V Hůrách plánují novou čtvrť s bytovými domy, Alzheimer centrem i školou

Po peripetiích s černou skládkou a projektem velkého logistického centra budou mít Hůry u Českých Budějovic konečně stavby, které jim přinesou užitek.

Na úřední desce kraje se v těchto dnech objevil záměr postavit na severovýchodním okraji obce s přibližně 600 obyvateli komplex bytových domů se zařízením pro zdravotní a sociální péči. Součástí je také Alzheimer centrum a základní škola s jídelnou a tělocvičnou.

Celá stavba se čtyřmi domy na ploše více než tří hektarů nese název Rezidence u sv. Eliáše. Záměr je ve fázi takzvaného zjišťovacího řízení, k němuž se může vyjadřovat veřejnost a instituce.

Pokud se vše povede, může mít obec jednu z nejmodernějších čtvrtí svého druhu v Jihočeském kraji. Pro její vznik upravila územní plán a nabídla svoji představu developerům.

Parametry projektu Rezidence se nachází v místě Eliášovy dědičné štoly, která sloužila ve středověku k odvodňování dolů na těžbu stříbra, později jako zdroj pitné vody. Půjde o komplex bytových a pečovatelských domů s prostory pro lékaře, službami, v přízemí jednoho bude škola pro první stupeň. Alzheimer centrum má mít 183 lůžek, parkoviště je pro 323 stání, počítá se s dětským hřištěm, parky, cyklostezkou. Rezidenci propojí silnice navazující na komunikaci I. třídy ze severu a k jihu povede po trase procházející obcí. Její součástí bude chodník. Šestipatrové budovy budou mít zelené střechy a na nich fotovoltaické panely. Zahájení stavby se plánuje v letech 2023 až 2024. Zdroj: Oznamovatel DHW s.r.o.

„Projekt má naši plnou podporu. Tvořil se několik let z naší iniciativy. Předtím jsme na stejných pozemcích odmítli skladovací haly,“ tvrdí starosta Hůr Jiří Borovka (STAN).

Investorem je nově založená firma Hůrská realitní, samotný projekt je dílem ateliéru architektů Jiřího Brůhy a Václava Krampery. V duchu jejich aktuálního rukopisu bude mít pěti až šestipodlažní budovy se zelení a fotovoltaickými panely na střechách.

Domy s 337 byty jsou navržené tak, aby z nich byl volný rozhled do okolí, přímo u komplexu bude zastávka autobusu. Součástí rezortu je i parkoviště pro 323 stání, nová zeleň, dětské hřiště. Areál bude dopravně napojený na stávající silnici vedoucí k výpadovce I. třídy a k dálnici D3.

Záměr oznámila firma Hůrská realitní, jejímž společníkem je developer Michal Hřebík. Ten mimo jiné provozuje nedaleké logistické centrum dopravně napojené na výpadovku na Lišov. Pozemky patří podle údajů z katastru částečně jeho firmě, další část je obce a jeden pak soukromého zemědělce.

Pro Hřebíka jde o další z mnoha projektů bydlení spojeného se službami. Podobně vybudovala jeho firma na českobudějovickém sídlišti Vltava komplex Rezidence Tyto Alba s prostorami pro péči o seniory a postižené Alzheimerem. V plánu má rovněž postavit bytové domy při Branišovské silnici.

„Chci nabízet lidem v místě jejich bydlení také služby, jako jsou lékařské ordinace nebo pečovatelské domy. Rezidence u sv. Eliáše bude sloužit nejen pro obec, ale i pro široké okolí,“ uvedl Hřebík.

Trápení se skládkou

Obec Hůry trápila mnoho let skládka komunálního odpadu dováženého hlavně z Německa umístěná na bývalých vojenských pozemcích. Dnes už zaniklá firma Profiakont jej chtěla západně od obce třídit a obchodovat s ním. Nakonec smetiště opustila.

Na sanaci skládky o objemu tisíců tun se podílely kraj, obec a město České Budějovice. Ještě předtím se zde rozkládaly pozemky armády a pohraniční stráže, které často získávali spekulanti.

Hůry nakonec ustály i záměr vybudovat v katastru velkou bioplynovou stanici, do níž by se přes obec vozily suroviny živočišného a rostlinného původu. Dnes je to místo s dobrou adresou. Stěhují se do něj mladé rodiny, jež přitahuje příroda a blízkost krajského města.