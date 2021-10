Vývojáři hledali vylepšení pro Budějovické, uspěla aplikace Kopni ježka

Minulý pátek se sešli na 48 hodin v kancelářích společnosti Brilo Team v administrativně-obchodním centru IGY.



Jejich úkolem bylo využít poskytnutá data nebo informace a pomocí moderních technologií vyřešit konkrétní problémy či využít nápady veřejnosti.

„Lidé nám poslali 200 návrhů, ale zhruba 130 z nich jsme z nabídky vyřadili, protože se týkaly například výstavby silnic, nových cyklostezek či akvaparku, což jsou věci, které my vyřešit nemůžeme. Se zbylými tipy následně kolegové mohli pracovat. Někdo si je vybral, další zvolil svou myšlenku,“ vysvětlil Tomáš Kocifaj z Brilo Teamu.

V neděli po poledni, po dvou dnech sezení u počítačů, se programátoři sešli v prostorách Pracovny R51 v Riegrově 51, aby představili výsledky své práce. A na některých z nich byla znát únava.

„Bylo to náročné, ale jsme rádi, že jsme se účastnili,“ shodli se. Krátce nato šest týmů postupně porotě představilo svá řešení.

„Rozpočet magistrátu města pro tento rok je 2,6 miliardy korun. Z něj buduje a opravuje infrastrukturu a další. Jedna část infrastruktury nám ale přišla velice zanedbaná. Odbory mají své agendy, ale problém je, že o sobě nic nezveřejňují. A pokud ano, jsou na webu města schované a ve formátu, který neumožňuje další strojové zpracování,“ upozornil například jeden ze soutěžících, Pavel Tůma.

Ten spolu s Petrem Meškánem představil projekt týmu Cowo CB nazvaný Pikador. „Jsou to budějovická otevřená data pro všechny. Využít je může občan, podnikatel i úředník v mobilní i webové aplikaci,“ vysvětlil Meškán.

Za příklad posloužil člověk, který by se chtěl přistěhovat do Budějovic. „Vloží do aplikace adresu a systém najde všechna data, která o ní ví. Můžou tam být nejbližší sportoviště, školy, zdravotnická zařízení, firmy i ceny realit,“ podotkl Tůma.

Další odborníci se soustředili například na otázku nakládání s odpadem, života ve městě a podnikání nebo možnost využití vlastní budějovické virtuální měny, jíž autoři nazvali Budcoin.

Pětice Brilo Teamu se rozhodla pro aplikaci respektující požadavek jednoho z občanů města, který si stěžoval na nedostatek vzdělávacích a přírodních stezek a aktivit pro děti ve městě a jeho okolí.

„Myšlenka využívá moderních technologií tak, aby například učitelé nebo děti mohli i v přírodě využít mobil. Uživatel si v něm zvolí trasu v okolí města, v aplikaci uvidí, jak daleko je nejbližší. Prochází trasu, a když dojde k značce v mapě, vyskočí mu na telefonu informace – například o ježkovi,“ popsal Tomáš Kocifaj.

Současně dodal, že tlačítkem 3D vizualizace si navíc mohou virtuálního ježka děti umístit do přírody. „Chtěli bychom, aby modely a hry mohl využívat kdokoli, udělat si vlastní trasu; cílem je být venku, u toho se vzdělávat a využívat moderní technologie,“ dodal Kocifaj.

Krátce před třetí hodinou oznámila porota vítěze. Třetí místo a výhru 10 tisíc korun získal tým COWO CB a jeho Pikador, druhé obsadil tým GoPay s Budcoinem a vítězem se stal Brilo Team a jeho projekt s názvem Kopni ježka, který získal 20 tisíc korun.

„Vítězství jsme nečekali. Je to úspěch, soutěžilo hodně lidí,“ potěšilo Miroslavu Svěrákovou.