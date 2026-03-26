Mohutný dálkově ovládaný stroj se pomalu sune po kolejnicích v reaktorovém sálu odstaveného druhého bloku temelínské jaderné elektrárny. Nese jeden ze 163 palivových souborů, které v těchto dnech zaváží do reaktoru. Přesun každého zabere zhruba půl hodiny, hotovo má být v pátek.
„Zavážení paliva se odehrává pod vodou. Palivové soubory přepravujeme z bazénu skladování do reaktoru na přesně stanovené pozice,“ popisuje Miroslav Mazanec, vedoucí skupiny správy a kontroly jaderného paliva a aktivní zóny.
S ohledem na životnost elektrárny a bezpečný dlouhodobý provoz umisťují na periferii aktivní zóny částečně vyhořelé palivové soubory. „Ty čerstvé míří spíš do centra aktivní zóny,“ doplňuje Mazanec.
Každý palivový soubor je šestiboký hranol dlouhý čtyři a půl metru. Váží 750 kilogramů a skládá se ze 312 palivových proutků. Tentokrát ještě do reaktoru vozí ruské palivo ze zásob, při podzimní odstávce prvního bloku to už však bude americké od Westinghouse.
Přestože jde už o téměř padesáté zavážení paliva do temelínských reaktorů, i tak kladou energetici velký důraz na bezpečnost. Kromě tří místních odborníků na všechno dohlíží domácí i mezinárodní instituce.
„Mezinárodní agentura pro atomovou energii sleduje veškeré manipulace s jaderným palivem pomocí kamer, které tady má umístěné. Kontroly dělá i Státní úřad pro jadernou bezpečnost,“ ukazuje mluvčí elektrárny Marek Sviták na modré kamery na stěně reaktorového sálu.
Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby
Nynější plánovaná dvouměsíční odstávka druhého bloku začala 13. února a nyní je v závěrečné třetině. Zavezením paliva a následným spuštěním reaktoru přejde elektrárna do konečné fáze delšího palivového cyklu. „V praxi to znamená, že bude v provozu 16 měsíců, po nichž přijde dvouměsíční odstávka,“ přibližuje Sviták. Od spuštění byly přes 20 let bloky v provozu mezi odstávkami deset měsíců. Před třemi lety však začal postupný přechod na delší palivový cyklus.
„Smyslem je vyrobit více elektřiny. Nestavíme nic nového, je to jen o lepším využití stávající technologie,“ podotýká Sviták s tím, že ve světě jde o běžnou praxi.
Elektrárna Temelín se „zbaví" ruského paliva, nasadí americké a francouzské
Odstávky patří k nejnáročnějším činnostem, podle Svitáka jsou mnohem náročnější než samotný provoz. Za dva měsíce totiž musí technici zvládnout přes 18 tisíc činností. „Vedle zavážení paliva jsou to kontroly bezpečnostních systémů, kontroly turbíny, máme naplánovaných 80 investičních akcí, které elektrárnu dál vylepšují,“ líčí Sviták.
V současnosti dokončují záměnu monitorovacího systému turbíny, na níž osadili speciální čidla. Díky nim mohou za provozu sledovat její stav. Klíčová je potom modernizace řídicího systému elektrárny. Ta začala už v roce 2022 a hotová má být v roce 2029. Nyní s pomocí nového systému řídí asi třetinu technologie, v novém prostředí pracují i operátoři. Přechod je však postupný, protože na něj mají taktéž čas jen při dvouměsíčních odstávkách.