Proti halám u Hrdějovic vznikla další petice, investor nabídl další řešení

S plánovanou výstavbou hal nesouhlasí část místních ani další lidé z okolních obcí. Po veřejném projednání s investorem dokonce vznikla nová petice s více než 2,5 tisíce podpisů odpůrců.

„Když jsem viděl, kolik lidí záměr odmítá, rozhodl jsem se, že vytvoříme petici. Uvědomujeme si, co plány investora znamenají nejen pro životní prostředí,“ vysvětluje Václav Linhart z nedalekého Úsilného.

A dodává: „Firma CTP chce bezohledně prosazovat výstavbu hal s veškerou dopravní zátěží. Ta má jezdit přes Nemanice, kde se jí před časem zbavili díky dálnici. Nemají tady pracovní sílu, a v areálu má pracovat zhruba tisíc lidí. Vidím v tom samá negativa. I díky petici je vidět, jak velká část obyvatel to tady nechce.“

Petici poslali její autoři mimo jiné na ministerstvo zdravotnictví, odbory krajského úřadu či českobudějovický magistrát.

„Slibujeme si od toho, že si ji přečtou rozumní lidé, kteří vezmou na vědomí hlas obyvatel. Teď čekáme na případné reakce. Současný záměr je pro nás nepřijatelný. Osobně si myslím, že by se na pozemcích dala vybudovat třeba občanská vybavenost, chybí tady například druhý stupeň základní školy,“ dodává Linhart.

Petici podepsali i starostové sousedních obcí Úsilné Pavel Kašpárek a Borku Jaroslav Novák.

„Věřím, že máme šanci na úspěch. Myslím, že podpisy 2,5 tisíce lidí něco znamenají a kraj, firma CTP a další si uvědomí, že plánovaný areál do tohoto prostoru nepatří. Názor veřejnosti se ukázal i při veřejném projednání. Lidé se dnes víc zajímají o životní prostředí a stav okolí svého bydliště. Chtějí se více bránit. Myslím, že by nikdo neprotestoval, kdyby tam vyrostl nějaký obchodní dům s potravinami a bytové nebo rodinné domy. Podle mě by na tom tolik netratila ani firma,“ hodnotí Novák.

Připravili dvě náhradní řešení

Podle poslední studie společnosti CTP, kterou viděla i veřejnost, má v lokalitě vyrůst 10 hal o různých rozměrech. V některých bude podle investora prostor pro obchody, řemeslné dílny či autosalony, v dalších by vznikla lehká výroba určená pro různá odvětví od potravinářství a farmacii po strojírenství.

Firma plochu hal zmenšila a navrhla na jejím okraji směrem k obci také domov pro seniory, komunitní centrum, tělocvičnu a základní školu.

„V souladu s tím, co jsme deklarovali při veřejném projednání, jsme připravili dvě alternativní varianty,“ popisuje ředitel výstavby CTP pro Českou republiku David Chládek. Jedna zahrnuje pouze bydlení a druhá spojuje bydlení s průmyslovým využitím.

Všechny tři varianty poslala podle něj firma zastupitelstvu. To by se jimi mělo zabývat při svém zasedání. Firma k oběma novým možnostem spočítala i dopravní zátěž.

„Ani jedna z nich ale z tohoto pohledu nevychází lépe. Rozhodně to není tak, že by ty dvě nové varianty měly výrazně zlepšit situaci, co se týče dopravy a hluku,“ říká Chládek.

Počkají na jednání s veřejností

Záměrem investora je i nadále primárně podporovat původní studii, kterou měli lidé možnost vidět. „Naším záměrem je držet se našeho podnikatelského plánu a využití, jak ho stanovuje územní plán,“ dodává Chládek.

Ten si v reakci na novou petici podle svých slov váží názoru veřejnosti. „Na druhou stranu v tomto státě platí platná legislativa, která souvisí i s územním plánováním a volenými orgány v zastupitelstvech obcí a měst. Ty rozhodují o záměru z hlediska odborného i politické působnosti. I přestože si vážíme názoru lidí a jsme připraveni jim naslouchat a do určité míry je vyslyšet, neznamená to, že záměr opustíme, protože si to část z nich nepřeje,“ reaguje.

Diskusi nad projektem nyní zkomplikoval koronavirus. „Měli jsme online jednání, kde jsme to řešili. Zastupitelstvo pak mělo materiál, který firma představila, projednávat. Za současné situace tento bod do jednání ale dávat nebudu. Je to vážná věc a chtěla bych, aby měli lidé možnost se toho účastnit,“ přidává starostka Hrdějovic Radka Šulistová.

V obci, v jejímž katastru má výstavba vzniknout, podle ní petici podepsalo 600 lidí. Voličů je tam přitom zhruba 1 200. Mezitím dál pokračuje příprava změny územního plánu v této lokalitě.