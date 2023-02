Neplaťte za žádost o dotaci, úředníci to udělají zdarma, varuje náměstek

Za první měsíc o program projevilo zájem 850 žadatelů z celého kraje. Stovkám domácností pomáhá s vyplněním potřebných formulářů a se získáním dotace všech 16 jihočeských místních akčních skupin (MAS), které zajišťovaly podobnou službu už v případě kotlíkových dotací.

„Naše akční skupiny dělají tuto práci zcela zdarma. Bohužel už jsme se dozvěděli o několika případech, kdy si různé firmy za zprostředkování služby říkají o nemalé peníze,“ vysvětluje náměstek hejtmana Pavel Hroch.

Pracovníci jihočeských MAS se už setkali s případem, kdy si podvodníci říkali žadatelům o pět až deset procent z výsledné částky. Ta se může v případě Nové zelené úsporám Light vyšplhat až na 150 tisíc korun.

„Navíc tyto firmy zájemcům nepodávají přesné informace a tvrdí, že vždy dostanou tuto částku. Záleží přitom především na tom, na jakou činnost podavatel žádá dotaci,“ doplňuje předseda jihočeského Krajského sdružení MAS ČR Tomáš Novák.

Prozatím se podařilo odhalit jednu firmu v Jihočeském kraji, která si o peníze za vyřízení dotace sama říká. Další podobný případ se podle Nováka stal také ve Středočeském kraji.

„Na jihu Čech to bylo tak, že se na firmu přímo obrátila dcera žadatele, nebyla to tedy iniciativa samotné společnosti. Víme zatím jen o tomto případu, ale pokud taková firma zvládne několik stovek zakázek v daném období, může to být problém,“ přiznává s tím, že se další případy ještě mohou objevit. Ale společnost nechtěl prozatím jmenovat.

V praxi se zákazníci stavebních firem o této možnosti často dozvídají právě od nich. Ministerstvo životního prostředí přitom také seniorům rozesílalo informační letáky o podobě programu.

„Nyní cílíme hlavně na města a obce, aby samy informovaly své obyvatele o této možnosti i podmínkách. Máme ale také dobré zkušenosti s několika firmami na Třeboňsku, které nám samy dávají kontakty na zájemce, kteří by mohli splňovat podmínky pro získání dotace,“ vyzdvihuje Novák.

Na zateplení střechy 120 tisíc

Program Nová zelená úsporám Light funguje tak, že žadatel má nárok na 12 tisíc korun na výměnu jednoho okna. V případě zateplení střechy je to 120 tisíc, a pokud bude chtít zateplit strop, maximum je 50 tisíc korun. Říci si může také o příspěvek na zateplení fasád, podlah nebo na výměnu dveří.

„Tyto aktivity se dají sčítat do částky 150 tisíc korun, na větší příspěvek nemá žadatel nárok,“ upřesňuje předseda jihočeských MAS. Příjem dotací je navíc nastavený tak, že lidé je mohou získat i před samotnou akcí.

„Cílem je, aby se peníze co nejrychleji dostaly k potřebným lidem, kteří na zateplení nemají dost peněz. Ti, co podali žádost mezi prvními, mají už ve většině případů částku na účtě,“ podotýká Novák.