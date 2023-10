Prestižní galerie sídlí v domě hrůzy, její význam město stále opomíjí

Současné vedení města chce upřednostnit jiné projekty a peníze investovat do rekonstrukce letního kina. Historický dům s galerií tak nejspíše zůstane špinavou stavbou, kterou řada lidí bez domova využívá jako veřejné záchody a noclehárnu.

Prestižní galerie ve městě funguje 26 let, uspořádala přes 200 výstav a dokázala do Budějovic přivést uznávané architekty a umělce z celého světa. To vše i přesto, že obývá první patro roky zanedbávaného domu.

„Je to ohromná ostuda. Umělci často reagují opravdu rozpačitě, když vidí, v jaké budově se budou jejich díla vystavovat. Znají fotky z galerie, která vypadá dobře, ostatní prostory jsou ale v otřesném stavu. Když sem přijedou, čeká je ruina a jsou rádi, když na schodech nezakopnou o spící bezdomovce nebo nešlápnou do injekčních stříkaček. Ta budova opravdu nemá daleko do nějakého squattu,“ trápí kurátora Michala Škodu, který v galerii působí od jejího otevření.

Do letního kina chodí víc lidí

Zanedbaný stav domu na prestižní adrese blízko radnice byl přitom tématem nejednoho zasedání zastupitelstva a město již má k dispozici kompletně připravený projekt na jeho rekonstrukci. Stačilo vypsat výběrové řízení na dodavatele a mohlo se začít stavět. Současné vedení radnice se však rozhodlo ho zastavit a peníze investovat jinam.

„Nákladově jsme proti sobě postavili Dům umění a letní kino Háječek. Dáváme preferenci letnímu kinu. Dům umění koalice v tuto chvíli skutečně odkládá. Raději se pustíme do jiných věcí,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). Hlavním argumentem pro toto rozhodnutí je podle zástupců města masovější návštěvnost letního kina než galerie.

S touto argumentací však nesouhlasí ani Škoda, ani opoziční zastupitelé. Těm odkládání projektu přijde jako plýtvání veřejnými prostředky i potenciálem celé stavby.

„Je to hloupé a zcela nešťastné. Projekt je připravený včetně stavebního povolení a získali jsme na něj i dotaci. To vše by mohlo v případě odkladu propadnout. Argument malé návštěvnosti mi přijde úplně lichý. Kdo by tam chodil, když to vypadá, jak to vypadá. Až se stavba opraví, určitě přiláká řadu nových návštěvníků,“ myslí si opoziční zastupitel Juraj Thoma (HOPB).

Škoda také připomíná, že nelze srovnávat návštěvnost umělecké galerie, která se zaměřuje na moderní umění a architekturu s letním kinem, které sice funguje jen tři měsíce v roce, ale láká lidi na filmové hity a komerčně úspěšné kapely.

„V Evropě a možná i celém světě je Dům umění unikát. Nemáme vlastní sbírku, propojujeme umění s architekturou a podařilo se nám sem dostat nebývalý počet předních umělců z celého světa. Žádná jiná instituce jich do Česka tolik nedostala. Děláme ve světě městu velkou reklamu,“ říká Škoda.

Odklad za rok 2028

Dodal, že současné debaty podle něj mohou rozhodnout o tom, zda galerie v krajském městě vůbec přežije. Od mnohých zastupitelů totiž zaznívá názor, že pokud by se měla rekonstrukce opravdu odložit až za rok 2028, kdy budou České Budějovice Evropským hlavním městem kultury, nemusí se již rekonstruovat vůbec. V té době už by totiž měla na Senovážném náměstí stát nová budova Alšovy jihočeské galerie a mnozí tvrdí, že dvě výstavní galerie město nepotřebuje.

„Mám pocit, že všechny tyto debaty a neustálé odklady jsou důsledkem toho, že nikdo ze zastupitelů na výstavy ani vernisáže nechodí. Politikům tak stále nedochází, co se zde odehrává a jak velký význam to má pro propagaci města,“ myslí si Škoda. Dodal také, že v roce 2028 čeká galerii výročí 30 let, které snad oslaví důstojným způsobem.

Kandidatura na EHMK je přitom dalším sporným bodem současného rozhodnutí města. Vítězná přihláška, s kterou město do soutěže vstupovalo, klade na rekonstrukci kulturní instituce velký důraz. Galerii dokonce navštívila i hodnotící komise při své závěrečné návštěvě města. Tým kandidatury spolu se zástupci města tehdy prezentovali její potenciál stát se vlivnou edukativní institucí zaměřenou na umělecké vzdělání dětí.

„Kandidatura představila projekt kulturního ostrova, který propojí Jihočeské muzeum, Alšovu galerii, Dům umění a KD Slavie. Když projekt odložíme, představený koncept se rozpadne,“ myslí si Thoma.

Současné vedení krajského města si na své mezinárodní prezentaci dává opravdu záležet. Primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová (ODS) se proto od začátku letošního roku stihla sejít s delegacemi z Německa i Francie, vietnamským velvyslancem, zástupci spřáteleného města Linec nebo s nejvyššími představiteli evropských univerzit. Přitom uznávanou galerii, která funguje pod správou města a dělá mu ve světě reklamu, odsouvá radnice do pozadí.