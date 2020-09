Porodné není kupování hlasů, říká František Talíř, lídr KDU-ČSL a TOP 09

Pět tisíc korun pro každé novorozeně a další dva tisíce pro prvňáčky slibuje jihočeským rodinám jednička společné kandidátky KDU-ČSL a TOP 09 František Talíř.

„Jsme koalice, které jde o prorodinnou politiku. Investovat do lidí aspoň tím, že budou mít částečně na kočárek nebo na aktovku, nám dává smysl,“ říká 27letý historik a moderátor Talíř.

Není to spíš kupování hlasů?

Není. Je to přesměrování toho, kam chceme investovat. Odmítáme lít další stamiliony třeba do letiště, stavět nějaké pomníky, přičemž lidé z toho nevidí vůbec nic. Podpořit rodiny porodným a pastelkovným zároveň není slibováním nemožného. Spočítali jsme si, zda to není příliš velký zásah do krajského rozpočtu.

K jaké částce jste se dobrali?

V jižních Čechách se ročně narodí přibližně sedm tisíc dětí, což obnáší na porodném celkem 35 milionů korun a na pastelkovném 12 milionů. Chceme tím vyjádřit rodinám, že jsme jim vděční, že se snaží myslet na naši budoucnost, protože děti jsou naše budoucnost. My si tu můžeme třeba zlatit kliky, ale když tu nebudeme mít další generaci, pro koho to děláme?

V dopravní kapitole máte i obchvat věčně ucpaného Krumlova. Kdy bude a kudy povede?

Projekt obchvatu Českého Krumlova usnul. Nad ním byly živé diskuse, tunel ve skále ano, ne. Je to jednání nadlouho, týká se řady subjektů, je to finančně náročné a my problém musíme s komunálními politiky, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic znovu otevřít. To znamená, že po volbách sedneme ke stolu a do dvou let budeme mít plán, co a jak. Já jsem pro variantu tunel, byť je finančně náročná.

Neměli jste při sestavování kandidátky KDU-ČSL s TOP 09 nouzi o výrazné osobnosti, když vás vybrali lídrem ještě před vašimi 27. narozeninami?

Kdyby si v Rakousku říkali, že se Sebastianem Kurzem, který se stal ve 33 letech spolkovým kancléřem, musí ještě 20 let počkat, nikdy by jim nedozrál. Naše společná kandidátka je vyvážená a záda mi kryjí zkušení politici, manažeři a lékaři, to je dohromady spolupráce zkušenosti i energie.

Kdy jste vstoupil do KDU-ČSL?

Po delším zvažování ve 22 letech.

Proč právě do této strany?

Protože jsem znal křesťanské demokraty, kteří podle mě dělali politiku správně, jsou mi blízké i hodnoty strany a zároveň její prozápadní směřování.

Pojí vás něco s exministrem kultury Jaromírem Talířem?

Je to bratranec mého otce, ale pro mě je podstatné, že jsme si lidsky mnohem blíž než prasynovec a prastrýc. Za to, že s ním mohu mluvit o politice i dalších těžkých věcech a zároveň on je ten zkušený, jsem velmi rád. Důležitá věc však je, že nejsem Jaromír mladší, doba je jiná. Nicméně je pro mě oporou a nastavil vysoko laťku, jak dobře se dá politika dělat, nechci to jméno zkazit.

Proč nejste zastupitelem v Zubčicích?

Volby v roce 2018 jsem nestihl kvůli pracovnímu pobytu v Itálii. A nechci k politice přistupovat tak, že je to trafika, i když tam fyzicky nejsem. Na zastupitelstva však chodím, jsem na nich velmi aktivní a příště už do toho půjdu.

Ale jak můžete kandidovat na hejtmana, když nemáte zkušenosti s komunální politikou?

Kandiduji proto, že dobrý politik se nepozná podle toho, kolik má funkcí, nebo jeho věku. Pozná se podle toho, s jakým úmyslem do politiky jde. Jestli na ni jde transparentně, dělá ji čistě a přichází lidem opravdu sloužit, nebo jestli tam jde hledat jen křeslo. Já bych se s jazyky (angličtina, němčina, italština – pozn. red.) uživil snáz jinde, ale tohle mi dává smysl. Tady můžu napnout síly.

Kampaň jste začal netradičně dvoutýdenní cestou na kole po kraji. Co jste při ní zjistil?

Poznat kraj ze sedla kola pro mě byla nejlepší zpětná vazba, vidět i díky tomu například, kde jsou jaké silnice, a zároveň se lidem stát přímou spojkou do politiky. Kraj je pro ně často něco bizarního, vzdáleného, a mým úkolem je jim krajskou politiku přibližovat.

A jaké mají zkušenosti s krajem?

Často říkali, že buď neví, co si pod tím představit, anebo že jim v konkrétním problému kraj nepomohl. Příkladem je bývalá starostka v Nedabyli na Českobudějovicku, paní Jana Zikmundová. Říkala mi o tamním železničním přejezdu, kde se staly dva smrtelné úrazy, a přišla za mnou, co s tím budeme dělat, protože když se obec pokusila komunikovat, byla odezva nulová.

A měl by se kraj starat o bezpečnost železničních přejezdů, nepatří to někomu jinému?

Patří, ale bezpečnost je priorita a kraj vždycky může vstupovat do jednání s kompetentními organizacemi jako jeden ze spoluhráčů.

Jaký výsledek voleb očekáváte?

Máme na to udělat patnáct procent. Pro nás je klíčové, že spojujeme síly, že odpovídáme na hroznou rozdrobenost politických subjektů, která tady je. Volby budou jeden velký guláš s výsledky kolem pěti procent. Dává nám smysl se domluvit, protože s TOP 09 jsme silnější, můžeme oslovit víc voličů a společně náš Marshallův plán dokážeme prosadit.

Proč se váš volební program vůbec jmenuje Marshallův plán?

Je v tom odkaz, že patříme na Západ. Plán znamená, že máme vizi pro oživení jihočeské ekonomiky, větší podporu rodin, venkova, zlepšení dopravy a ochrany krajiny. Po válce Československo bohužel Marshallův plán odmítlo, naopak obyvatelé jižních Čech ho teď mají šanci přijmout.

S kým byste šli do nové koalice?

Jednodušší je říct, s kým bychom nešli. Vylučuji dva subjekty, které jsou z mého pohledu extremistické – KSČM a SPD. S ostatními se můžeme bavit o vytvoření krajské vlády podle toho, jak voliči rozdají karty.

Co se současné krajské koalici podle vás nejvíc povedlo?

Musím ji pochválit za to, že dobře zvládla koronavirus. A pokud jde o naši „parketu“ v koalici, školství, mám radost, že se podařilo relativně dost modernizovat krajské školy.

A co se hejtmanství nepovedlo?

Víc pohnout s dopravou. Podle mě je třeba víc tlačit na ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic kvůli urychlení dostavby dálnic D3 a D4. A také prosadit obchvaty Dačic, Trhových Svinů a Písku.

Čemu se chcete na kraji věnovat?

Životnímu prostředí, zemědělství, rozvoji venkova, školství a kultuře. Jako člověk pocházející z venkova vnímám na prvním místě důležitost ochrany přírody, půdy a obnovy krajiny s mokřady, mezemi, remízky a malými rybníčky. Tam je obrovská fůra práce, kterou je potřeba udělat, a o to se hlásím. Stejně potřebné je dotovat služby na venkově, aby mladí neutíkali z vesnic do města. A také podpora lokálních zemědělců, farmářů a vlastníků lesů. Těch, kteří hospodaří zodpovědně a šetrně vůči přírodě.