Ze žhářského útoku v Hluboké policie obvinila dva muže. Shořelo politikovo auto

Dva týdny po žhářském útoku na automobil městského zastupitele Martina Vebera v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku policisté dopadli dvojici mužů, kterou za čin stíhají. Oběma je 28 let. Kriminalisté jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Motiv kriminalisté zjišťují.

Dvojice mužů má podle policie na svědomí žhářský útok, který se stal na konci února v Hluboké nad Vltavou. Shodně osmadvacetileté obviněné dopadla do dvou týdnů od činu.

„Kriminalisté jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kterého se dopustili formou spolupachatelství, a jednomu z nich navíc maření výkonu úředního rozhodnutí,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Oba muži jsou stíháni na svobodě. Kriminalisté zjišťují motiv jejich činu. Ten může být i politický, protože poškozeným byl hlubocký zastupitel Martin Veber.

„Je to dobrá zpráva, že se policistům podařilo viníky chytit. Ale podle mě to zajímavé teď teprve začne,“ uvedl Veber.

Podle informací iDNES.cz by žhářský útok mohl souviset s plánovaným prodejem městských pozemků v Hluboké, které jsou určené k nové výstavbě. Politické důvody však odmítá hlubocký starosta Tomáš Jirsa.

Třiačtyřicetiletý Martin Veber je členem KDU-ČSL a městským zastupitelem v Hluboké nad Vltavou. V noci na 25. února ho s manželkou v jejich domě vzbudil štěkot psů od sousedů. I podle záběrů z kamer zveřejněných policií krátce po vzniku požáru utíká z místa muž, pravděpodobný pachatel.

Požár poškodil i druhé Veberovo auto, které politik stihl přeparkovat, a také přívěsný vozík. Celkovou škodu vyšetřovatelé vyčíslili na 200 tisíc korun.

