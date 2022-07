Obchvat Češnovic a Dasného má i odpůrce, místní se obávají možných záplav

8:58

Obyvatelé Češnovic a Dasného na Budějovicku čekají na obchvat 50 let. Před šesti lety dokonce demonstrovali, aby na špatný stav dopravy upozornili. Nyní, když se přípravy obchvatu daly do pohybu, se ukázalo, že má i odpůrce. Někteří lidé se bojí, že by nová silnice na náspu mohla zapříčinit záplavy.