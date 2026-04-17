Legendy Dynama vyzývají majitelku: Prodejte klub. Jste problém, ne partner

  12:12
Bývalí hráči, trenéři a funkcionáři, ale i fanoušci a legendy klubu jsou podepsaní pod otevřeným dopisem adresovaným současné majitelce českobudějovického Dynama. Vyzývají ji, aby klub prodala. Vyčítají jí práci s mládeží, chybějící sportovní koncepci i nedostatečný respekt k tradici značky. „Vaše další působení je nežádoucí,“ vzkazují.
Majitelka Dynama nigerijka Nneka Ede na jednání na krajském úřadě. | foto: iDNES.tv

„Vyzýváme Vás, abyste klub SK Dynamo České Budějovice prodala a ukončila své působení ve fotbale v Českých Budějovicích.“

Otevřený dopis bývalých hráčů, trenérů a dalších klubu SK Dynamo České Budějovice současné majitelce klubu paní Dorothy Nneko Ede. (17. dubna 2026)

Tak zní jediná zvýrazněná věta v otevřeném dopise nigerijské majitelce klubu, kterou je od loňského léta Nneka Ede. Redakce iDNES.cz má celé znění listu k dispozici. Pod dokumentem je podepsaný Josef Jodl, dlouholetý kapitán a člen síně slávy. Hovoří však i za další legendy a bývalé hráče, kterým na osudu klubu záleží.

Majitelce vytýkají práci s mládežnickou akademií a její neodpovídající rozvoj. „Stojí dlouhodobě na okraji zájmu. To považujeme za zásadní selhání,“ zdůrazňují.

Dynamo legendy nevnímají jako obchodní projekt, ale jako součást identity města a regionu. Působení Ede v klubu považují za nepřijatelné.

„Vaše kroky jsou v rozporu s hodnotami, na kterých byl tento klub po generace budován. V prostředí českobudějovického fotbalu nejste vnímána jako partner, ale jako problém,“ tvrdí.

Redakce iDNES.cz požádala klub o reakci na dopis, odpověď zatím nemá.

Jeho pisatelé se vracejí k nabídce města na odkup klubu z tohoto týdne, který by podle bývalých hráčů a osobností znamenal reálnou cestu ke stabilizaci a záchraně Dynama. Majitelka však nabídku rázně odmítla.

V emotivním vyjádření je v závěru dokumentu znovu zopakovaná výzva pro majitelku, aby klub opustila. „Dynamo České Budějovice patří lidem, kteří ho po desetiletí budovali, podporovali a milují. Nesmí se stát nástrojem, který ztratí svou identitu a vazbu na město a region,“ dodávají.

Pokud bude třeba, jsou bývalí hráči, trenéři a klubové osobnosti připravení si stoupnout na tribuny a projevit jejich názor nahlas.

Nneka Ede v týdnu odmítla nabídku města České Budějovice na jednání o prodeji Dynama. Radnice klubu vypověděla nájemní smlouvu na stadion, což pro něj znamená kritický problém pro zisk profesionální licence na příští ročník.

Uvažuje se o založení nového klubu, podobně jako tomu bylo v Budějovicích před 13 lety při přesunu hokejové extraligy do Hradce Králové. Město stále věří, že se povede vrátit věci k jednání. Ede mezitím hledá jiné varianty.

Podporu našla v Ústí nad Labem, mluví se i o přesunu do Chomutova. Všechny tyto změny by však musely podléhat schválení výkonným výborem Fotbalové asociace, který k tomu není nakloněný.

