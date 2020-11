Hlídka z D3 stíhala vůz bez známky, zdrogovaný šofér ujížděl i na červenou

Nebezpečná situace se odehrála po 11. hodině na dálnici D3. Řidiče Volkswagenu Passat bez platné známky zpozorovali policisté z dálničního oddělení Chotoviny.

„Vůz zastavili na výjezdu z dálnice a když k němu policista přistupoval, aby provedl kontrolu osoby, řidič se okamžitě rozjel a pokračoval po silnici od Pelhřimova směrem do centra Tábora,“ popisuje mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.

Hlídka začala třiatřicetiletého muže pronásledovat a vyzývat ho k zastavení, on však neuposlechl a prchal dál. Vysokou rychlostí projížděl i křižovatky na červenou.

Dojel až do ulice pod městským hřbitovem, kde jeho jízda skončila. Narazil do svahu a do stromu. Řidič se při nehodě lehce zranil, první pomoc mu poskytli přivolaní záchranáři.



Honička trvala zhruba deset minut. Policisté šoféra stíhali i v úzkých uličkách. V té rychlosti mírně poškodili jedno stojící vozidlo, které míjeli.



Když policisté zjistili totožnost muže, ukázalo se, že má zákaz řízení.

„Na místě mu byl proveden test na návykové látky, přičemž se ukázalo, že byl pod vlivem amfetaminu a metamfetaminu. To ještě musí potvrdit analýza biologického materiálu. Ta trvá zhruba týden,“ dodal mluvčí.

Pravděpodobně tak v tomto případě nepůjde pouze o přečin maření úředního rozhodnutí. Muž je také podezřelý z řízení pod vlivem drog.