Kvůli válkám a rostoucím cenám energií přibývá fotovoltaických elektráren

V nenápadné budově na kraji Českých Budějovic hučí pod zářivkovým osvětlením čtveřice elektronických zařízení. Jedno simuluje fotovoltaickou elektrárnu, druhé domácnost plnou elektronického příslušenství a třetí distribuční síť energie. To čtvrté je takzvaný „střídač“. Účelem specializované laboratoře distribuční společnosti EG.D je právě otestovat jeho funkčnost.

Kontrolor kvality techniky Tomáš Valta přistupuje k jednomu z přístrojů. Otáčí knoflíkem a pozoruje měnící se data na digitální obrazovce. „Teď snižuji intenzitu slunečního svitu. Tady můžeme vidět, že se automaticky snížilo množství produkované energie. Když nechám slunce zajít úplně, spadne výkon na nulu,“ předvádí Valta.

Funkčnost střídačů se společnost EG.D rozhodla testovat zejména kvůli narůstající oblibě malých fotovoltaických elektráren, které si lidé nechávají instalovat na své domy. Tento trend se rozmohl zejména v roce 2022 a stále trvá.

„Kvůli energetické krizi, válečným konfliktům a všeobecnému navyšování cen začali lidé hledat způsoby, jak ušetřit. Proto se také více zajímají o svou energetickou soběstačnost,“ vysvětluje Roman Šperňák, mluvčí společnosti E.ON, pod kterou EG.D spadá.

Na jihu Čech nainstalovali 6 278 elektráren

Za minulý rok společnost do distribuční sítě připojila více než 27 tisíc nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem zhruba 330 MW. Jedná se o téměř trojnásobné množství elektráren a více než trojnásobný instalovaný výkon v síti oproti roku 2022.

„V jižních Čechách jsme nainstalovali 6 278 elektráren. Je to 23 procent z celkového množství. Nejvíce vzniklo na Budějovicku, kde jsme jich zapojili přes 2 500, a na Písecku, kde jich bylo bezmála 1 900,“ doplňuje Šperňák. V celé republice byl podle něj nejvyšší zájem o fotovoltaické elektrárny v Jihomoravském kraji. Technici tam připojili 11 431 zařízení.

„Obrovský zájem o připojování fotovoltaických elektráren před nás postavil řadu výzev. V uplynulém roce jsme museli zvládnout nejen velké množství žádostí o připojení, ale také zajistit zprovoznění už instalovaných výroben. Zdigitalizovali jsme procesy žádostí a nabídli žadatelům mapu připojitelnosti, která ukazuje vyčerpané oblasti naší sítě. Také pomáhá klientům při rozhodování o nejvhodnějším typu obnovitelného zdroje,“ říká Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Právě takový skokový nárůst nových energetických zdrojů může distributorské společnosti způsobit i mnoho komplikací. Budějovická laboratoř proto zjišťuje, zda tyto domácí elektrárny dokážou správně reagovat na možné výkyvy v síti.

Laboratoř funguje dva roky

„Střídač je srdce elektrárny. Převádí stejnosměrný proud na střídavý a každá elektrárna ho musí mít. Pokud nefunguje správně, může to znamenat komplikace pro nás i pro spotřebitele. Jeho špatné nastavení může poničit přístroje v domácnosti, poranit dělníky nebo způsobit problémy v distribuční síti,“ dodává Jan Volek, vedoucí síťového managementu EG.D.

„Nejvíce simulujeme zvýšené napětí a podpětí, dále frekvenční děje, ke kterým může docházet kvůli velkému rozšíření obnovitelných zdrojů. Týká se to třeba okamžiku, když vyjde slunce a elektrárny začnou souběžně vyrábět energii a v síti vznikne nadpětí,“ tvrdí Valta.

Laboratoř už funguje dva roky a dle Volka zájem dodavatelů o spolupráci narůstá. Za minulý rok stihli otestovat 29 typů střídačů. Polovina z nich přitom testem neprošla. „Nejde o jednorázová měření. Může se stát, že střídač neuspěje, my kontaktujeme výrobce, on udělá úpravy a my zopakujeme zkoušky. Může to být za jeden den, ale i v řádech týdnů a měsíců,“ ví Volek.

Mezi testovanými střídači jsou jak zcela nové produkty, tak i starší kusy, které už mají lidé na svých domech. Podle Volka to ale není problém. „Většina společností dokáže potřebné změny udělat online a přeprogramovat tak i zařízení, která už jsou v provozu,“ upřesňuje.

Data získaná v budějovické laboratoři ale neslouží jen společnosti. Ta výsledky testování zveřejňuje na svém webu, aby s výběrem vhodného zařízení pomohla klientům. „Zákazníci vědí, jaká zařízení jsme již otestovali a změřili a zda splnila všechna potřebná kritéria. A jestli je doporučujeme,“ hlásí Volek.