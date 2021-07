Firma zrušila kuřárny, zaměstnancům místo nich nabízí pomoc s odvykáním

„Oznámili jsme to minulý rok s několikaměsíčním předstihem, aby se na to pracovníci mohli připravit. Nebylo to jednoduché a diskuse o věci i nadále pokračuje,“ přiznává Miloslav Kamiš, generální ředitel společnosti Viscofan CZ.

Novinka zapříčinila hned několik změn. Tou nejzásadnější je odstranění kuřáren, jež se nacházely v areálu továrny.



„Kromě toho jsme se pustili do informační kampaně s názvem Típni to. Snažili jsme se vysvětlit, proč jsme se tak rozhodli, a připravili jsme pro zájemce určité formy pomoci,“ popisuje Kamiš.

Podle něj dostali pracovníci například kontakt na lékaře, tip na aplikaci v telefonu, která pomáhá přestat kouřit, a další užitečné odkazy.

Reakce ze strany zaměstnanců nepřekvapily. „Vnímal jsem spíš negativní ohlasy. Nabídku pomoci chápali tak, že zasahujeme do jejich práv. Naše úvahy vypadaly tak, že pokud se chceme starat o životní úroveň a zdraví našich zaměstnanců, nemůžeme podporovat, aby si ničili zdraví při pobytu ve firmě. Debata se ale dostala jinam, než jsme doufali, a pracovníci to chápali tak, že je připravujeme o něco, na co mají právo,“ líčí Kamiš.

Firma nemůže lidem zakázat kouřit, a tak někteří lidé chodí o pauzách s cigaretou mimo areál, kde pracuje přes 600 zaměstnanců. Po více než půl roce vnímá Kamiš dva pohledy. Někteří stále cítí, že jim zaměstnavatel odepírá právo, a rozhodnutí nechápou.

„S každým měsícem ale narůstá počet pozitivních reakcí. Někteří se zamysleli a došli k tomu, že se pokusí přinejmenším přestat kouřit v pracovní době. Tvrdí, že se cítí lépe. Navíc si uvědomují, kolik peněz za cigarety utratí. Těší mě, že takových přibývá, odhodlala se k tomu i třeba celá jedna směna,“ těší generálního ředitele.

Počet těch, kteří závod na umělá střívka pro masný průmysl kvůli omezení opustili, odhaduje na jednotky. Viscofan má pobočky po celém světě a hlavně ty evropské už k podobným opatřením přešly také.

„Nechceme se chovat tak, že investujeme miliony korun do nejrůznějších benefitů na podporu psychického i fyzického zdraví a tohle budeme přehlížet. Myslím, že za pár měsíců či let to bude běžný standard,“ dodává Kamiš.

Bosch se přidá v lednu

Stejné téma řeší i některé další jihočeské firmy. Platí to i pro největšího zaměstnavatele v regionu – budějovický závod Robert Bosch. Ten se stane nekuřáckým od ledna příštího roku.

„O záměru jsme informovali všechny zaměstnance. Připravujeme a budeme i financovat podpůrné odvykací programy pro ty, kteří chtějí s kouřením přestat. Dosavadní, převážně venkovní kuřácké prostory, chceme upravit na odpočinkové zóny s možností využití pro všechny zaměstnance firmy,“ shrnuje personální ředitelka Barbora Schelová.

To podle ní zapadá do plánů a investic, jež souvisejí s podporou zdraví lidí ve firmě. „Dlouhodobě podporujeme zdraví zaměstnanců. V podnikové restauraci nabízíme například bezlepkové nebo Be Fit menu, které firma dotuje ještě více než běžná jídla. Každý zaměstnanec má ročně rozpočet deset tisíc korun na program Cafeterie, kde si může zvolit benefity podporující zdraví. Jsou to zejména vstupy do fitness, masáže a podobné výhody,“ přibližuje.

Ne všechny podniky však chtějí být kompletně nekuřácké. To je případ kaplického závodu rakouské firmy Hauser, která vyrábí chladicí zařízení.

„Je to soukromá věc každého z nás. Chtěli bychom ale nějak podpořit toho, kdo by chtěl přestat. Teď na tom pracujeme. Pokud by si dotyčný řekl, že skončí, rádi bychom mu nějak pomohli. Jak konkrétně, to nyní připravujeme,“ naznačuje personalista Michal Kropáček.

Ve velké části firem jsou stále běžné kuřárny. To platí i třeba pro Jadernou elektrárnu Temelín. „Vzhledem k celkem malému počtu kuřáků je v celém areálu několik oddělených kuřáckých míst, vybavených speciálními odpadními koši. Některá využíváme jen při odstávce, kdy u nás působí lidé z dodavatelských firem,“ informuje mluvčí Marek Sviták s tím, že se kontroluje dodržování všeobecného zákazu kouření s výjimkou stanovených míst.

„Je to téma, které se řeší dlouhodobě, ale zatím je velmi málo těch velkých společností, které by byly kompletně nekuřácké. Osobně nemám informace o žádné,“ uzavírá ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.