rád, že Krumlovští se i nyní zapojují do přípravy kampaně pro domácí cestovní ruch. Důležitá je nabídka. Když si vezmu, kolik stojí vstupné na zámek nebo oběd v Krumlově, tak je to pro běžného Čecha skoro nedostupné zboží. I to by se mělo změnit.

Řešili jsme spíš krátkodobé problémy. Co ale boj s virem bude znamenat celkově pro český cestovní ruch?

Češi mají v tomto skvělou povahu. Když byla v Egyptě revoluce, tak se tam přestalo létat. A první, kteří se tam vrátili, byli naši turisté. Stejně tak věřím, že až se situace zklidní, tak první vyrazí na dovolenou zase Češi. Ještě když se sníží cena, tak to by bylo, aby Češi nevyjeli. U zahraničních turistů to bude trvat dlouho, než se vše vrátí do starých kolejí.

Jak na situaci reagují destinační společnosti v jižních Čechách?

Jsme neustále v kontaktu. Produktoví manažeři jsou připraveni nám také pomáhat i na heliportu. Někteří šijí roušky. Zároveň komunikují s územím a oslovují hotely, které se chtějí zapojit do naší kampaně.

Může epidemie koronaviru ohrozit činnost destinačních společností nebo celé centrály?

Ano, může. Obávám se, jak moc nás celá věc zasáhne. Centrála je placená z krajského rozpočtu. Pokud kraji klesne rozpočet, přijdou škrty a bojím se, aby neškrtl celý cestovní ruch. Věřím, že to neudělá. U destinaček to bude taky složité. Podnikatelé budou šetřit každou korunu, to samé obce. Na druhou stranu v Rakousku systém drží, protože vidí, že to funguje a přináší peníze. Financí budeme mít určitě méně, ale o to musíme být efektivnější.

V roce 2020 končí pětiletá koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje. Jak budete novou strategii měnit s ohledem na koronavirus?

Měli jsme novou koncepci připravenou teprve v základech, takže to nám přišlo časově poměrně vhod. Máme prostor dostat do strategie věci, s nimiž potřebujeme pohnout a za běžných okolností by se těžko řešily. Například tu kvalitu služeb. Máme také v plánu zařadit desetiletý plán velkých investic v cestovním ruchu.

Přínos cestovního ruchu je dlouhodobě podceňovaný. Může současná situace pomoci k tomu, že získá na významu?

Obávám se, že ne. V Rakousku si jeho přínos uvědomují a dělají pro jeho obnovu všechno. U nás křičíme my na jihu, ale jinak se spíš čeká, až začnou krachovat podnikatelé. Pak se s tím možná bude něco dělat. O cestovním ruchu se na republikové úrovni mluví vždy jen okrajově, nemá žádnou prioritu. Bohužel.