Rozházené odpadky a obtěžování lidí ve vlaku. Fanoušci Dynama si zase utrhli ostudu

  10:24
Fanoušci fotbalového SK Dynamo České Budějovice se zase vyznamenali. Policie prověřuje jejich nedělní řádění ve vlaku, přesněji v jednom z vagónů, kterým se odpoledne vraceli z Prahy, kde jejich tým porazil sparťanské béčko 1:0. Ve voze se po zemi válel toaletní papír, plechovky nebo slupky od banánů. Podle některých fanoušci ve vlaku křičeli, kouřili a dokonce hajlovali. Při příjezdu do Budějovic už na ně čekala policie.
Další 1 fotografie v galerii

Fanoušci budějovického Dynama nechali ve vlaku velký nepořádek. Po zemi se válely plechovky i toaletní papír. (duben 2026) | foto: Foto: Facebook Vahara Vahara

Policisté přijali oznámení o narušování veřejného pořádku kolem nedělní 16. hodiny.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Na vlakové nádraží v Českých Budějovicích jsme vyslali pět dvoučlenných hlídek policistů. Hlídky bez dalších problémů fanoušky vyprovodily z vlaku i z areálu nádraží,“ popsal policejní mluvčí Miroslav Šupík s tím, že jedenáct lidí policisté ztotožnili

V případu zatím policii nikdo nenahlásil jakoukoli majetkovou škodu. Ověřují se však informace ze sociálních sítí, že fanoušci cestou ve vlaku obtěžovali další cestující. „Informace k této události přijmeme na lince 158,“ uvedl Šupík.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i České dráhy, dopravce incident zatím nekomentoval.

Noční dobývání budějovické radnice. Člen vedení Dynama urážel i náměstka

Pro budějovické Dynamo šlo o příznačné zakončení bouřlivého týdne. Nejprve mezi fanoušky doznívalo odvolání oblíbeného portugalského trenéra Pedra Resendeho, ve čtvrtek a v pátek se zase řešilo noční běsnění člena vedení Davida Jelena před budějovickou radnici a vulgární urážky náměstka primátorky Petra Maroše.

Nešlo zároveň o první prohřešek českobudějovických fanoušků ve vlaku. Policejní manévry si vyžádalo jejich řádění v únoru 2023, když vyjeli na zápas do Plzně. Po cestě tehdy někteří začali ničit cizí majetek a dokonce podle policistů zapálili vagon.

Jihočeští fanoušci jeli podpořit Dynamo do Plzně, cestou zapálili vagon

„Fanoušci vyrazili vlakem na utkání do Plzně. Cestou ale zapálili pyrotechnikou vagon a poškozovali majetek. Policisté tedy museli třicítku z nich zadržet ve Strakonicích,“ potvrdil tehdy jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Autor: