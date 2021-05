Kultura sčítá dluhy způsobené pandemií. Klub Fabrika už zůstane zavřený

Majitel a provozovatel budějovického bluesového klubu Highway 61 Jaroslav Brabec doufá, že bude moci otevřít společně s barem v polovině června.

„Neustále se nám podmínky mění, takže se nemůžeme na nic spolehnout. Počty nakažených neustále klesají a myslím si, že už není tak tragická situace, aby se nedalo vše uvolnit,“ navrhuje.

Brabec má navíc horší pozici v tom, že akce nemůže pořádat venku. „Mám pouze vnitřní provoz a v létě mívám zavřeno. Letos ale udělám výjimku. Jakmile to bude možné, pozvu k nám alespoň některé budějovické kapely. Lidé se na muziku těší,“ myslí si.

Provozovatel táborského klubu Jordán a donedávna také českobudějovického klubu Fabrika Jan Vozáry tvrdí, že za současného stavu otevření klubu nedává smysl.

„Těžko si umím představit koncerty s povinným sezením, s nímž vláda zatím počítá. Za takových podmínek by se mi do klubu vešlo sotva dvacet lidí. To je absolutně nemyslitelné, z toho by se nedala zaplatit ani kapela,“ podotýká Vozáry.

Mrzí ho i minimální finanční podpora pro majitele klubů. „V Budějovicích jsem musel klub Fabrika pustit, město nám i přes sliby nedalo vůbec nic. Zato v Táboře nás podpořili, takže jsme měli šanci přežít,“ srovnává.

Podobně je na tom také Brabec, který vede klub pod hlavičkou spolku. „Právě kvůli tomu o podporu ani žádat nemůžu. Energie a údržbu prostor jsem dotoval z vlastních úspor, od loňského března mě to stálo přes půl milionu korun, tedy všechny mé úspory,“ líčí.

Točna zachrání divadlu sezonu

Lepší vyhlídky mají provozovatelé kin a divadel, kteří mohli první diváky přivítat už toto pondělí. Do budějovického kina Kotva však první lidé přijdou až dnes ve čtvrtek.

„Počkali jsme kvůli tomu, abychom mohli nabídnout nějakou zajímavou premiéru. Hlavně ale zatím budeme dávat spíše reprízy, protože většina novinek nejprve míří do multikin a my si na ně zkrátka budeme muset nějaký čas počkat,“ vysvětluje provozovatel Kotvy Jan Turinský.

Podle něj bude ještě také chvíli trvat, než se lidé osmělí do kin přijít. „Cestu si k nám ale nakonec určitě najdou. Více mě ale mrzí slabá podpora od státu. Loni v srpnu nám ministerstvo průmyslu a obchodu slíbilo sedačkovné, ale doposud jsme nedostali ani korunu. Všechno trvá hodně dlouho a my máme dluhy. Udržování kina z vlastního už dál táhnout nemůžeme,“ dodává.

Na obnovenou sezonu se připravuje také Jihočeské divadlo, které 10. června začne hrát na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

„Zimní sezonu jsme prakticky neměli a doufáme, že ta letní nám pomůže trochu smazat ztráty z první poloviny roku. Od 15. června navíc budeme moci hrát před plným hledištěm,“ věří ředitel divadla Lukáš Průdek.

V prodeji už jsou všechny lístky na točnu. „Je o ně slušný zájem, většinu z 33 tisíc lístků zřejmě prodáme. Díky tomu by letošní ročník mohl finančně skončit ještě celkem dobře,“ doplňuje ředitel a připomíná loňskou ztrátu okolo 50 milionů korun. „Naštěstí jsme 20 milionů ušetřili na nákladech a 30 nám poslal stát,“ líčí.

Po dlouhodobé rekonstrukci nemohli nových prostorů využít ani v táborském divadle Oskara Nedbala. „Připravujeme proto skromnější program s koncerty, menšími představeními nebo výstavami v divadelní zahradě,“ představuje ředitelka Linda Rybáková.

Divadlo také zasáhl propad u předplatitelů, těch loni ubylo asi o třetinu. „Celkem to je asi 400 lidí. Ani v létě nebyl zájem takový jako dříve,“ uvádí Rybáková s tím, že se alespoň na podzim pokusí dostat na prkna divadla soubor z Itálie, který má už nasmlouvaný. „Administrativa je nyní velmi složitá, ale když už mají naplánovanou šňůru po Česku, byla by škoda toho nevyužít,“ doufá.