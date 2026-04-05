Zřejmě největší komplikace přinese bourání mostu Kosmonautů přes Malši a stavba nového. Ten je součástí Mánesovy ulice. Dopravní omezení tam potrvají až do konce listopadu.
Se zúžením musí řidiči počítat také opodál kolem Koh-i-nooru. „Zástupci společnosti Čevak už několik let důrazně upozorňují, že je stav tamní kanalizace opravdu kritický. Takže to takhle spojíme,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš. Práce budou podle něj poměrně náročné, protože tam vede jedno z největších potrubí ve městě a usazené je hodně hluboko.
Aby toho nebylo málo, silnice se bude opravovat i nedaleko u zimního stadionu a krajského úřadu. K tomu přibude i rekonstrukce blízko nemocnice a rázem je dopravně ochromená velká část města.
Také proto vedení radnice připravilo některé změny, které mají v následujících šesti měsících zajistit lepší plynulost dopravy. Chystá se třeba úprava semaforů na 23 z celkového počtu 53 křižovatek se světelnou signalizací.
„Podařilo se nám prosadit také celodenní provoz přes Modrý most. Rovněž bude možné odbočit vlevo z Mánesovy do Dukelské ulice,“ zmínil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.
Uzavírky v Českých Budějovicích
Dále se bude z Mánesovy odbočovat ve dvou pruzích místo jednoho směrem do Lidické a na Senovážné náměstí. Úpravy se dotknou také samotného centra. V České ulici se otočí jednosměrka tak, aby se tudy dalo snáze opustit historické jádro. Stejně tak bude dočasně možný výjezd Kanovnickou u Lannovy třídy.
Zatímco osobní automobily se zavřenému mostu Kosmonautů vyhnou především přes Havlíčkovu kolonii, pro autobusy a nákladní dopravu povede objízdná trase po Lidické, přes Krumlovský most a Žižkovu třídu na Novohradskou. „V Havlíčkově kolonii také vzniknou dva dočasné přechody pro chodce, a to v Čechově a Marie Vydrové,“ doplnil Bureš. Protože jsou kvůli stavbě mostu také zavřené obě cyklostezky pod Mánesovou ulicí u Malše, mají kolaři náhradní trasu přes Havlíčkovu a Dukelskou.
Vedení radnice se také oproti původním plánům rozhodlo jednu silnici otevřít. Auta se tak rovněž 7. dubna vrátí do Rudolfovské třídy mezi Sady a viadukt. Tam přitom původně měla pokračovat další etapa rekonstrukce.
„Sice už jsme vysoutěžili zhotovitele na další část, ale o rok ji odložíme. Tím, že se řidiči brzy nedostanou ven z města ani po Pražské, rozhodli jsme se uvolnit tento výjezd,“ vysvětlil náměstek Maroš. Otevření Rudolfovské se dotkne také MHD. „Linky 10, 11, 14, 16 a 19 se vrátí na své standardní trasy včetně obsluhy zastávek,“ informoval dopravní podnik.
A dopady na provoz bude mít i rekonstrukce menšího mostu přes Dobrovodský potok na Pražské třídě, hned u rušné křižovatky se Strakonickou. Ředitelství silnic a dálnic tam opravu plánuje roky, ale několikrát ji muselo odložit kvůli jiným akcím, které omezovaly provoz. Letos už se do prací pustí. Úplná uzavírka tam bude od 13. dubna do 30. září. Auta či autobusy budou moci jet po objízdné trase přes tamní obchodní zónu a kolem Budvaru, další zvolí objížďku po nedaleké ulici Generála Píky.
Brzy také začnou práce na proměně Zátková nábřeží u Železného a Zlatého mostu v centru města, kde má vzniknout náplavka. Práce tam potrvají do konce příštího roku a auta tudy nebudou moci jezdit ani tam parkovat. „Proto uděláme naproti přes řeku dočasnou úpravu a vznikne tam modrá zóna, aby tam mohli místní obyvatelé snadněji zaparkovat,“ upozornil Bureš. Samotné Zátkovo nábřeží zůstane průchozí pro pěší.