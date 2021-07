Graffiti musejí odstraňovat až na pět pokusů, používají chemii a proud vody

Dvojice mužů nanáší speciální látku na zeď, zatímco jim nad hlavami duní vlak. Chvíli čekají a pak jeden vytáhne z auta hadici a silným proudem vody míří na barevné nápisy. Postupně mizí jeden z mnoha graffiti výtvorů, kterých je v Českých Budějovicích nespočet.

„Nejdřív musíme povrch opláchnout a odstranit nečistoty. Pak na místo nanášíme speciální chemii. Ta chvíli působí, ale musí se to správně načasovat. Pak už se vezme vapka a postupně graffiti odstraníme,“ popisuje Pavel Malina, jednatel firmy Grafonex.

Sotva domluvil, v dodávce začalo burácet a ve stejnou chvíli vystřelí proud vody proti několik metrů dlouhému nápisu. Ten postupně mizí. Na některých místech ale zůstává nepatrný pozůstatek černého spreje.

„Často se ten proces musí opakovat, někdy i pětkrát. Některé barvy pustí hned, ale jsou i odolnější. Záleží na stáří, podkladu či typu barvy. Někdy navíc narazíme na to, že jsou na zdi i čtyři vrstvy. Tady to na první pokus nejspíš nepůjde,“ ukazuje na matný obrys, který na zdi zůstává po stékající vodě.

Zatímco černá barva se na zdi ještě drží, fialový nápis mizí pod proudem vody okamžitě. Trojice můžu se vzápětí znovu pouští do práce.

Čekají je další malůvky v Nádražní ulici, kde dělali na zakázce pro Správu železnic (SŽ). Specializovaná firma se věnuje hlavně dopravním stavbám.

Proto Malinu občas zaskočí, jak moc jsou sprejeři ochotni riskovat zdraví kvůli graffiti.

„Děláme například průhledné protihlukové stěny. Člověk by čekal, že budou díla sprejerů zevnitř, ale mnohdy jsou na druhé straně. Mezi dotyčným, který leze přes úzkou římsu, a zemí, tak je 10 až 20 metrů. Hodně riskují,“ kroutí hlavou.

S graffiti se SŽ potýká denně. Způsobů, jak proti nelegálním výtvorům bojovat, je několik. „Tam, kde se dá čekat, že by větší a výrazná plocha mohla sprejery přilákat, se sami snažíme oslovovat jednotlivé umělce. Když je hotovo, tak se na zeď či jinou plochu nanáší speciální nátěr, který brání znehodnocení díla,“ popisuje mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Novou podobu tak má třeba část nádraží ve Veselí nad Lužnicí, které zdobil ilustrátor Daniel Kyncl.

Díla sprejerů řeší i budějovická radnice. „Městské policii se daří některé vandaly chytat. V případě oprav největší pozornost věnujeme významnějším stavbám a budovám v centru. A třeba s Biskupstvím českobudějovickým jsme řešili graffiti na zdi Biskupské zahrady,“ přidává náměstek primátora Ivo Moravec.

Ten by si mimo jiné přál odstranit díla sprejerů z Dlouhého mostu. To by ale vyžadovalo investici vyšší než v řádu desítek tisíc korun.