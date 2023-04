Nový systém řízení dopravy v Budějovicích uvolní kolony a pomůže při hokeji

Pod viaduktem na Rudolfovské se zasekl kamion. Zůstane tam minimálně dvě hodiny a důležitá cesta ven z města je neprůjezdná. Informaci okamžitě zpracovávají dispečeři v novém dopravním informačním a řídicím centru (DIŘC).

Scénář pro tuto událost je připravený, dispečeři dávají pokyn, mění tím nastavení semaforů a kolona kolem viaduktu se pomalu dává do pohybu. Provoz je po chvíli plynulejší.

Třeba právě toto bude jednou z největších předností nového systému, který začal před několika týdny naostro fungovat v Českých Budějovicích. Zatím ještě není zdaleka využitý na sto procent. Potenciál zařízení je velký.

Rychleji od stadionu

„Budeme mít předpřipravené dopravní scénáře. Dám vám příklad – skončí hokej a tisíce lidí zamíří z centra města domů. Dispečeři na to zareagují a spustí scénář konec hokeje, který řekněme na hodinu přenastaví semafory na trasách, kudy pak proudí nejvíce aut,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Řidiči v takovou chvíli rychleji vyjedou třeba od stadionu či z ulice B. Němcové na Mánesovu. Město má nasbíraná potřebná data a podle toho bude světelná signalizace fungovat. Každý scénář musí nejdříve schválit policie, pak ho teprve mohou v řídicím centru začít používat.

Dopravně informační

a řídicí centrum (DIŘC) DIŘC zřizované městem má pomoci ke zvýšení plynulosti provozu a informovanosti veřejnosti v Českých Budějovicích. Dispečink zpracovává informace o dopravě přijímané z takzvaných telematických systémů či dopravních kamer. Dispečeři mají mít přístup k datům ze senzorů zaznamenávajících intenzitu provozu, ale i z meteostanic. Situaci monitorují pomocí desítek kamer. Mohou reagovat na různé incidenty pomocí připravených scénářů pro zmírnění dopadů na plynulost provozu. DIŘC také poskytuje údaje o obsazenosti parkovišť.

„Třeba pro nadcházející sezonu už by měl ten hokejový fungovat. Jinak může být podobných modelů opravdu mnoho. Můžeme postupně zpracovávat další a další. Takže nyní neřeknu přesné číslo, kolik jich bude,“ pokračoval náměstek.

DIŘC se spustilo poměrně v tichosti, přitom je to velký projekt za zhruba 120 milionů korun, na nějž se povedlo získat i evropské peníze. Město ho pravděpodobně naplno představí, až se systém vyladí.

Sídlo centra je v areálu českobudějovického dopravního podniku v Horní ulici, kde už i předtím fungovalo dispečersko-operátorské pracoviště. Podnik proto přijal i několik nových zaměstnanců. Provoz DIŘC je nepřetržitý.

„Ve chvíli, kdy bude fungovat na sto procent, i pro nás to bude změna k lepšímu. Budeme napojeni na více kamer, uvidíme provoz na více křižovatkách, dokážeme tak lépe pracovat s případnými odklony linek městské hromadné dopravy,“ konstatoval ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Ukáže, kde je volno

Řidiči už rovněž jistě zaznamenali, že na důležitých místech po Budějovicích jsou rozmístěné informační tabule, jež upozorňují na počet volných míst na velkých parkovištích či v centru. Sice také ještě nefungují na sto procent, ale už slouží.

„Párkrát už jsem díky tomu nejel hledat místo třeba na Senovážné náměstí, a nezajížděl tak zbytečně až úplně do historického centra,“ popsal svou zkušenost řidič Roman Slavík z Trhových Svinů.

Informační tabule jsou na příjezdu od Písku, na Mánesově či Žižkově třídě. I to je součást DIŘC. Proto bylo také v uplynulých měsících rozkopaných tolik míst u křižovatek a silnic. Umisťovali tam totiž nová zařízení ke sledování dopravy v Budějovicích.

Web i facebookový profil

„Do centra bude proudit obrovské množství informací, a to třeba i od řidičů MHD, městské policie a tak dále. A my informace budeme chtít dávat i směrem ven. Například na webový portál s mapou, která se bude měnit a reagovat na aktuální situaci,“ upozornil náměstek Bureš.

Kromě klasických uzavírek tam mají být i aktuální nehody a jejich dopad na provoz. Už nyní je možné sledovat například portál dopravniinfo.c-budejovice.cz, ale stačí zadat i jednodušší dopravacb.cz. „Zároveň už zájemce informujeme na Facebooku i Twitteru, kde jsme zřídili profily dopravacb,“ nabídl Lubomír Bureš. V provozu je i telefonní linka 720 820 820, kde mohou lidé přes den také získat potřebné informace k dopravě.

Když se například v neděli ráno stala nehoda v ulici Generála Píky, bylo na obou profilech upozornění. Po hodině navíc aktualizace, že po srážce dvou osobních vozů je místo opět plně průjezdné.

Vedení města se dohodlo rovněž s hasiči a policisty, kteří jsou u většiny nehod a mohou pomáhat předat důležité a přesné informace o tom, jak dlouho ještě potrvá uzavírka po vážné nehodě.

Zajímavostí je, že v DIŘC funguje i automatické sčítání aut. Ve chvíli, kdy budou mít zástupci města dostatek dat, mohou provoz analyzovat a na základě toho udělat například dlouhodobější dopravní opatření.

Někde to tak třeba může vést k lepšímu natavení semaforů a podobně. Je možné sledovat i trasy a proudy, kterými jednotliví řidiči jezdí. Bude tak jasné, kdo jen projíždí a kdo jede do Budějovic cíleně. I to pomůže k dalšímu plánování provozu.