Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

  13:34,  aktualizováno  13:34
V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako jeden z posledních krajů, měly takto zavést systém z názvem Ideska. Jenže plánovaný termín se nestihne, spuštění novinky se odkládá až na 1. července.
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...
V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku 2026. Projekt nese název IDESKA. Nová vizuální identita pracuje se dvěma odstíny zelené, které zapadají do preferovaných barev kraje. (prosinec 2025) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Hejtman Martin Kuba (Naše Česko) o tom informoval na konci minulého týdne. Podle jeho slov se projekt spustí až po dokončení všech testů a ověření jeho plné funkčnosti.

„Naší odpovědností je spustit Idesku až ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že vše funguje tak, jak má. Nechceme Jihočechy vystavit riziku technických problémů hned od prvního dne. Raději věnujeme více času důkladnému testování, než abychom něco uspěchali,“ uvedl hejtman.

Zatímco třeba ve Středočeském nebo Jihomoravském kraji funguje podobný systém dlouhé roky, v Jihočeském kraji ho dlouho odmítali a mnozí označovali jako nepotřebný kvůli malé hustotě osídlení regionu.

V současnosti každopádně pokračují práce na provázanosti všech systémů odbavení cestujících různých dodavatelů na straně dopravců i Jihočeského kraje.

Kraj chce mít jistotu, že všechny technologie budou před ostrým startem spolehlivě otestované a že nový systém bude cestujícím sloužit bez provozních komplikací.

Hejtmanství zvažovalo spuštění Idesky ještě v květnu, ale nakonec od toho upustil s ohledem na blížící se závěr školního roku. „Zavádění nového systému v tomto období by mohlo znamenat zbytečný stres pro školáky i jejich rodiče, kteří veřejnou dopravu využívají každodenně. Do července proto bude pokračovat zkušební provoz systému odbavení a další testování,“ informovala mluvčí hejtmanství Hana Dědičová.

Informační kampaň kraj zahájí v květnu. „Chceme, aby Ideska od prvního dne fungovala spolehlivě a bez komplikací,“ doplnil hejtman Kuba.

Krajská rada v souvislosti s projektem už dříve schválila nové jízdní řády. Ty pro dopravce znamenají zásadní změny, a to jak s ohledem na nárůst kilometrů, tak i požadavků na personální zajištění dopravy.

„Všechny jízdní řády a linky budou přečíslované. Autobusy budou jezdit od čtyř hodin ráno až do půlnoci, což je velká změna i pro řidiče. Navíc dojde k výraznému zahuštění dopravy o víkendu,“ zmínil před časem Robert Krigar, generální ředitel společnosti GW Jihotrans, který je jedním z hlavních jihočeských dopravců.

