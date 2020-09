Muž hodil nalezený granát do ohně, výbuch ho vážně zranil

13:48

Když někdo najde munici, měl by to v první řadě nahlásit policii, která se postará o likvidaci. Muž z Českokrumlovska však zvolil úplně jiný a velmi nebezpečný postup, který se mu vůbec nevyplatil. Nalezený granát hodil do ohně, následná exploze ho vážně zranila.