V hájence u Tábora vznikne nová záchranná stanice, pomůže raněné zvěři

Kvůli riziku ptačí chřipky chce organizace do jižních Čech přesunout ptačí voliéry. Nemoc se objevila letos v lednu na krůtí farmě v nedalekých Sedlčanech.

„Minulo nás to o kousek. Kdyby vzniklo další ohnisko, stanice by nemohla vyvážet ani přijímat zvířata. Požádal jsem proto Tábor o pozemek, kde by bylo možné umístit pár voliér, a město nabídlo Nechybu,“ sdělil Pavel Křížek, ředitel Ochrany fauny ČR, která organizuje svoz a péči o zraněné a handicapované živočichy, nejčastěji ptáky.

Tábor nemá vlastní záchrannou stanici. Nalezená zraněná zvířata, která se nacházejí v území jeho rozšířené působnosti, vozí do padesát kilometrů vzdáleného Hrachova. Plán umístění voliér na hájenku, který se uskuteční na podzim, se rozvinul v myšlenku širšího využití prostoru záchrannou organizací.

„Záměr pojí záchrannou funkci pro volně žijící živočichy a edukační funkci pro školy. Vznikne enviromentální centrum a bonusem by byla expozice trvale handicapovaných živočichů. Část objektu by zabrala záchranná stanice stejně jako na Hrachově,“ avizoval táborský místostarosta Radoslav Kacerovský. Počítá se také s ukázkou šetrného hospodaření na přilehlých městských rybnících.

Pravé křídlo stavení tvoří stodola s odhaleným krovem. Tam záchranáři plánují přednáškový sál, jejž využijí při vzdělávacích akcích. Školní výpravy i veřejnost se na reálných příkladech dozvědí detaily o opravdovém fungování přírody.

Získají návody pro různé situace, kdy se dostanou se zraněným živočichem do kontaktu. „Na Táborsku je hodně škol, takže to bude dobré místo pro návštěvu školních dětí i veřejnosti,“ dodal Křížek. Venkovní prostor kolem hájenky zatím využívá Správa lesů města Tábora pro výukové programy lesní pedagogiky.

Dlouhodobě nevyužívaná budova bude vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci. „Letos provedeme z bezpečnostních důvodů sanaci. V pravém křídle hrozí zřícení klenby,“ upozornil místostarosta.

Stavební práce začnou nejdříve příští rok podle projektové dokumentace od Ochrany fauny ČR. „Hájenka se nachází na katastru Sezimova Ústí a to situaci mírně komplikuje. Po dohodě se starostou Martinem Doležalem požádáme o změnu územního plánu,“ řekl Kacerovský.

Jak bude oprava Nechyby nákladná, teprve vyplyne z připravovaného stavebního projektu. „Předpokládáme, že financování centra by bylo z více zdrojů. Většinu pokryjí granty měst a Jihočeského kraje, sponzoři a částečně i výtěžek ze vstupného,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík. Roční provoz stanice stojí Ochranu fauny ČR tři miliony korun, Tábor letos na její činnost přispěl 230 tisíci.

Areál hájenky Nechyba se nachází na okraji lesního komplexu, kudy vede cesta na Kozí hrádek „Vymýšlíme spolu se Sezimovým Ústím, kde umístíme záchytné parkoviště. Nechceme do samotné obory umožnit příjezd auty či autobusy. Aby se zachoval ráz místa, budou se moci v lokalitě pohybovat jen pěší,“ předeslal Kacerovský.