Jako mechanici ve formuli. Týmy před univerzitou měnily kola na čas

Tři, dva, jedna, start! Čtyři páry rukou se okamžitě dávají do práce a rychle sundávají široká kola z přední nápravy monopostu F1. Trocha nervozity při nasazování těch nových kol a sekundy rázem zběsile naskakují.

Stačí je už jen dotáhnout a konec. Výsledný čas? Jedenáct a půl sekundy na jednu nápravu.

„To bychom jako mechanici po závodě asi přišli o práci,“ glosuje výkon jeden mladík ze čtyřčlenného týmu, který se přihlásil do soutěže Red Bull Pit Stop Challenge.



Před kampusem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se společně s několika desítkami týmů pokusili překonat rekord celého soutěžního maratonu, který drží skupina studentů z Prahy s časem 5,84 sekundy.

Při závodech F1 to mechanici zvládnou i za méně než dvě sekundy. Je jich dvacet a mění čtyři kola.

Do krajského města se na klání přihlásilo několik set soutěžících.

„Počítáme s tím, že se kapacita padesáti týmů bez problémů naplní. Chtěli jsme akci připravit i pro lidi mimo univerzitní prostředí a podle přihlášek to vypadá, že se nám to povedlo,“ odhaduje odborný referent marketingu Jihočeské univerzity Richard Šefl, jenž se do soutěže s partou kamarádů také přihlásil.

Cyklus závodů pořádaných společností Red Bull vyvrcholil poslední zastávkou právě v Budějovicích.

„Jeden z našich bývalých studentů pracuje pro Red Bull a přes něho jsme se spojili s pořadateli akce. Nakonec jsme domluvili zastávku přímo v našem kampusu. Z tohoto pohledu je dnešní akce unikátní,“ doplňuje Šefl.

Nejlepší tým z osmi zastávek se také může těšit na mimořádně zajímavou cenu, kterou je zájezd na Velkou cenu formule 1 pro všechny členy.

Na tu si ale musí nechat zajít chuť Matěj Křikala, jenž se se třemi kamarády pokusil v Českých Budějovicích zabojovat o hlavní cenu jako jeden z prvních.

„Na takovou výměnu se hrozně špatně připravuje. Mohli jsme se maximálně tak podívat na nějaká videa, jak se podobné věci dělají. Výhodou je také nezačínat jako první, člověk toho může hodně odkoukat. Ale když tam pak nakonec stojíte, je to úplně něco jiného,“ popisuje své pocity Křikala.

„Čekal jsem to ještě o něco horší, ale je to super zkušenost,“ doplňuje ho jeho týmový kolega Václav Novák, který si o pár okamžiků později vyzkoušel i simulátor jízdy F1 připomínající videohru.

Kromě toho si mohli návštěvníci na místě prohlédnout i model vozu, který je věrnou kopií závodního monopostu F1 ze stáje Red Bull Racing Honda.

Jihočeská univerzita netradiční motoristickou soutěž zařadila do letošních oslav 30. výročí svého vzniku.

„Jsem moc rád, že se nám tuto akci podařilo dostat k nám. Co se týče dalšího programu oslav, vyhlížíme hlavně 10. září, kdy chceme uspořádat velké oslavy na Sokolském ostrově. Ještě ale musíme počkat, jak do našich plánů promluví pandemie,“ podotýká prorektor pro řízení a vnější vztahy univerzity Ludvík Friebel.