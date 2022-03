Plánované zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic se odkládá

Hodně řidičů z toho asi bude mít radost. Na druhou stranu příznivci zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic budou muset dál doufat, že se plány nakonec přece jen promění ve skutečnost. Pro auta totiž nejspíš zůstane náměstí Přemysla Otakara II. průjezdné déle, než byly poslední plány.

Na konci ledna vedení radnice oznámilo, že chystá na hlavním náměstí a v přilehlých ulicích od jara zásadní změny. Severní část bude až na zásobování úplně bez aut, přes centrum si nebude možné krátit cestu.

To vše od dubna, nejpozději od května, zaznělo tehdy. V pondělí 21. března budou o úpravách znovu jednat zastupitelé a situace už je jiná. Vše se nejspíš zpozdí.

„V Kněžské ulici je v havarijním stavu plynovod. Když se do práce pustí plynaři, bylo by dobré to zkoordinovat i s obnovou vodovodu. Proto bychom přistoupili k úpravě dopravního značení v centru až v souvislosti s touto akcí,“ oznámil náměstek primátora Petr Holický (ANO).

Zatím nedokázal upřesnit, kdy se tedy na zklidnění centra dostane. Mělo by to ale být ještě letos. Vedení města chce nadcházející dobu využít například na vysvětlující kampaň. „Debata a účast veřejnosti k tomu jsou určitě ještě potřeba,“ potvrdil Holický.

Návrh I. etapy změn v centru Budějovic • zklidnění severní části náměstí Přemysla Otakara II. zákazem vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou + zrušení části parkovacích stání (úbytek 21 míst); • v části ul. U Černé věže vznikne pěší zóna (úsek Hroznová – Kanovnická – před katedrálou); • zjednosměrnění části ul. Biskupská směrem do centra (v úseku Zátkovo nábř. – Široká); • zjednosměrnění části ul. Kněžská směrem do centra (v úseku Široká – Karla IV.) + umístění dopravních zrcadel.

Prostor k ní byl už od konce ledna, jenže kolem věci začali všichni postupně spíše mlčet. Před nedávnem se uskutečnilo ještě speciální pracovní jednání zastupitelů, které ho se účastnila asi jen čtvrtina jeho členů, byť tam měli být zástupci všech politických klubů.

Část jich utlumení dopravy v centru bude nejspíš dál odmítat. Jenže podle informací MF DNES není stoprocentní shoda ani u samotného vedení města. Někteří totiž měli jiný koncept změn, než byl ten lednový. Oprava Kněžské tak má být podle některých ohlasů přímo z radnice jen zástupným důvodem, jak změny oddálit a případně prosadit jiné.

Navíc se blíží podzimní komunální volby, takže shoda může být ještě složitější. V koaliční smlouvě hnutí ANO, Občanů pro Budějovice (OPB), STAN a Čisté Budějovice, lidovců a TOP 09 každopádně jasně zní: „Zklidníme dopravu na náměstí Přemysla Otakara II.“ Času k naplnění tohoto bodu už moc nezbývá.

„Já jsem stále přesvědčený, že je to krok správným směrem, byť je jasné, že se tím nemůžeme zavděčit úplně všem. Náměstí si ale takové zklidnění zaslouží. Navíc současný návrh je pouze první etapou a pak bychom pokračovali dál,“ reagoval Juraj Thoma (OPB), náměstek primátora.

Hodně by kolem omezení dopravy v centru mohla napovědět pondělní schůze zastupitelů a jejich postoje. Když před necelými dvěma lety odpovědělo přes tisíc lidí v anketě, jak má náměstí sloužit, jen pět procent uvedlo, že má být důležitou dopravní tepnou. Roky tak ale funguje, denně jím projede v průměru 4 500 aut, ve špičce 500 za hodinu.

Pokud se nakonec na změny skutečně dostane, přestane centrum fungovat jako zkratka pro řidiče ve směru od Sadů na Mánesovu ulici. Na severní straně náměstí, mezi Kanovnickou a Krajinskou, už nebudou parkovat auta a zčásti je tam nahradí stromy a květiny. To jsou dvě nejzásadnější úpravy.

Protože by však řidiči hned začali hledat jinou cestu jádrem města, otočí se také jednosměrka u Biskupského gymnázia a povede směrem do ulice Karla IV. Nově bude jednosměrka i v části Biskupské mezi Zátkovým nábřežím a Širokou. Jako doposud má fungovat zásobování a stejně tak se auty do centra dostanou tamní obyvatelé.

Průjezd tam byl omezený už před více než šesti lety. Opatření však vydrželo jen několik měsíců a pak se po kritice části obyvatel vše vrátilo do původního stavu.