Propojuje svět koní a dětí, to zakladatelku centra Pepíno baví nejvíc

Koním propadla už jako malá a aktivně se kolem nich pohybuje již 30 let. V dospělosti působila jako sociální pracovnice v oboru přímé obslužné péče a věnovala se seniorům a dětem s různými handicapy.

„Před čtyřmi lety jsem tyto dvě oblasti spojila a začala s hiporehabilitací, kde se potkávají obě mé milované činnosti,“ říká 40letá Lenka Vozábalová, která v Novosedlech u Českého Krumlova založila Centrum Pepíno v Pyramidě. Celkem má sedm koní zařazených do hiporehabilitace. Středisko je zaměřené na hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi.

Co vás nejvíc baví na vaší práci a co je na ní nejdůležitější?

Nejvíc mě baví propojení „koňského“ a „dětského“ světa a radost a pokroky, které mohou děti i dospělí díky koním a interakci s nimi zažívat.

Co kůň musí splňovat pro to, aby byl zařazený do hiporehabilitace?

Musí to být klisna nebo valach, kterým je minimálně pět let. Je to z důvodu fyzického a psychického vývoje koně. Mezi další aspekty patří povaha, výcvik a takzvané chody koně. Musí mít čisté a pohodlné chody bez vad. Je potřeba, aby byl absolutně spolehlivý a trpělivý. Také je velmi důležité, aby měl rád společnost lidí a uměl pracovat s přetlakem emocí klientů i jejich rodin. Koně a poníci mají složené specializační zkoušky do různých oblastí hiporehabilitace.

Jaké podmínky musí středisko plnit pro to, aby bylo doporučené Českou hiporehabilitační společností?

Ve středisku doporučené hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti pracují lidé i koně s odpovídajícím vzděláním a zkouškami. V našem týmu je tedy certifikovaná instruktorka hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, certifikovaná asistentka v hiporehabilitaci a naši koně mají složenou specializační zkoušku.

S jakým typem klientů pracujete?

Většina našich klientů je s DMO (dětská mozková obrna) a přidruženými poruchami, jako jsou zrakové vady, lehká až středně těžká mentální retardace. Také pracujeme s klienty s poruchami pozornosti (ADHD a ADD) a s klienty s problémy v kolektivu a rodinách. Moc nás také naplňuje kontaktní terapie se seniory.

Kolik máte koní zařazených do hiporehabilitace?

V našem středisku má specializační zkoušku sedm koní, z toho šest koní na využití v hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi a kontaktní terapii. Sedmá klisna má mimo to splněné i zkoušky na působení v hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii.

Jak vypadá jedna hiporehabilitační jednotka?

U každého klienta individuálně podle cílů, které si společně s ním a s rodinou stanovíme. Snažíme se pracovat tak, aby naši klienti cítili posun, bezpečí a pohodu. Jedna hiporehabilitační jednotka trvá 20 až 30 minut, u skupinových jednotek až 90 minut.

Hiporehabilitace Termín v sobě skrývá několik oborů, kde odborník ve své profesi využívá pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně v souladu s rehabilitačním plánem při terapii, výuce nebo sportu. Do hiporehabilitace spadají čtyři rovnocenné obory, a to hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, hipoterapie v psychiatrii a psychologii, hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a parajezdectví.

Na jaký typ hiporehabilitace se zaměřujete ve vašem středisku?

Na hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi, a to jak ze hřbetu koně, tak při práci s koněm ze země. Mimo to se také věnujeme kontaktní terapii a animoterapii, což je terapie prostřednictvím zvířat.

Jaké další aktivity Pepíno nabízí?

Mimo hiporehabilitace u nás máme jezdecké kroužky a pony přípravku pro děti od 5 do 18 let. Nabízíme i výcvik jezdců pro dospělé. Také je u nás možné si zajistit obsednutí a základní přiježdění poníků či výcvik koně do hiporehabilitace. Další naší aktivitou jsou zábavné vzdělávací programy pro školky a první stupeň základních škol, kde se děti seznámí se zvířaty z našeho dvora.

Máte i další zvířata, se kterými provádíte jiný druh animoterapie?

Kromě koní a poníků používáme k animoterapii holandskou zakrslou kozu Vlastičku, která má velmi ráda lidskou společnost a u klientů navozuje pocit klidu, relaxu i radosti. V našem kontaktním koutku se klienti setkávají také s drůbeží, králíky, holandskými zakrslými kůzlaty. Máme zde také morče, dvě potkaní slečny a křečka. Rádi bychom se v budoucnu věnovali také canisterapii. Pro tuto činnost máme nyní ve výcviku fenu golden retrievera.

Jak vybíráte koně pro klienta?

Je to hodně široký rozměr. Velmi záleží na druhu handicapu nebo problému, který klient potřebuje řešit. Máme k dispozici koně různých velikostí, s různou povahou a stavbou těla, abychom mu mohli vybrat vhodného koně a podpořit ho v oblasti, na které potřebuje zapracovat. Větší počet koní je také dobrý v tom, že jim můžeme zajistit dobrý management. Tím u nich předcházíme psychickému či fyzickému přetížení. Koně potřebují mít možnost odpočinku a také možnost se uvolnit při vyjížďkách do přírody.

Pořádáte i akce, na které se může přijít podívat veřejnost?

Jednou za rok pořádáme Hubertovu jízdu pro naše jezdce a koně a jezdce z okolí Novosedel. Také se v Českém Krumlově každý rok účastníme s našimi zvířaty akce Kouzelný Krumlov, kde prezentujeme naše aktivity.

Existuje nějaká možnost, jak by vám lidé mohli pomoci?

Velmi by nám pomohlo zajištění materiálu na zastřešení malé kryté haly, kterou bychom rádi používali při nepřízni počasí. Pak by konečně naši klienti mohli docházet na hiporehabilitace za každého počasí. Většina stavby již stojí. Teď už zbývá jen zastřešit.