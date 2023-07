Starosta ocenil dva muže za záchranu dívky, která sjela na kole do Otavy

„Chtěl bych vám poděkovat nejen za sebe a za město, ale také za rodiče, že jste neváhali a okamžitě jste pro holčičku do vody skočili. Byli jste ve správný čas na správném místě a zachovali jste se úžasně. Díky okamžité reakci jste zabránili velké tragédii,“ řekl mužům starosta.

Nehoda se stala první červencovou neděli, když si Jan Kuča a jeho švagr Lukáš Bandy chtěli vyrazit po práci na pivo. Jejich cesta se ale změnila v drama.

Když byli u městského ostrova, předjela je asi pětiletá holčička na kole. Vyjela mimo chodník, ztratila rovnováhu a i s kolem spadla do řeky. Muži bez váhání k dívce doběhli a vytáhli ji z vody. Dívenka byla lehce potlučená a plakala, nic vážného se jí ale nestalo.

Nešťastná událost se podle zachránců seběhla velmi rychle. Ani chvilku ale nepřemýšleli o tom, co by měli udělat.

„Postranní kolečko se jí dostalo mezi obrubník a trávník, to jí celé kolo obrátilo a ona se před lávkou na ostrov skutálela z toho velkého srázu do řeky. Hned jsme k vodě vyrazili, první jsem viděl její ručičku a kolo. Sklouzl jsem za ní do vody a vytáhl ji, pak jsem ještě vyndal kolo. Byl to reflex, takhle by se zachoval každý,“ popsal Kuča.

Rodiče na místo dorazili, až když byla holčička na břehu. „Přiběhli k nám, byli v šoku. Řekli jsme jim, ať holčičku svlečou a zkontrolují, jestli není zraněná,“ doplnil Kuča.

O dívku se starala maminka, její tatínek se zajímal o samotné zachránce. Děkoval jim, nabízel prý i peníze.

„Za takovou věc se nic nebere, to by nám pánbůh neodpustil,“ shodli se. Zachránce by zajímal osud holčičky, jestli z nehody opravdu vyvázla jen se škrábanci a modřinami. Zatím se marně snažili rodiče kontaktovat na sociálních sítích.