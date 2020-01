Za napadení obchodníka dostal inspektor ČOI peněžitý trest 25 tisíc

Podle soudkyně se Miroslav Suchan při kontrole choval jednoznačně vulgárně.

„To, co se odehrálo v provozně, je ze strany obžalovaného neslušné, hrubé a soud musí říci také neslučitelné s vystupováním inspektora České obchodní inspekce. Není to ale trestným činem. Ne vše, co je v rozporu se zásadami morálky či etiky, je trestným činem. Otázkou ale zůstává, zda je správné, aby takovýto člověk byl inspektorem České obchodní inspekce, aby takovou funkci směl vykonávat,” zdůraznila v odůvodnění rozsudku soudkyně Eva Svobodová.

Suchan je do vyřešení kauzy postaven mimo službu. Kromě peněžitého trestu 25 tisíc korun má také synovi majitelů provozovny Viet-ňam Šonu Chungovi zaplatit pět tisíc korun za rozbitý mobil.

Rozsudek není pravomocný, protože obhájce se na místě odvolal. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Suchan od začátku svou vinu popíral.

Inspektoři ČOI kontrolovali loni 2. dubna jindřichohradeckou vietnamskou provozovnou Viet-ňam, která patří Chungovým rodičům. Našli drobné pochybení, za které jim uložili pokutu.

Chung u kontroly asistoval jako tlumočník. Suchan se podle něj choval arogantně a rasisticky mu nadával.Prý na něj křičel: „Uklidni se, ty žlutej vietnamčíku, zalez!”

Chung si pak na ulici před obchodem a restaurací chování kontrolora natáčel na mobilní telefon. Ale Suchan se mu snažil mobil vyrazit z ruky. Přitom udeřil i Chunga, který upadl na zem a zranil se. Při úderu se Chungovi rozbil mobilní telefon a utrpěl distorzi krční páteře, s níž se léčil dva týdny. Trpěl prý bolestmi hlavy a šelestem v uchu.

Podle soudu se ale nepodařilo prokázat úmyslné ublížení na zdraví. Proti sobě stály jen výpovědi poškozeného a obžalovaného, žádní další svědci incident neviděli.

Inspektorovi původně hrozily až tři roky vězení

Soud se přiklonil k Suchanově verzi, že chtěl jen zaclonit telefon a Chungovi ublížit nechtěl. Potrestal ho za výtržnictví a poškození cizí věci.

Soudkyně také zdůraznila, že tento případ se k soudu vůbec dostat nemusel, pokud by se obě strany dokázaly dohodnout. „Je velice smutné, že tato kauza dospěla až do tohoto stádia. Je to kauza typická pro to, aby mohla být řešena odklonem od trestního řízení. Bohužel soud musí konstatovat, že žádný z aktérů této kauzy k smírnějšímu řešení nepřispěl,” poznamenala soudkyně.

Poškozený syn majitelů provozovny je s rozhodnutím soudu spokojený. „Nesouhlasil jsem s jednáním pana inspektora od začátku této kauzy, a proto jsem chtěl slyšet to, že jeho chování opravdu nebylo slučitelné s tím, aby se takto choval kontrolor České obchodní inspekce,” vysvětlil Šon Chung.

Naopak obhájce obžalovaného se na místě odvolal. „Mám za to, že jsme se žádného trestního jednání nedopustili. Soudkyně vypustila trestný čin ublížení na zdraví, kde nemá za prokázané, že jednání mého klienta směřovalo k ublížení na zdraví. A myslím, že i u těch druhých dvou trestných činů je důvod, aby byl eventuálně zproštěn,” uvedl obhájce Josef Richtr.

Suchanovi původně hrozily až tři roky vězení. Soud se ale přiklonil k peněžitému trestu. Pokud by Suchan částku neuhradil, odpykal by si tříměsíční vězení.