O hroby se lidé nechtějí starat, roste obliba kremací a kolumbárií

Novému trendu nahrává stabilní zájem o kremace, jež jsou na území Česka nejčastějším typem pohřbu už od dob první republiky. V případě kolumbárií je jednou z výhod také počáteční úspora, což platí i v případě urnového hrobu.

„Lidé přestávají platit pronájmy hrobů, často se o ně nechtějí starat a berou to jako zátěž. Kolumbária ale mohou sloužit i jako přechodné místo pro uložení ostatků blízkých,“ přemítá Jan Vrba, majitel budějovické pohřební služby Thanatos.

Sám si všímá, že o místa v kolumbáriích je v krajském městě velký zájem. Limitem pro zájemce je zatím celkem nízký počet volných schránek. „Obecně jich není tolik, a to i přesto, že se jich v poslední době staví čím dál více. V Budějovicích jsou na tato místa sestavené pořadníky. Možná je to i tím, že od covidu roste úmrtnost,“ tvrdí Vrba.

To potvrzuje také ředitelka Pohřebního ústavu České Budějovice Kateřina Vrbová, podle níž zájem o kolumbária roste. To platí i pro urnové hroby, které mají zpravidla větší kapacitu.

„Vejde se do nich dvakrát více uren než do kolumbárních schránek. Navíc je možné u nich položit květiny nebo svíčky, což u kolumbária nejde,“ připomíná Vrbová. Dodává, že ústav plánuje v blízké budoucnosti vybudovat další venkovní kolumbárium.

V Táboře staví další stěny

V současné chvíli mají v Budějovicích ještě rezervy, co se týče klasických hrobů. Podobně jsou na tom i v Táboře, kde je nyní asi 1 500 volných hrobových míst.

„V poslední době ale hodně bojujeme s podzemní vodou na novém hřbitově, kvůli čemuž jsme o spoustu volných míst přišli. S jejich náhradou nám pomáhají právě kolumbária, která máme na všech městských hřbitovech,“ hlásí vedoucí táborského odboru životního prostředí Lenka Koubková.

Nyní se chystá výstavba v pořadí už patnácté stěny s kolumbárními schránkami, která má stát na novém hřbitově a bude mít celkem 40 skříněk. Hotová má být ještě letos.

„Například na hřbitově v Čekanicích máme už čtyři stěny. Kapacitu máme v tomto ohledu zajištěnou a snažíme se postupně počty míst navyšovat,“ ujišťuje Koubková.

Naopak nezájem o hrobová místa hlásí Ondřej Melich, jednatel Pohřební služby Melich, podle něhož je nyní spousta takových míst opuštěných. I kvůli tomu v dohledné době očekává jejich rozsáhlou revizi s tím, že je lidé zřejmě budou odhlašovat. Zároveň u kolumbárií vidí také snahu pozůstalých ušetřit. Umístění urny do schránky namísto klasického pohřbu je totiž mnohdy násobně levnější záležitost.

„Obyčejný pohřeb s kremací dnes stojí okolo 20 tisíc korun. Pokud je to standardní obřad s rozloučením a květinovou výzdobou, vyjde to i na více než 40 tisíc. Rodiny si tak často pronajmou schránku na pět let s tím, že si poté případně za další roky připlatí. Dnes je zkrátka trend se těla zesnulého co nejrychleji a nejlevněji zbavit. Pozůstalí si raději dopřejí dovolenou, než aby zaplatili blízkým důstojný pohřeb,“ bilancuje Melich.

Opačně věc vidí jednatel Městských služeb Písek Josef Hrádek, jenž si všímá celkem nízké ceny pronájmu hrobových míst. „Jsou to prakticky stokoruny za rok. Za dvojhrob se u nás platí něco málo přes dva tisíce korun na deset let. I tak u nás sledujeme velký nárůst zájmu o městské kolumbárium. Nyní stavíme čtvrtý blok a v našem urnovém háji máme zatím dostatečnou kapacitu,“ přibližuje Hrádek.

Hrozí další navýšení cen pohřbů

Stejně jako v dalších oblastech i v pohřebnictví se projevilo zdražování a s ním spojená inflace. Například v Budějovicích zdražili pronájmy hrobových i kolumbárních míst o pět procent.

S vyšší cenou tam pro příští rok počítají i v případě kremace, a to kvůli zdražování energií. „Měli jsme ještě na letošek zafixované ceny plynu, ten nám ale má podražit až čtyřnásobně. Rozhodně ale nepočítáme s tím, že bychom celý nárůst promítli do cen kremace. Očekávám, že v tomto případě podražíme přibližně o deset procent,“ naznačuje ředitelka českobudějovického ústavu Vrbová.

Obavy z navyšování cen má také Melich, který od počátku 90. let provozuje soukromé krematorium jako první z celé republiky. Stejně jako v Budějovicích má i jemu brzy končit fixace cen energií.

„Pokud nám ji zdraží čtyřnásobně, zřejmě o navyšování cen budeme muset uvažovat. Jinak je ale necháme stejné. Spíše se za současných podmínek snažíme být maximálně efektivní. I kvůli tomu pálíme více těl najednou nebo přivážíme nebožtíky odjinud. Jako soukromník musím daleko více plánovat,“ připouští.