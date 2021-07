Jindřichův Hradec promění chátrající dům na bydlení pro mladé rodiny

Velký patrový dům v poklidné Nežárecké ulici v Jindřichově Hradci patří městu už více než rok a půl, ale stále spíše připomíná ruinu. Starosta Jan Mlčák (Patrioti JH) nyní slíbil, že město v nejbližší době zadá projekt na jeho rekonstrukci.



„Dostali jsme tři nabídky na odkup domu, ale v rozpočtu máme nyní dost peněz na to, abychom si jej mohli nechat a celý ho nechali přestavět,“ reagoval na jednání zastupitelů Mlčák na dotaz zastupitele Vladislava Buriana (Jihočeši 2012), zda se vedení zabývá přeměnou dlouho nevyužívané stavby.

Před odkupem vlastnil dům podnikatel a majitel několika ubytoven v Kladně Miloš Vorlíček. Obyvatelé města a hlavně Nežárecké ulice se obávali, aby se z něj nestala ubytovna pro sociálně slabé, a z místa se tak nestala sociálně vyloučená lokalita.

Kvůli zhoršenému zdraví i nedostatku peněz na rekonstrukci však Vorlíček dům nejprve nabídl realitní společnosti za bezmála 20 milionů korun, nakonec jej odkoupilo město za zhruba polovinu.

„Kdysi dávno jsme se z těchto důvodů rozhodli dům koupit. Původní myšlenka byla, že se nechá opravit a vytvoří se v něm například startovací byty pro mladé, které v Jindřichově Hradci zkrátka nemáme nebo jsou tak drahé, že na ně mladí nedosáhnou. Toto by byla ideální varianta, jak je získat,“ poukázal Burian.

Jeho myšlenky potvrzují i údaje Českého statistického úřadu. Jen mezi lety 2008 a 2017 ubyla ve městě přibližně tisícovka obyvatel a jejich počet se snížil na 21 460.

Velkou měrou se na tom podílí vystěhování. Představitelé města si díky podobným projektům slibují, že se Jindřichův Hradec opět stane atraktivním místem pro mladé lidi.

Podpoří tím rozvoj města

Podobně situaci vnímá také místostarosta Miroslav Kadeřábek, podle něhož ve městě citelně scházejí právě startovací byty pro mladé.

„Dál hledáme místa, kde by se mohla zahájit bytová výstavba. Rozvoj Jindřichova Hradce je přímo spojený s tím, aby lidé měli kde bydlet a pracovat,“ připouští Kadeřábek.

Starosta Mlčák dále ujišťuje, že město má na rekonstrukci domu vyčleněné peníze z rozpočtu a že mu celý objekt zůstane i nadále.

„Pokud by jej město chtělo prodat, nemohli bychom to jako rada udělat svévolně, ale museli by o tom rozhodnout zastupitelé,“ vysvětlil s tím, že náklady na kompletní rekonstrukci budou vysoké.

Rekonstrukci chybělo povolení

„Stavu domu nepomohly ani zásahy minulého vlastníka. Bohužel se na jeho úpravy nedá nijak navázat, takže zvažujeme, jestli si nevyžádáme posudek statika. Nemáme totiž jistotu, zda bude vůbec možné použít obvodové zdivo,“ přiznal starosta.

Nevyloučil ani variantu, že dům nechají strhnout a pozemek využijí k výstavbě nového objektu. I kvůli úvahám se rozhodování o osudu domu oddalovalo.

Projekt rekonstrukce schvalují zastupitelé napříč politickými stranami. Uvědomují si, že jde o závažný problém. Při případné přestavbě by mohly vzniknout více než dvě desítky malometrážních bytů pro začínající rodiny nebo odborníky ze sektorů, kde má město nenaplněné kapacity.

„Máme několik možností, jak objekt přestavět. Finance na to máme také, ale nejprve si musíme na radě říci, která varianta by byla nejlepší. Můžeme do domu investovat z městské kasy, ale je také možnost to nechat na soukromém investorovi. Určitě bude třeba o možných variantách důkladně diskutovat,“ myslí si radní města Jaroslav Chalupský (Svobodní).

Město dům odkoupilo od podnikatele Vorlíčka na podzim roku 2019 za devět a půl milionu korun. Při pozdější prohlídce domu se přišlo na to, že velká část vnitřních úprav byla prováděná bez potřebných povolení.

Zastupitelé se tehdy obávali, že by v případě dokončení rekonstrukce v domě mohlo bydlet až 180 lidí, čímž by v Nežárecké a přilehlé Jakubské ulici mohly vznikat problémy v sousedském soužití.