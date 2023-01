Jihočeské památky chtějí zaujmout Hollywood, v kraji vznikne filmová kancelář

Jihočeská centrála cestovního ruchu plánuje zahájit spolupráci s Czech Film Commission neboli Českou filmovou komisí (ČFK), která je oddělením Státního fondu kinematografie.

Právě na ni se obracejí zahraniční filmové produkce s požadavky na lokace či doplňkové služby. Komise se pak snaží vyjít jejich štábům vstříc, i kvůli tomu mají téměř všechny kraje filmovou kancelář.

„Jenže na jihu Čech zatím není, a pokud vše dopadne dobře, přibude toto partnerství k naší agendě,“ potvrzuje novinku ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup s tím, že spolupráci ještě musejí schválit jihočeští zastupitelé.

Pokud by se tak stalo v dohledné době, mohla by centrála podle ředitelky ČFK Pavlíny Žipkové Filmovou kancelář jižních Čech otevřít už v dubnu.

„Snažíme se pokrýt celou republiku, bohužel v případě Jihočeského kraje to trvalo trochu déle. Pro filmaře jsou tyto kanceláře cenným zdrojem informací a mohou využít jejich znalosti prostředí a sítě kontaktů,“ přibližuje Žipková. Připojením Jihočeského kraje tak bude komise mít zajištěnou síť po celé republice.

„Kraj má obrovský potenciál“

Princip spolupráce spočívá v tom, že jihočeská kancelář bude předkládat podle požadavků štábů přes ČFK návrhy na lokality. „Když budou shánět starou továrnu pro natáčení krimi filmu a zároveň budou chtít být do hodiny cesty od Prahy a mít v místě ubytování pro 200 lidí, dáme jim tipy podobných míst v okolí Blatné nebo Milevska,“ popisuje Soukup roli jihočeské kanceláře.

Jedním z cílů fungování kanceláře je také zjistit, jaká místa nebo typy lokalit v regionu filmaře nejvíce lákají. „To však budeme vědět za několik let, až nasbíráme potřebná data. Jsem ale přesvědčená, že Jihočeský kraj má potenciál zahraniční štáby oslovovat. Potvrzuje to i historický zájem českých filmařů,“ vysvětluje Žipková.

Ředitel centrály Soukup doufá, že se první světové herecké hvězdy objeví na jihu Čech co nejdříve. Zda to bude už letos, ale nechce předjímat.

„Rozhodně není důvod čekat, a pokud někdo bude shánět zimní lokalitu, určitě mu vyjdeme vstříc. Potenciál jižních Čech je obrovský a spolupráce navíc pomůže i místním podnikatelům a zvýrazní se i marketingový efekt kraje,“ říká Soukup.

Podle něj by nebyl problém zajistit podmínky pro štáby, v nichž bude několik set lidí. „Musíme se v tomto ohledu potkat i s představami lidí od filmu, ale nebudu nijak zastírat, že cílem pro nás je Hollywood. Pokud se budeme snažit štábům vycházet vstříc, budeme všichni spokojení,“ věří Soukup.

Příležitost pro rozvoj města vidí ve spolupráci také Štěpán Ondřich, starosta Bechyně na Táborsku, která se v minulosti objevovala v mezinárodním seriálu Maigret. Podle něj by zájem filmařů mohl do města přilákat daleko více turistů a měl by být také velkým podnětem pro budování potřebné infrastruktury včetně ubytovacích kapacit.

„Bechyně z turismu i filmového průmyslu v minulosti žila, proč by se něco podobného nemohlo opakovat? Spolupráce s filmaři by mohla přinést spoustu příležitostí pro místní podnikatele. Přece jen turistická sezona netrvá moc dlouho a my máme cíl u nás udržet návštěvníky alespoň na dvě noci v kuse. Zviditelnění města by v tom mohlo pomoci,“ myslí si Ondřich.

O něco zdrženlivější je kastelán zámku Červená Lhota na Jindřichohradecku Tomáš Horyna. „Nesmělo by to omezovat přístupnost a tím pádem i návštěvnost. V takovém případě se snažíme natáčení vyhýbat. Jsme tu jako správci památek hlavně pro návštěvníky, a ne abychom byli kulisou pro film,“ říká kastelán zámku, který se v minulosti mnohokrát objevil v českých filmech.

V opačném případě ale aktivitu zahraničních štábů na Červené Lhotě vítá s tím, že k historickým objektům kinematografie zkrátka patří. „Navíc v případě světové produkce má zámek výhodu, jelikož se zatím v žádném zahraničním snímku neobjevil. Má tedy výhodu v tom, že není okoukaný. Už jsme tu měli pár zájemců na obhlídce, zámek si detailně fotili, ale nakonec z toho nikdy nic nebylo,“ konstatuje Horyna.